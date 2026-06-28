  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Nûçeyên Sazîyê

Hucetul-Îslam Mûminî vegot;Kiryarên Îmam Seccad (s.x) ji bo beramberî birîn û ziyanên civakê piştî Eşûrayê

29 June 2026 - 00:18
News ID: 1832867
Source: kmr.abna24.com
Hucetul-Îslam Mûminî vegot;Kiryarên Îmam Seccad (s.x) ji bo beramberî birîn û ziyanên civakê piştî Eşûrayê

Xwênerê Hekîmê Pîroz bi îşaretekê li kiryarên Îmam Seccad Eliyê kurê Huseyn, (s.x) ji bo beramberî van birîn û ziyanan, diyar kir: Îmam Sicad (s.x.) sê kiryarên bingehîn pêk anîn; yekem, belavkirina çanda Quranî li civakê û şerê li dijî veguherîn û çewtiyan bi piştgirîya Quranê. duyem, nasandina sînet (rêbaz) a Pêxember (s.x.a) ku di wê demê de ji bîr hatibû, û sêyem, nasandina Ehlê Beyt (s.x) û veguhestina wan zanîn û têgihiştinên pak bi şêweyê dûayan, wekî Sehîfa Seccadiye ku xezîneyeke zanînên pak ên Îslamî ye.

Li gorî nûçeya Ajansî ya Navneteweyî ya Ehlebêyt (S) — ABNA — Huccet-ul-Îslam wel muslimîn Seyîd Huseyn Muminî di meclîsa roze (Azadari) ya li Haramê Banûyê Keramet Hz. Ma’sumê de, bi behsa pêkanîna zilm û jor (reş û nedilî) di civakê de piştî mirina Pêxemberê Mezin (s.x.a) kir û got: “Zilm tê wateya danîna her tiştî di cihê nebaş de, û ‘jor’ tê wateya dûrketina ji rêya rast û dûrketina ji velayetê.”

Gotarekê li Haramê Baniyê Keramet de, got: “Nexweşî ew e ku piştî mirina Pêxember (S.X.A), her du giranî (Séquel) an jî Qur’an û Etre (Xaneya Pêxember) hatin êrîşkirin, û gel ji Alî bin Ebî Tâlib (S) dûr ketin; di dema ku Pêxember (S.X.A) ferman dabû ku: ‘Alî ew e ku we digihîne Haq (rastiyê)’.”

Wî zêde kir: “Rewş wisa bû ku Îmam Mûçtabâ ( Xweda wî bi parezê) neçar dane pêşî li sulhê, û Îmam î got: ‘Bi rûmeta we re bimirin (bi rûmeta we re binimin) ku hûn min neçar dike kin sulhê bikin.’ Di serê herî bilind ê vê xirabiyê de, di dema Ebâ Ebdillah el-Huseyn (S.X) de bû, ku tiştekî ji dînê nebû, lê Hz. Huseyn bi xwîn û şûr, civakê awaken kir.”

Mumênî bi behsa sê birînên mezin ên di dema Îmam Sejjad (AS) de kir û got: "Piştî Aşurayê, civak ket nav sê birînên mezin:

  1. Birîna Siyasî: Hukmê di destê kesên de bû ku tu bawerî bi Xwedê û Pêxemberê xwe tune bû.
  2. Birîna Çandî: Muzîk, stran û şahî di Medîne de belav bûn û qiseyan (wekşên) ji bo gel şîrove dikirin.
  3. Birîna Îtiqadî (Bawerî): Herduberdan (enheraf) di baweriyên dînî de mîna ‘cebr û tefwîz’ çêbûn."

Gotarekê li Haramê de, behsa tevgerên Îmam Seccad (S) ji bo rûbirûbûna van birînan kir û destnîşan kir ku Îmam sê karên bingehîn kirine:

  1. Berwerê kirina çanda Qur’anê û têkoşîna li dijî herduberdan bi rêya Qur’anê.
  2. Nîşandana sunnetê Pêxember ku di wê demê de ji bîr hatibû.
  3. Nîşandana Ehlebêyt (S) û veguherandina zanistên dewlemend bi rêya dualên wekî ‘Sahîfetey Sejjâdiye’ ku xezîneyeke dewlemend a zanistên Îslamî ye.

Di dawiyê de wî got: “Îmam Seccad (S) di dema herî dijwar de, bi giryan û bîranînê, encamên Aşurayê parastin, û îro peyamê Aşurayê gihîştiye me. Divê jî em jî bi çêkirina modelê (olgu gîrî) ji wî re, li dijî herduberdan rawestin û bi rêya Qur’an, sunneta Pêxember û naskirina Ehlebêitê, civakê ji birînan rizgar bikin.”

..........................

Dawiya peyamê

Etîket

Mezargeha Pîroz a Hezretî Mesûme (S)

Îmam Seccad

Quran

Aşûra

Your Comment

You are replying to: .
captcha