Wêne û Dîmenên ji Meşa Diyarbekirê ya bi Hezaran Kesan + Fîlm

Li gor rapora Kerdupirê (Kurdpress) , mîtînga «Azadî» bi dirûşma «Bi Serokatiya Azad re, ber bi Civaka Demokratîk» û bi daxwaza azadiya laşî ya Abdullah Öcalan, li Meydana Îstasyonê ya Amedê (Diyarbekirê) bi amadebûna berfireh ya welatiyan berdewam kir.
Ev komelgeh bi bêdengiyeke deqeyekê bo bîranîna kesên ku di şerên azadiyaxwaz ên Kurdan de li Tirkiyeyê jiyana xwe ji dest dane, dest pê kir û piştî wê jî beşdaran dirûşmên «Şehîd namirin» û «Bijî Serok Apo» hilandin.
Di berdewamiyê de, Ebûbas Şahîn (Abbas Şahîn) , serokê hevbeş ê Partiya Wekhevî û Demokrasiya Gelan (DEM Partî) li Amedê (Diyarbekirê), bi nûnertiya Komîteya Amadekirina Mîtîngê axivî û got: «Îro li Amedê, ne tenê ku em li meydanekê civiyane; em li meydaneke ne ku tê de azadiya Öcalan, wekî garantiya iradeya hevbeş a gel û hêviya azadiyê, tê qîrîn.»
Şahîn bi gotina ku beşdarên vê komelgehê li ber înkar, zor û bêqanûnî helwesteke rûmetdar girtine, zêde kir: «Em bi Serokatiya Azad ve ber bi Civaka Demokratîk ve diçin; ji ber ku em dizanin ku Civaka Demokratîk, civaka ku tê de gel bi nasname, ziman û çanda xwe bi azadî dijîn, e.»
Wî tekez kir ku civaka demokratîk a ku bi berxwedana jinan û rêncberan tê avakirin, dê garantiya aştî û wekheviyê be û zêde kir: «Tu zor û tadekarî nikare meşa azadiya gelan rawestîne. Îradeya ku ji vê meydanê radibe, îradeya hevbeş a hemî kesên ku dixwazin jiyaneke azad û demokratîk bijîn, e.»
Şahîn di dawiyê de ji hemîyan xwest ku felsefeya civaka demokratîk xurt bikin, hevgirtinê berfireh bikin û «meşa azadiyê» bi mil û mil berdewam bikin.
Piş
tî wî, Rûçem Wefa Elîyakût (Roçem Vefa Eliyakut) , seroka hevbeş a Partiya Herêmên Demokratîk (DBP) li Amedê (Diyarbekirê), bi nûnertiya Komîteya Amadekirinê axivî û got: «Em ji bo azadiya laşî ya Öcalan û azadiya gelan li hev civiyane. Em ji piştgiriya gelê xwe spas dikin. Em serokatiya azad û jiyana azad dixwazin.»
Di dema axaftinan de, beşdaran carinan dirûşmên «Bijî Serok Apo» û «Bê Serok jiyan nabe» hilandin. Piştî qedandina axaftinan, peyama Abdullah Öcalan a li ser wefata Qedîr Înanîr (Kadir İnanır) , lîstikvanê navdar ê sînemaya Tirkiyeyê, ji bo beşdaran hate xwendin.
...............
Dawiya Peyam/
Your Comment