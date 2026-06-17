RAPORTA TAYBET: LÊDANA DIJWAR; MÊJA RÛREŞIYA NETANYAHÛ Û MIKURHATINA SIYONÎSTAN A LI HEMBERÎ ÎRANÊ

Li gorî ragihandina Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Piştî lihevkirina di navbera Îran û Amerîkayê de ji bo dawîanîna şer li hemû eniyan, di demekê de ku tu armancên eşkere û veşartî yên sîyonîstan û amerîkiyan ji şerê li dijî Îranê pêk nehatin, hêrsa îsraîliyan, hem li ser asta saziyan û rojnameyan û hem jî li ser asta rayedaran, berdewam e.
Di vê çarçoveyê de, derdor û analîstên sîyonîst, Benyamin Netanyahû yê serokwezîrê rejîma dagîrker wekî kesekî “ehmeqê têkçûyî û derewkar” bi nav dikin û dibêjin ku Donald Trump, serokê Amerîkayê, bi derxistina Netanyahû ji lihevkirina navbera Waşîngton û Tehranê, ew rûreş kiriye.
Netanyahû; Endazyarê Têkçûnên Epîk!
Yossi Verter, analîstê sîyonîst di rojnameya îbranî “Haaretz” de, di gotarekê de bi sernavê “Endazyarê Têkçûnê” ragihand: Netanyahû bi bêşermî îdîa dike ku bi destpêkirina vê şerê li dijî Îranê, îsraîlî ji mirineke komî rizgar kirine, lê ev dereweke nû ya di nava derewên wî yên din ên bêhejmar de ye.
Vê analîstê sîyonîst zêde kir: Netanyahû îro li lûtkeya tiştekê radiweste ku her kesekî bêalî wê wekî têkçûneke stratejîk a mezin ji bo Îsraîlê pênase dike û tişta ku ji îsraîliyan re dibêje ev e: “Heta ku ez serokwezîr bim, Îran dê xwedî çekên nukleerî nebe!” Bi rastî ev destkeftî ye?
Wî diyar kir: Netanyahû ev çend sal in van gotinan dubare dike û îro mikur hatiye ku Îsraîl bi qasî gavekê ji jinavçûna komî dûr e. Gotarên berê yên Netanyahû tijî lof û derewên wekî “destkeftiyên dîrokî ji bo çend nifşên Îsraîlê, me projeya nukleerî û mûşekî ya Îranê jinav biriye û me zemîna hilweşandina sîstema Îranê amade kiriye” û derewên din bûn.
Tu armanceke xeyalî ya Netanyahû di şerê bi Îranê re pêk nehat
Vê şarezayê sîyonîst destnîşan kir: Lê îro em dibînin ku tu armanceke Îsraîlê di şerê li dijî Îranê de pêk nehat; bi awayekî ku ne guhertina sîstemê li vî welatî rû da û ne jî şert û mercên wê amade bûn, ne gefa nukleerî û mûşekî ya Îranê ji holê rabû û ne jî têkiliyên vî welatî bi hevpeymanên xwe yên li herêmê re qut bûn.
Di berdewamiya vê gotarê de hatiye: Netanyahû rêyek din nebû ji bilî vê ku mikur bê ku ew ji memoranduma ku bêyî agahiya wî bi awayekî elektronîk hatibû îmzekirin, tiştek nizanibû; tiştek ku îranî, pakîstanî û belkî tewrê qeterî jî dizanin, lê Netanyahû jê bêagah e.
Nivîskarê vê gotarê zêde kir: Netanyahû hewl dide qeyrana di têkiliya xwe ya bi Trump re kêmgirîng nîşan bide, dibêje “cudahiya nêrînan di baştirîn malbatan de jî heye”, ev rast e, lê di baştirîn malbatan de, cudahî bi heqaret û reftarên xerab ên rojane, mîna ya ku Netanyahû ji Trump distîne, neyê gotin.
