Gelo “Şerê Mezin ê Rojhilata Navîn” Kurdan nêzîkî aştiya bi Tirkiyeyê dike?

Li gorî ragihandina Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Di demekê de ku Rojhilata Navîn di nav yek ji herî tenê û alozdar a dîroka xwe ya nûjen de derbas dibe û şerên piştî 7ê Cotmeha 2023an hevsengiyên herêmî guhertine, Ebdullah Ocalan, rêberê girtî yê Partiya Karkerên Kurdistanê (PKK), hewl dide bi rêyeke nû ku jê re dibêje “Civaka Demokratîk û Aştî”, pirsgirêka kurdî ji qada şerê çekdarî derxe û veguhezîne qada siyaset û yasayê.
Tariq Hemû, nivîskarê gotarê, bawer dike ku Ocalan baş dizane çareserkirina pirsgirêka kurdî li Tirkiyeyê bi çi astengiyên kûr re rûbirû ye. Komara Tirkiyeyê di sedsala borî de li ser bingeha pênaseyek a yekane ji bo neteweyê hatiye avakirin û beşeke girîng a avahiya wê ya siyasî û ewlekarî li ser înkarkirina nasnameya kurdî hatiye damezrandin. Di rewşeke wiha de, her daxwazeke kurdî bi piranî bi nêzîkatiyên ewlekarî û leşkerî re rûbirû bûye û ev yek bûye sedem ku pêvajoya derbasbûna ber bi pergaleke demokratîk a giştgîr ve gelek caran were sekinandin.
Li gorî nêrîna Ocalan, ji bilî avahiya fermî ya dewletê, torên hêzê yên di nav “dewleta kûr” de, derdorên ewlekarî û komên ku ji aboriya şer sûd werdigirin hene ku berdewamiya pevçûnan bi berjewendiya xwe dibînin û dibe ku li hemberî her pêvajoyeke aştiyê li ber xwe bidin.
Ji nû ve pênasekirina Komarê û hevkariya Kurd û Tirkan
Mijara sereke ya projeya nû ya Ocalan li ser vê ramanê ye ku Komara Tirkiyeyê li ser du hêmanên dîrokî û bingehîn, yanî Tirk û Kurdan, hatiye avakirin. Li gorî baweriya wî, vegerandina vê rastiya dîrokî dikare zemîna ji nû ve pênasekirina komarê û amadekirina peymaneke civakî ya nû çêbike ku tê de Kurd ne wekî “kêmar”, lê wekî yek ji stûnên avakar ên welêt bên naskirin.
Di vê çarçoveyê de, Ocalan daxwaza reformên gav bi gav lê kûr bi rêya mekanîzmayên yasayî û parlamenterî dike. Ew avakirina komîteya parlamenterî ya “Hevgirtina Neteweyî, Biratî û Demokrasiyê” wekî gaveke dîrokî pênase dike û bawer dike ku pirsgirêka kurdî yekem car e ji qada ewlekarî û leşkerî derbasî qada siyasetê dibe.
Lê belê, projeya Ocalan ne tenê li ser hevkariya Tirk û Kurdan hûr bûye. Ew tekez dike ku komara paşerojê divê mafên hemû komên etnîkî û olî yên welêt nas bike û welatîtîyê bike bingeha têkiliya kes bi dewletê re, ne girêdana etnîkî an olî.
Li gorî vê, dewlet divê nasnameya etnîkî, ziman an oleke taybet li ser welatiyan ferz neke û hemû kes divê karibin bê tirs ji lêpirsînê, nasname, bawerî û dîtinên xwe bi azadî bînin ziman.
Danûstandinên bi dewleta Tirkiyeyê re û daxwazên Kurdan
Li gorî nivîskar, pêvajoya “Civaka Demokratîk û Aştî” li du eniyan pêş ve diçe. Eniya yekem, danûstandinên siyasî bi dewleta Tirkiyeyê re ye.
Kurd hewl didin hikûmeta hevpeyman a AK Partî û MHPê mecbûr bikin ku pêşniyarên komîteya parlamenterî cîbicî bikin. Ev pêşniyar ev in: Amadekirina destûreke nû, bidawîanîna siyaseta tayînkirina qeyûman li şaredariyên kurdî, reformên dadwerî, cîbicîkirina biryarên Dadgeha Mafên Mirovan a Ewropayê û avakirina mekanîzmayeke yasayî ji bo vegerandina hêzên çekdar bo jiyana siyasî û civakî.
Li gorî dîtina Ocalan, kiryarên pêbaweriyê yên lezgîn divê ev bin: Pêkanîna derfetên têkiliya azad a wî bi cîhana derve re, azadkirina girtiyên siyasî yên kurd (wek Selahedîn Demîrtaş û Fîgen Yuksekdag), bidawîanîna destwerdana dewletê di birêvebirina şaredariyên kurdî de û destpêkirina pêvajoya amadekirina destûreke nû.
Nivîskar bawer dike ku armanca dawî ya vê pêvajoyê, şûngirtina zimanê siyaset û gotûbêjê li şûna zimanê tundûtûjî û ewlekariyê ye.
Rêxistinkirina nû ya civaka kurdî
Eniya duyem a projeya Ocalan bi rêxistinkirina nû ya civaka kurdî ve girêdayî ye.
