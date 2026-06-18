«Derbasbûna Tengava Hurmuzê 60 roj belaş dibe»

Li gorî ragihandina Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA Şûraya Bilind a Ewlekariya Neteweyî di daxuyaniyekê de ragihand ku daxwazkarên derbaskirina Tengava Hurmuzê dê bo dema 60 rojan ti heqan nedin.
Teksê tevayî yê vê peyamê wiha ye:
Bi navê Xwedayê mezin
Li gorî bîranîna têgihiştinê ya Îslamabadê, bo dema şêst rojan, tu heq ji daxwazkaran nayê standin û ev heq ji aliyê dewleta Komara Îslamî ya Îranê ve tê dabînkirin.
Li ser vê bingehê, ji rêveberiya avrêya Kendava Fars re hat ragihandin ku ji bo pêkanîna armancên vê têgihiştinê, daxwazan bi lez û bi pêşîtiyê binirxîne û bersiv bide.
Li ber çavan girtina şert û mercên taybet û hebûna hin xetereyên ewlekariyê di rêya derbaskirinê de û ji ber pêwîstiya piştrastbûna ji hatûçûna bi ewle û pêşîlêgirtina bûyerên deryayî, pêwîst e keştî di rê û dema ku ji wan re hatiye ragihandin de derbas bibin, da ku bi gav bi gav derfeta hatûçûnê zêde bibe.
Rêkarên cihanînê û hûrgiliyên teknîkî yên derbaskirina Tengava Hurmuzê, dê bi rêya rêveberiya avrêya Kendava Fars bên ragihandin.
Têkildarî mijarên din, di nav de paqijkirina mayînan, tedbîrên pêwîst li gorî xala 5em a bîranîna têgihiştinê ya Îslamabadê dê bên girtin.
Your Comment