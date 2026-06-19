Li gorî ragihandina Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —
Rûdana weda û dîlşikestî ya Îmam Husên (as) bi Hîzrêt Reqîye Xatûn (s) re
Di hin rivayetan de tê gotin ku di roja Aşûrayê de, di wexta weda û partinê de, Hazretê Sekîne (s) ji xwişka xwe ya sê salî re — ku tê texmîn kirin ev xwişk Hazretê Reqîye (s) be — got: “Werin, em bi bavê xwe re bibînin û nehêlin ku ew biçe çiyayê şerê.”
Ji ber bihîstina vê gotinê, Îmam Husên (s.x) gelek giryand û bi dilêkî tijî xemê, Reqîye (s) gazî kir. Wê jî got: “Bavê min! Ez ji te dûr nabim; lê berî ku biçî, min bibîne.” Îmam Husên (s.x) ew di destên xwe de girt û devên wê yên hişkbûyî maç kir. Di wê demê de, ew zaroka biçûk got: “Bavê min, ez tî me; tînî bi ceger û dilê min ve girêdayî ye.”
Îmam Husên (s.x) pê re got: “Li ber kevanê xeymeyê rûne, ez ê ji bo te av bînim.” Piştî wê, ji bo qada şerê berdewam bibe, amade bû ku ji xeymê derkeve. Lê Reqîye dîsa gazî bavê xwe girt û bi giryan got: “Bavê min, bo çi diçî? Tu çima em têne berdan?”
Îmam (s.x) careke din ew di destên xwe de girt, wê aram kir û bi dilê tijî derd û hejarî, ji wê veqetî.
Rûdana şehadetê ya Hazretê Reqîye Xatûn (s), an jî Fâtime bint-ul-Husên, ku bi navê Fâtimeya Biçûk jî tê nasîn
Her yek ji me dizane ku keçik xwedî hestên zêde ye û bi taybetî bi bav û xemeta wî ve pir girêdayî ye.
Peygamberê Xwedê Muhemmed (silav û durûd li ser wê û alê wî bin) hê li ser cîhê nexweşiyê bûn, kirasê wan li cem Mîrê Mêran Emîr-el-Mû’minîn Elî (serê wî sax be) hebû, û Hazretê Zehra (s) her car ku li wî dinêrî, digirîya.
Emîr-el-Mû’minîn (s.x) got: “Fâtîma jiyanê min, çima digirî?”
Hîzrêta Zehra (s) got: “Kirasê bavê min bide min, ka ez bêvîm û bêhn bikim.”
Dema kirasê girt û li ser çavên xwe danî, bi hemdî] û ji xwe derket.
Ey Fâtîmeta Zehra (s), ey diya mihriban a seyîdan û hezkiriyên malbata îsmet û taharetê, te her çiqas ciwan bûyî û diya çend zarokan bûyî jî, lê bi dîtin û bêhnkirina kirasê bavê xwe re ji xwe derketî.
Lê dil biçûsin ji bo wî keçika sê salî ku Kerebelayê û çolê germ dît, tî bû, birçî bû, dildardar û musîbetxwar bû; bi şewq û xemê şehadeta bavê xwe Ebu Abdullah El-Husên (s.x), apostolê xwe Ebulfazl El-Abbas, û birayê xwe Elî Ekber dît, ku laşê pak û pîrozê wî perçe-perçe bû; keçeke yatîm û tewîdanîn, dîsa rûniştina esîriyê û rêwîtiyê li ser xwe qebûl kir.
Niha jî ji bo vê keçika biçûk, ne kirasê bavê, belkî serê bavê anîn û serê wî di taştekê de li ber çavên wê danîn.
Wê divê çi hest hebe? Wê ev musîbetên kuştinê û dilşewitandinê çawa hilgire?
Ah, dil biçîsin ji bo Reqîye, ji bo nûrê dilê Seyîd-ol-Şûheda Îmam Husên (as) ku ji bo têngeliya dilê xwe bi bahane ji bo bavê xwe pirsî, û Yezîdê bêdil ferman da ku serê qutkirî yê bavê wê jê re bibin; wê serê ji nav tasekê rabû, di hembêza xwe de girt û got:
“Ya Ebatah, mîn zâl-lazî xadabek bi dimâik! Ya Ebatah, mîn zâl-lazî qata’a werîdayk! Ya Ebatah, mîn zâl-lazî yettemenî alâ siğar sinnî! Ya Ebatah, men bâqiya ba’dek nerjûh? Ya Ebatah, men lil-yetîme hertî tekber?”
“Ey bavê min, kî te bi xwînê te rengîn kir? Ey bavê min, kî milên qirika te qut kir? Ey bavê min, kî min di zarokatiya min de yatîm kir? Ey bavê min, piştî te em hêvî li kî bikin? Ey bavê min, ev keçika yatîm kê dê heta mezin bibe parastin û mezin bike?”
Reqîye (s) nêzîkê yek mehan e ku bavê xwe nedîtibû. Her car ku li ser bavê xwe dipirsî, ew didan. Niha bavê hatibû; lê bi serê qutkirî. Zêde nexşand, saetekî girî û got: “Kâş ku kor bûma û serê te bi vê rewşê nedîtema.” Ji niha ve gotina wê qet qut bû; serê bavê li aliyek ket û Reqîye li aliyek din.
Dema ku wê li hev hatinê vexistin, fêm kirin ku wê ji cîhanê re veqetiya bû.
Jin û zarokên karawanê, dema vê dîmena dilşewitandî dîtin, dengekî qerîna û giriyê bilind kirin, û dîsa dilê wan bi xemê tijî bû; û hemî jin û mêran li ser vê rewşê agahdar bûn û giriyan.
Ev beytên hestbar
Seh salî keçika te ketî ji nefesê, bavê
Dîsa min bibe ji gûşeya vê qafesê, bavê
Ji bilî te ku hatî Îşev bo dîtina min
Tu kes nehat serê yetîma te, bavê
Heke ez nehatim pêşwazîya te, min nehevînê
Ku birîn li ser çavên min ji xara û xeş be, bavê
Min bibe, ku ez ketim ji lingan di vê weranî de
Ji niha ve min nemaye rêyê pêş û paş, bavê
Çavkanî
- Allame Meclisî, Bihar al-Anwar, j. 43, r. 157
- Nafas al-Mahmûm, r. 456
- Muhammedî Eştehardî, Sugname-ye Âl-e Muhammed, j. 9, r. 491
- Kamil-e Bahâî, 2/179; Nafas al-Mahmûm, 456
Bi bikaranîna malpera agahdarkirinê ya Hûzet Net û Mêşhrêq Nyûz.
Hemîd Riza Rezaî Urogânî
Qum al-Muqaddese
Your Comment