Wî tekez kir: Derew, veşartîkarî û destkarîkirina rastiyê vê carê jî di gotinên Netanyahû de serdest bû; di nav de ev ku: “Me hêza leşkerî ya Îranê ji holê bir.” Netanyahû her wiha bi serbilindî digot: “Me rê li ber êrîşa hêzên Rizwan ên Hizbullahê bo ser Îsraîlê girt.” Lê ev dereweke pûç e; çimkî eger Hizbullahê bixwesta, tu tiştek nikaribû wê ji dubarekirina karesateke mîna 7ê Cotmeha 2023an li bakurê Îsraîlê (Filistîna dagîrkirî) bide sekinandin.
Şarezayê navborî yê sîyonîst diyar kir: Netanyahû her wiha îdîa kir ku hêzên hewayî yên Amerîka û Îsraîlê bi sedan milyar dolar zirar gihandine Îranê û hin kes wê bi trîlyonek dolar texmîn dikin, tewrê eger ev rast jî be, Netanyahû vê rastiya xemgîn ku tê çaverêkirin piştî lihevkirina dawî ya navbera Îran û Amerîkayê bi sedan milyar dolar pere bikeve Îranê, li ber çavan negirt.
Netanyahû jinavçûna Îsraîlê nêzîktir kiriye
Ji aliyekî din ve, Ben Caspit, şareza û analîstê navdar ê sîyonîst di gotarekê de di rojnameya îbranî “Maariv” de bi sernavê “Şanoya Netanyahû qediya: Trump ew avêt bin otobusê” nivîsand: Careke din, Netanyahû dibêje “me ji mirineke teqez reviya.” Lê tewrê eger ev rast be, kî em xistine vê rewşê ku em rûbirûyê mirina komî bibin?
Wî zêde kir: Taktîka tirsandin û hişyarkirina derbarê jinavçûna Îsraîlê ku Netanyahû jê sûd werdigire, bi rastî di çarçoveya hewldanên wî de ye ji bo reviya ji berpirsyariya têkçûna li hemberî Îranê û di encamê de tewrê Trump jî neçar ma Îsraîlê ji hevkêşeya lihevkirina xwe ya bi Îranê re derxe.
Vê analîstê sîyonîst diyar kir: Netanyahû tewrê carekê jî navê Trump neanî, tewrê di dema pirsên rojnamevanan de. Netanyahû tewrê ji lihevkirineke ku bêyî agahiya wî bi awayekî elektronîk hatibû îmzekirin, ne agahdar bû, ev rewş wê rewşê tîne bîra mirov ku ew di dema îmzekirina lihevkirineke bi vî rengî di sala 2015an de di navbera dewleta Barack Obama û Îranê de tê de bû.
Di berdewamiya vê gotarê de hatiye: Lîstik her tim bi heman rengî diqedin; Netanyahû tê marjînalîzekirin, tê avêtin bin otobusê û mîna zarokekî şermezarkirî li salonê li benda hukmê xwe maye ku bi awayekî xeyabî hatiye dayîn.
Vê nivîskarê sîyonîst tekez kir: Bi rastî Netanyahû bi çi serbilind bû? Wî got: “Me zirarên giran gihandiye aboriya Îranê.” Baş e, paşê çi? Ew dê zû bibin împaratoriyeke aborî ya tewrê mezintir ji berê. Ew tewrê dikarin ji bo derbaskirina Tengava Hurmuzê (avrerêyeke stratejîk ji bo dabînkirina enerjiya cîhanî) bacê deynin.
Wî berdewam kir: Îranî dê kontrola Tengava Hurmuzê bikin, ambargo dê bên rakirin, ew dê ji hemû cîhanê re neftê bifroşin û mal û milkên wan ên cemidî ku bi sedan milyar dolar tê texmînkirin, dê bên azadkirin. Eger mirov bikare bi vê lezê wê telafî bike, feydeya wê zirara ku me gihandiye çi ye?!
