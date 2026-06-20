Muharrem li Zeynebiya Stenbolê; Hêsir li ser Musîbetên Ehlê Beyt (s) û Banga Yekîtiya Umetê

Li gorî ragihandina Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —
Hezkiriyên Ehlê Beyt (s) yên ku li Mizgeft û Navenda Çandî ya Zeynebiyê civiyabûn, guhdarîyê axaftinên Hucetulîslam we Muslimîn Şêx Selahedîn Ozgundoz, Ehmed Turgot nivîskar û senarîst û Doktor Mihemed Emîn Koç ji Akademiya Neteweyî ya Zanistan a Komara Azerbaycanê kirin.
Ehmed Turgot di axaftinên xwe de li vê rûniştinê got: "Kesê ku dikeve deryaya Kewserê, ne mumkune ku mercan nebîne. Mercan bi rengê xwe yê sor û diyar, wekî ku qîrîn dike: "Ez li vir im." Ev sorî, bi rengê şehîdatiyê, kurtasî û vebijandinek ji Kerbelaya Hezret Îmam Huseyn (s) e."
Lê Hezret Îmam Huseyn (s) yê ku wekî mercan e, her tim di nav kevçikan de û di kûrahiyeke mezintir de ye. Ji ber vê yekê, nêzîkbûn û têgihîştina bedewîyên Huseynî, her tim ji bo umeta Pêxember (s) dijwartir bûye.
Lê belê em dizanin ku eger em ji Hezret Îmam Huseyn (s) re dilsoz bin û karibin li kêleka wî dilsoziya xwe nîşan bidin, bi destûra Xwedê ev serfirazî bi Hezret Îmam Huseyn (s) re jî dê berdewam bike û bi daxwaza Xwedê bi Hezret Zeynebê Kubra (s) re jî dê girêde.
Piştî wî, Doktor Mihemed Emîn Koç ji Akademiya Neteweyî ya Zanistan a Komara Azerbaycanê got: "Îro mirovatî hewceyê rehmetê û bawermend jî hewceyê yekîtî û tewhîdê ne. Nîşana vê rêyê, evîn, rehmet, dadmendî û bixêrhatina Ehlê Beyt (s) e; Ehlê Beytek ku ji Îmam Huseyn, Îmam Huseyn, Îmam Elî, Hezret Fatima Zehra (s) û Pêxemberê Rehmetê, Hezret Mihemed Mustafa (s.x.a) pêk tê. Bi destxistina vê armancê tenê ji vê rêyê mimkûn e û rêyeke din tune."
Di berdewamiyê de, Hucetulîslam we Muslimîn Şêx Selahedîn Ozgundoz di axaftinên xwe de got: "Misilman birayên hev in û tu kes nikare vê rastiyê biguherîne. Ev welat, welatê me ye, ne yê Yezîdiyan. Hûn dibêjin: "Piraniya gel bi me re ye"; lê ev gotin derew e. Hûn kî ne? Di vî welatî de ji we kes tune. Ma di vî welatî de kesek bi navê "Yezîd" heye? Belkî kesek bi navê "Muawiye" hebe, lê heta kesekî bi navê "Yezîd" tune."
"Piraniya navên ku ji Pêxemberê Xwedê (s) û Ehlê Beytê wî re têne nisbetkirin, çi di nav mêran de û çi di nav jinan de, li vî welatî tên dîtin. Em di rêza Hezret Mihemed (s) de ne; di rêza wan kesên ku li Bedr, Uhed, Xendeg, Sifîn, Nehrêwan û Kerbelayê li kêleka wî bûn."
"Tevahiya vî miletî; çi Henefî, çi Şafiî û çi Elewî, di heman rêzê de ne. Ji we kes li vir tune. Her ku hatiye firotin, perwerde kirin û hîn kirin, vegere wê derê. Ev welatê we ne; ev welatê me ye."
Piştî bidawîbûna axaftinan, hezkiriyên Ehlê Beyt (s) bi melûfê medahê Ehlê Beyt (s), hêsirên sersaxiyê rijandin.
...............
Dawiya peyamê
Etîket: Eşûra, Kerbela, Meha Muharremê, Tirkiye, Stenbol
Your Comment