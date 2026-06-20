Tawanbarkirina Trump û dehsalan sozên derewîn ên Amerîkayê ji Kurdan re

Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Gotinên dawî yên Donald Trump ên li ser Kurdan careke din yek ji kevintirîn şikestinên li Rojhilata Navîn eşkere kir; Şikestinek ku gelek Kurd wekî dîrokek dirêj a wekî amûrek bikar anîn û dûv re ji hêla Dewletên Yekbûyî ve hatine terikandin dibînin. Di rojên dawî de, serokê Dewletên Yekbûyî ne tenê îdia kir ku Washington di şerê dawî de niyeta şandina çekan ji hêzên Kurd re hebû, lê di heman demê de Kurd tawanbar kir ku wan ji bo xwe dihêlin; Propagandeyek ku bi bertekên tund ji rêberên Kurd re rû bi rû ma.
Trump di gotarek nakok de got, "Kurdan me bêhêvî kirin. Şerm e û ez ê vê yekê bi bîr bînim." Wî her wiha îdia kir ku Kurd "her tim bêtir dixwazin û tenê wê distînin."
Hem Hikûmeta Herêma Kurdistanê û hem jî partiyên Kurdî înkar kirine ku ji Dewletên Yekbûyî çekan wergirtine. Wezîrê Derve Marco Rubio jî hewl da ku şîroveyên Trump nerm bike, û got ku şîroveyên wî divê wekî piştgirî ji bo bernameyek çekên veşartî neyên şîrovekirin.
Lê pirsa sereke dimîne: Gelo qet planek ji bo hevkariya leşkerî di navbera Dewletên Yekbûyî û komên Kurdî de hebû?
Kurd: Qurbaniya şerekî çîrokî
Di vegotina Trump de, Kurd wekî hevalbendên bêşukur têne pêşkêş kirin ku alîkariya Amerîkî îstismar kirine. Di vegotina Îsraîlê de, Kurd wekî amûrek potansiyel ji bo pêşvebirina armancên Tel Aviv têne xuyang kirin, wêneyek ku dikare tohmetên demdirêj ên ku tevgerên Kurd bi hêzên biyanî ve girêdayî ne xurt bike.
Berevajî vê, vegotina serdest li Tirkiye û hin deverên Herêma Kurdistana Iraqê ew e ku rêberên Kurd biryar dane ku dest bi projeyek nekin ku feydeyên wê ne diyar in û lêçûnên wê pir zêde ne.
Dîrokek soz û terikandinê
Berteka sar a raya giştî ya Kurd li hember gotinên Trump di ezmûnek pir kûrtir de kok digire. Ji bo gelek Kurdan, şîroveyên dawî yên serokê Dewletên Yekbûyî tenê dawîtirîn di rêze-navbera dirêj a bêrûmetî û paşveçûna Washingtonê de.
Gelek mînakên vê ezmûna dîrokî hene:
bêdengiya piraniya civaka navneteweyî li hember êrîşa kîmyayî ya Sedam Huseyîn li ser Kurdan di sala 1988an de;
bêxemiya berdewam a hêzên Rojavayî li hember polîtîkayên tepeserkirinê yên Tirkiyeyê li dijî Kurdan;
nekarîna pêkanîna gelek hêviyên Kurdên Iraqê ji Dewletên Yekbûyî piştî hilweşîna Sedam Huseyîn di sala 2003an de;
Dijberiya DYA û Rojavayî li hember referandûma serxwebûna Herêma Kurdistanê di sala 2017an de;
Biryara Trump a 2019an a vekişîna leşkerên Amerîkî ji bakurê Sûriyeyê, ku rê li ber operasyona leşkerî ya Tirkiyeyê li dijî hêzên Kurdî vekir;
û di dawiyê de helwesta Washingtonê li ser pêşketinên dawî yên li Sûriyeyê û daxwazên siyasî yên Kurdan.
Vê rêze-bûyeran di bîra siyasî ya Kurdan de baweriya ku Dewletên Yekbûyî piştgirî daye Kurdan her gava ku wan hewcedarî bi alîkariyê hebûye xurt kiriye, lê dema ku dor tê ser têkiliyên Washingtonê bi hikûmetên herêmî yên girîng ên wekî Tirkiye, Iraq an Sûriyeyê re, ev têkilî ne girîng in.
Çima Kurd ne amade ne ku tevlî DYA bibin şer?
Gelek çavdêr bawer dikin ku ezmûna dehsalên borî beşek girîng ji tevgerên siyasî yên Kurd ji pêşniyarên hêzên biyanî bêtir hişyar kiriye.
"Di cîhanekê de ku hêz tenê li ser bingeha berjewendiyên xwe tevdigerin, çima divê Kurd barê şerkirina bi gelên din re ji bo mafên ku ne diyar e ew ê bistînin an na hilgirin?"
Heqareteke nû ya Trump bo birînek kevin
Ji bo gelek Kurdan, ev ne tenê tawanbarkirinek an nakokiyeke siyasî ye. Tiştê ku bertek derxistiye holê, tonê biçûkxistinê yê Trump e li hember kesên ku di salên dawî de wekî hevalbendên herî girîng ên Amerîkayê di şerê li dijî DAIŞê de li Iraq û Sûriyeyê têne hesibandin.
Li gorî rexnegirên wî, Trump hewl dide ku têkçûna armancên ambicioz ên Amerîka û Îsraîlê bixe stûyê aktorekî ku ne dewletek serbixwe heye û ne jî şiyana bersivdayîna bi bandor di qada navneteweyî de heye.
Ji ber vê sedemê, daxuyaniyên wî ji hêla gelek Kurdan ve ne wekî rexneyên siyasî, lê wekî mînakek din a heman şêweya dîrokî têne dîtin; Şêweyekî ku tê de Kurd gelek caran wekî hevalbend hatine bikar anîn, lê di demên krîtîk de bi tenê hatine hiştin.
Îro, dema ku Washington û hevalbendên wê encamên şerê dawî dinirxînin, gelek Kurd bawer dikin ku çîrok neguheriye: hêz hîn jî li pey berjewendiyên xwe ne û divê Kurd, ji her demê bêtir, çarenûsa xwe diyar bikin.
…………
Dawiya Peyam/
Your Comment