Encamên şerê li dijî Îranê berevajî bûn û miletê Îranê hişyartir bûn
Rogel Alfer, analîstekî din ê sîyonîst û pêşkêşkarê televizyonê yê vê rejîmê jî bi heman awayî di gotarekê de di rojnameya “Haaretz” de ragihand: Ez bi nûnertiya bi milyonan îsraîliyan tekez dikim ku têkçûna Netanyahû ya li hemberî Îranê ku di dirêjahiya salên hebûna xwe ya di desthilatê de, ew wekî dijminekî serhişk pênase dikir, têkçûneke epîk û mezin e.
Vê pêşkêşkarê sîyonîst zêde kir: Di destpêkê de Netanyahû karî Trump razî bike ku ji lihevkirina nukleerî ya ku dewleta Barack Obama di sala 2015an de bi Îranê re îmze kiribû, derkeve; mijarek ku rê da Îranê çalakiyên xwe yên nukleerî pêş bixe, bibe welatekî nukleerî û 440 kîlogram uranyum di asta bilind de dewlemend bike.
Wî berdewam kir: Piştî wê Netanyahû ku bixwe bû sedema pêşketina bernameya nukleerî ya Îranê, Trump neçar kir ku bi armanca rûxandina sîstema Îranê, jinavbirina bernameya nukleerî ya vî welatî û pûçkirina gefa mûşekên balîstîk ên Îranê û hêzên hevpeymanên wê li herêmê, bikeve nava şerê mezin li dijî vî welatî. Lê encam tam berevajî van armancan bû; cihê ku sîstema Îranê li şûna rûxandinê, bihêztir bû û welatiyên îranî li kêleka vê sîstemê hest bi ewlehiyê kirin û fêm kirin ku Trump bi rastî tu niyetek wî ji bo alîkariya wan nîne û tu alîkariyek ji derve nagihêje.
Rewşa stratejîk a Îranê piştî şer ji her demê baştir e
Di berdewamiya vê gotarê de hatiye: Îro rewşa stratejîk a Tehranê bi saya kontrola wê ya nû li ser Tengava Hurmuzê – mîzîyeke ku bi awayekî taybet bi rêya şerê ku Netanyahû dest pê kir, bidest xist – ji her demê baştir e. Di heman demê de, li Libnanê, Hizbullah mayînde maye û mûşekên wê hê jî dikarin jiyana li Îsraîlê bi temamî têk bidin.
Analîstê navborî yê sîyonîst diyar kir: Ji aliyekî din ve, paşdariya (deterrence) Îsraîlê bi temamî ji holê rabûye û buhayê ku ji bo hevkariya bi Trump re hate dayîn, ji destdana serxwebûna siyasî û leşkerî, bûyîna “welatekî” bi temamî ser bi dewleta Amerîkayê û dûrxistina navneteweyî ya wekî nefretkirîtirîn welatê cîhanê, bi rêberiya nefretkirîtirîn rêberê cîhanê (Netanyahû) bû.
Encama şerê bi Îranê re lêdaneke mezin bû li rûyê Netanyahû û hevpeymanên wî
Li gorî vê notê; îsraîliyan di destpêkê de gelek ji vê şerê kelecanî bûn û ji bo Netanyahû, artêşa Îsraîlê û Mûsadê hawar dikirin û şa dibûn. Ew xeyalkerên ehmeq bûn ku bi kêm-dîtin û sadelewhiya gelek, di nava xeyal û xewnên dûr û dirêj ên ku Netanyahû bi wan firotibû, noq bibûn.
Di dawiya vê gotarê de hatiye tekez kirin: Lewma lêdana dijwar niha ne tenê li rûyê Netanyahû tê xistin, belkî ev lêdan li rûyê hemû îsraîliyan e; her kesekî ku kêfxweş bû û hawar dikir û her kesekî ku efsane, derew û agahiyên ne-rast ên medyayan bawer kiribû. Wan kesên ku di destpêkê de Netanyahû ji bo vê şerê teşwîq dikirin, îro li kêleka wî di vê têkçûna mezin de hevpar in û tevahiya wan kesên ku li dijî Îranê ketin nava şer, îro li kêleka hev tên rûreşkirin.
Your Comment