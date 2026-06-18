Gîlan di roja çaran a Muherremê de mazûvaniya civîna “Şîrxwerên Huseynî” dike

Li gorî ragihandina Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Hucetulîslam Mihemedelî Necefî Gîlanî, îro pêncşemê 18ê Hezîrana 2026an, di daxuyaniyekê de ji bo rojnamevanan, bi boneya destpêkirina meha Muherremê û salvegera şînê ya Seyîdê Şehîdan Hezretê Îmam Huseyn (s.x) û hevalên wî yên dilsoz, sersaxî xwest.
Wî da zanîn ku bi hatina meha Muherremê re, rewşeke manewî û aşûrayî li seranserê parêzgeha Gîlanê belav bûye û ala şînê li bajar û gundên vê parêzgehê hatine bilindkirin.
Rêvebirê Giştî yê Teblîxata Îslamî ya Gîlanê, bi bal kişandina ser girîngiya civîna cîhanî ya “Şîrxwerên Huseynî” got: “Ev merasîm di salên dawî de bûye yek ji mezintirîn civînên dînî yên jinan û zarokan li cîhana Îslamê, ku tê de bi mîlyonan dayik bi zarokên xwe re beşdar dibin da ku hezkirina xwe ji malbata Pêxember (s.x.a) re nîşan bidin.”
Hucetulîslam Necfî bal kişand ser bindestiya Hezretê Elî Esxer (s.x) û got: “Di vê merasîmê de, dayikên dilşewat bi cil û bergên kesk ên ku sembola zarokên Kerbelayê ne, ji bo piçûktirîn şehîdê Aşûrayê şînê digirin û bi Hezretê Rebabê (s.x) re hevxemiyê dikin.”
Wî her wiha anî ziman ku ev civîn ji bilî aliyê xwe yê hestyarî, xwedî peyamên kûr ên çandî, perwerdeyî û baweriyê ye û bingehekê ji bo veguhastina çanda Aşûrayê, ruhê fedakariyê û dijberiya li hemberî zilmê ji nifşên pêşerojê re çêdike.
Li ser dema lidarxistina vê merasîmê, Necfî got: “Civîna cîhanî ya Şîrxwerên Huseynî, saet 09:00ê sibehê ya roja înê 29ê Hezîranê (roja çaran a meha Muherremê), dê bi hevahengî li hemû musela, mizgeftên mezin û navendên dînî yên seranserê parêzgehê were birêvebirin.”
Wî destnîşan kir ku li bajarê Reştê, ev merasîm bi awayekî navendî li Muselaya Mezin a Îmam Xumeynî (r.h) û Mehdiyeya Reştê tê lidarxistin. Her wiha dê li cihên wekî Bulvara Îmam Riza (s.x), Paketsazi, Mizgefta El-Hadî û Pîrozgeha “Axa Du Birayên” jî merasîm werin sazkirin.
Di dawiyê de, Hucetulîslam Necefî bang li dayik û malbatên Gîlanî kir ku bi beşdariya xwe ya di vê civîna manewî de, di parastina şîarên Huseynî û veguhastina peyama Kerbelayê ji nifşên din re, rolekê bilîzin.
----------------------
Dawiya nûçeyê /
Bergirî
Meha Muherremê
Civîna Şîrxwerên Huseynî
Teblîxata Îslamî ya Gîlanê
Bajarê Rêşt
Rêvebirê Giştî yê Teblîxata Îslamî ya Gîlanê ragihand ku di roja çaran a meha Muherremê de, dê civîna cîhanî ya “Şîrxwerên Huseynî” li navendên îbadetê, mizgeftên mezin û huseyniyên sereke yên parêzgehê were lidarxistin.
Li gorî ragihandina Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Hucetulîslam Mihemedelî Necefî Gîlanî, îro pêncşemê 18ê Hezîrana 2026an, di daxuyaniyekê de ji bo rojnamevanan, bi boneya destpêkirina meha Muherremê û salvegera şînê ya Seyîdê Şehîdan Hezretê Îmam Huseyn (s.x) û hevalên wî yên dilsoz, sersaxî xwest.
Your Comment