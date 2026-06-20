Aşûra; nimûneyeke berxwedan û sekinîna li hember zilmê ye

Li gorî ragihandina Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Mamoste Marûf Xalidî di xutbeyên nimêja Înê yê vê hefteyê de li Mizgefta Mezin a Sineyê, bi amaje kirinê li girîngiya berpirsiyariyê di nîzama Îslamî de, got: «Berpirsiyarî emaneteke ji aliyê Xwedê ve ye û divê rêvebir û karbidestan di rêya xizmetkirina gel û çareserkirina pirsgirêkên wan de gav bavêjin.»
Wî zêde kir: «Îro çareserkirina pirsgirêkên karî, aborî û kontrolkirina enflasyonê ji girîngtirîn daxwazên gel ji berpirsiyaran e û tê hêvîkirin ku xizmetkarên neteweyê bi bikaranîna kapasîteyên heyî, hemû hêza xwe ji bo xizmetkirina zêdetir bi kar bînin.»
Aşûra; nimûneya berxwedan û rawestana li hember zilmê
Îmama Cumeya demkî ya Sineyê, bi serxweşiya hatina meha Miherremê ji hemû misilmanên cîhanê re, got: «Îmam Huseyn (s.x) û hevalên wî yên dilsoz bi bawerî, berxwedan û fedakarî li hember cephêya batil rawestan û ji bo parastina nirxên olî û mirovahî canê xwe feda kirin.»
Mamoste Xalidî, bi amaje kirinê li cihê taybet a hin deman li cem Xwedayê Mezin, got: «Dehroja Zîlhicceyê û merasîmên Hecê, dehroja dawî ya meha Remezanê û dehroja Miherremê ji demên pir nirxdar in ku di wan de bûyerên girîng û çarenûsaz qewmîne.»
Wî diyar kir: «Berxwedana îroyîn a azadîxwazên cîhanê li hember zilm û hegemonyayê, kokên xwe di çanda Aşûrayê û mekteba Îmam Huseyn (s.x) de heye; mektebek ku dersa rûmet, azadî û têkoşîna li dijî sitemê daye mirovan.»
Pêdiviya bal kişandinê li ser bendetî û kiryarên qenc
Xetîbê nimêja Înê ya Sineyê, bi amaje kirinê li taybetmendiyên bendeyên baş ên Xwedê, got: «Mirovên qenc û salih li cem Xwedê xwedî cihêkî taybet in; ew kes in ku girêdana xwe bi Xwedê re diparêzin û di îbadet, zikir û kirinên qenc de pêşeng in.»
Wî got: «Bandorên bawerî û bendetiyê di reftar û jiyana mirovên salih de eşkere ne û aramî û ronahî ji taybetmendiyên wan in hem li dinyayê hem li axretê.»
Mamoste Xalidî, bi giraniya temenê kin a mirov li dinyayê, got: «Divê em ji vê derfeta kurt a jiyanê ji bo avakirina axretê sûd werbigirin û tu carî ji bîra Xwedê, nimêja Înê, silawat û kirinên qenc nebin.»
Çanda Aşûrayê; rêya rêberî û rizgariyê
Wî bi amaje kirinê li gotina Pêxemberê Ekrem (s.x.a) derbarê Îmam Huseyn (s.x) de got: «Resûlê Xwedê (s.x.a) fermûye: ‘Huseyn çira rêberiyê û keştiya rizgariyê ye.’ Rêçûna di rêya rastî û nirxên Îlahî de bibe sedema bextewariya mirov.»
Îmama Înê yê demkî ya Sineyê herwiha bi amaje kirinê li dijminatiya herêmên dijî Îslamê li hember misilmanan, diyar kir ku: «Her herikîna ku li hember nirxên Îlahî û ala Xwedê raweste, encama wê ji têkçûnê pêve tune ye.»
Kurdistan; kapasîteya bihêzkirina aştî û lihevhatinê
Mamoste Xalidî di beşa dawî ya axaftina xwe de, bi amaje kirinê li çanda aştî û lihevhatinê li Kurdistanê, got: «Ev parêzgeh wek welatê mizgeft û minareyan tê nasîn û bi nirxên olî û civakî yên gelê herêmê re, tê hêvîkirin ku çareserkirina nakokiyan bi rêya lihevhatinê û encumenên çareserkirina nakokiyan zêdetir ji berê were girînggirtin.»
……….
Dawiya Peyam/
Your Comment