Li gorî wî, demokratîzekirina rastîn dema pêk tê ku dewlet astengiyên li ser çalakiyên siyasî yên Kurdan rake û partî û çalakvanên kurd êdî bi tohmeta “piştgiriya terorê” re rûbirû nemînin.
Ocalan li pey wê ye ku îradeya siyasî ya Kurdan li herêmên kurdî bi rêya hevpeymanên herêmî yên bi Ereb, Tirkmen û Asûriyan re xwe bide der û Partiya Wekhevî û Demokrasiya Gelan (DEM Partî) karibe nûneriya beşeke berfireh a civakê bike. Ew di asta neteweyî de jî daxwaza pêkanîna eniyeke demokratîk a berfireh li seranserê Tirkiyeyê dike ku karibe di diyarkirina paşeroja welêt de roleke bibandor bilîze.
Tecrubeya 2015an; modelek ji bo paşerojê
Nivîskar ji bo îsbatkirina potansiyela siyasî ya Kurdan, amaje bi hilbijartinên Hezîrana 2015an dike; dema ku danûstandinên aştiyê di navbera dewleta Tirkiyeyê û PKKê de diherikîn û zextên ewlekarî yên li ser çalakvanên kurd kêm bûbûn. Di wan hilbijartinan de, HDPê karî li gelek parêzgehên kurdî li ser partiya desthilatdar AK Partiyê serbikeve û bibe yek ji aktorên sereke yên siyaseta Tirkiyeyê.
Li gorî nivîskar, wê tecrubeyê nîşan da ku di rewşa hebûna qadeke siyasî ya azad û pêşbirkeke adilane de, partiyên kurdî dikarin bibin xwedî piştgiriya civakî ya berfireh û bêyî hewcedariya bi şer, roleke diyarker di siyaseta Tirkiyeyê de bilîzin. Îro jî DEM Partî wekî sêyemîn fraksiyona herî mezin a parlamentoya Tirkiyeyê, xwedî cihekî girîng e.
Aştî di bin siya guhertinên mezin ên herêmî de
Yek ji beşên herî girîng ên analîza Tariq Hemû, girêdana pêvajoya aştiyê bi guhertinên jeopolîtîk ên herêmê re ye. Li gorî wî, projeya Ocalan bêyî guhertinên piştî 7ê Cotmeha 2023an, şerê Xezeyê, pevçûnên Lubnan, Sûriye, Yemen û aloziyên zêde yên bi Îranê re nayê analîzkirin.
Nivîskar bawer dike ku Tirkiye di şertên nû yên herêmî de bi kêşeyên bêhempa re rûbirû maye. Ji aliyekî ve zêdebûna budceya leşkerî û pêşbirka çekan a li herêmê, ji aliyê din ve xwe li hemberî rêzikeke nû dibîne ku Îsraîl hewl dide wê şiklê bide. Di rewşeke wiha de, Ocalan gihîştiye wê encamê ku berdewamkirina piştgiriya li ser şerê çekdarî êdî nikare destkeftiyekê ji bo Kurdan bîne û divê ji potansiyelên siyasî, civakî û demokratîk sûd bê wergirtin. Armanca sereke ya Ocalan ew e ku Kurdan ji encamên şerên gengaz ên paşerojê dûr bixe û wan ji qurbankirina di pêşbirka herêmî de biparêze.
Rexneya li ser siyaseta Amerîkayê
Gotar herwiha bi tundî rexne li siyaseta dewleta Amerîkayê û Tom Barrack, nûnerê taybet ê wî welatî, digire. Nivîskar îdîa dike ku Washington zêdetir ji ber ku piştgiriya demokrasiyê û beşdarbûna siyasî bike, li pey bihêzkirina dewletên navendî yên xurt û rêberên hevpeymanên xwe yên li herêmê ye.
Dijberên pêvajoya aştiyê
Nivîskar di dawiyê de tekez dike ku pêvajoya aştiyê bi dijberiya ceryanên neteweperestên tundrew, derdorên ewlekarî û komên ku ji berdewamiya rewşa şer sûdê dibînin, rûbirû ye. Ev ceryan bawer dikin ku her cure lihevkirinek bi Kurdan re dê bibe sedema qelsbûna avahiya kevneşopî ya dewletê û lewra hewl didin pirsgirêka kurdî cardin ji qada siyasetê vegerînin qadên şer.
Berevajî vê, piraniya partiyên sereke yên kurdî li Herêma Kurdistanê û deverên din ên kurdî piştgiriya pêvajoya niha kirine. Ew bawer dikin ku çareseriya siyasî ya pirsgirêka kurdî û danîna alî ya vebijarka leşkerî, baştirîn derfet e ji bo bidawîanîna dehsalên pevçûnan û vekirina rûpeleke nû di têkiliyên di navbera Kurd û dewleta Tirkiyeyê de.
Bi kurtasî, nivîskar projeya “Civaka Demokratîk û Aştî” wekî hewldanekê ji bo veguhestina pirsgirêka kurdî ji mantiqa şer ber bi mantiqa siyasetê ve dibîne; projeyek ku serkeftin an têkçûna wê ne tenê li ser paşeroja Kurdan li Tirkiyeyê, belkî li ser hevsengiyên berfireh ên Rojhilata Navîn jî dê bandorê bike.
………….
Dawîye Nûçeyî/
Your Comment