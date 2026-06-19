«Pentagonê ji bo şerê li dijî Îranê, daxwaza 80 milyar dolar bûdceya zêde kir.»

Li gorî ragihandina Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA — Wezareta Berevaniyê ya Amerîkayê 80 milyar dolar bûdceya zêde ji bo lêçûnên şerê li dijî Îranê daxwaz kiriye
Rojnameya Wall Street Journal, bi pêşveçûna çavkanîyên agahdar, ragihand ku Stephen Feinberg, cîgirê wezîrê şerê Amerîkayê, di têlefona xwe ya vê hefteyê bi qanûndêran ên Amerîkî re gotiye ku vê wezaretê ji bo pêşandina lêçûnên şerê li dijî Îranê û hem jî hin lêçûnên din, bi 80 milyar dolar bûdceya zêde hewce dike.
Li gorî rapora rojnameya Al-Araby Al-Jadeed, Wall Street Journal zêde kir ku ev daxwaza berfireh a bûdceya pêvek dê hem çavkaniyên darayî ji bo Pentagonê û hem jî bo pêşîniyên ne-leşkerî yên wek alîkariyên çandiniyê û bernameyên alîkariyê di şertên karesatan de vebigire. Tê gotin ku ev pêşniyar dibe ku di rojên pêş de bi endamên Kongreya Amerîkayê re were parvekirin.
Reuters ragihand ku heta niha nekarîye rastiya vê raporê bi serê xwe piştrast bike, û herwiha derveyî demjimêrên karê fermî, Kaxa Spî an jî Pentagon li ser vê mijarê ti helbestek an daxuyaniyek dernebinîye.
Lêçûna 25 milyar dolarî di texmîna destpêkê de
Tê gotin ku yek berpirsiyarek Pentagonê di meha Nîsanê de ji Reuters re gotibû ku şerê li dijî Îranê heta niha qasî 25 milyar dolar lêçûn çêkirî ye.
Ev hejmar yekem texmîna fermî ya li ser lêçûnên şerê li dijî Îranê tê hesibandin. Lêbelê, lêçûna dawî ya şerê ku Donald Trump, serokê Dewletên Yekbûyî, bi hevkariya rejîma siyonîst dest pê kiribû, hîn jî di Kongreya Amerîkayê de mijara nîqaş û pirsan e.
Nerazîbûn li ser daxwaza bûdceya 200 milyar dolarî
Pêşتر, daxwazek destpêkî bi nirxa 200 milyar dolar bo dabînkirina bûdceya pêvek bi nerazîbûna tund a çend qanûndêran ên Amerîkî re rû bi rû bû.
Di meha Nîsanê de, Russ Vought, rêveberê Ofîsa Rêveberî û Bûdce ya Kaxa Spî, di danişîna komîteya bûdce ya Meclîsa Nûneran a Amerîkayê de gotibû ku tu texmînek li ser lêçûna şerê li dijî Îranê nîne. Ev gotin di dema parastina daxwaza Trump ji bo pejirandina bûdceya leşkerî ya salane bi nirxa 1.5 trîlyon dolar de hatin kirin.
Tirs li ser lêçûnên aborî yên şerê li dijî Îranê
Ev bûdceya pêşniyazkirî jî şert û mercên pêş-dibistanî yên Partiya Komarî berî hilbijartinên navdemî yên Mijdara pêşerojê nîşan dide; hilbijartinên ku partî hewl dide di wan de kontrola Kongreya Amerikayê biparêze.
Ev daxwaz di şertên ku fikarên dengdêrên Amerîkî li ser zêdebûna lêçûnên jiyanê, bihayê enerjiyê û zexta darayî ya ji şerê li dijî Îranê çêdibin zêde bûne, hatiye pêşkêşkirin.
Dawîya Nûçeyî
Nîşaneyên:Amerîka-Îran-şerê Amerîka li dijî Îranê- Pentagon-lêçûna şerê li dijî Îranê
19 June 2026 - 10:50
News ID: 1829052
Source: kmr.abna24.com
«Wezareta Berevaniyê ya Amerîkayê (Pentagon), ji bo dabînkirina lêçûnên şerê li dijî Îranê û hin lêçûnên din, daxwaza 80 milyar dolar bûdceya zêde kir.»
Your Comment