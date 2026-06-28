  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Cîhan

Wêne û Dîmenên ji Meşa Diyarbekirê ya bi Hezaran Kesan + Fîlm

29 June 2026 - 00:57
News ID: 1832877
Source: Kurdpress
Wêne û Dîmenên ji Meşa Diyarbekirê ya bi Hezaran Kesan + Fîlm

Servîsa Tirkiyeyê - Mîtînga «Azadî» bi daxwaza azadiya Abdullah Öcalan li Meydana Îstasyonê ya Amedê (Diyarbekirê) hat lidarxistin. Xwênerên vê civînê bi tekezkirina li ser pêwîstiya «civaka demokratîk», ragihandin ku tu zor û tadekarî nikare îradeya gelan ji bo azadiyê rawestîne.

Li gor rapora Kerdupirê (Kurdpress) , mîtînga «Azadî» bi dirûşma «Bi Serokatiya Azad re, ber bi Civaka Demokratîk» û bi daxwaza azadiya laşî ya Abdullah Öcalan, li Meydana Îstasyonê ya Amedê (Diyarbekirê) bi amadebûna berfireh ya welatiyan berdewam kir.

Ev komelgeh bi bêdengiyeke deqeyekê bo bîranîna kesên ku di şerên azadiyaxwaz ên Kurdan de li Tirkiyeyê jiyana xwe ji dest dane, dest pê kir û piştî wê jî beşdaran dirûşmên «Şehîd namirin» û «Bijî Serok Apo» hilandin.

Di berdewamiyê de, Ebûbas Şahîn (Abbas Şahîn) , serokê hevbeş ê Partiya Wekhevî û Demokrasiya Gelan (DEM Partî) li Amedê (Diyarbekirê), bi nûnertiya Komîteya Amadekirina Mîtîngê axivî û got: «Îro li Amedê, ne tenê ku em li meydanekê civiyane; em li meydaneke ne ku tê de azadiya Öcalan, wekî garantiya iradeya hevbeş a gel û hêviya azadiyê, tê qîrîn.»

Şahîn bi gotina ku beşdarên vê komelgehê li ber înkar, zor û bêqanûnî helwesteke rûmetdar girtine, zêde kir: «Em bi Serokatiya Azad ve ber bi Civaka Demokratîk ve diçin; ji ber ku em dizanin ku Civaka Demokratîk, civaka ku tê de gel bi nasname, ziman û çanda xwe bi azadî dijîn, e.»

Wî tekez kir ku civaka demokratîk a ku bi berxwedana jinan û rêncberan tê avakirin, dê garantiya aştî û wekheviyê be û zêde kir: «Tu zor û tadekarî nikare meşa azadiya gelan rawestîne. Îradeya ku ji vê meydanê radibe, îradeya hevbeş a hemî kesên ku dixwazin jiyaneke azad û demokratîk bijîn, e.»

Şahîn di dawiyê de ji hemîyan xwest ku felsefeya civaka demokratîk xurt bikin, hevgirtinê berfireh bikin û «meşa azadiyê» bi mil û mil berdewam bikin.

Wêne û Dîmenên ji Meşa Diyarbekirê ya bi Hezaran Kesan + Fîlm
Piş

tî wî, Rûçem Wefa Elîyakût (Roçem Vefa Eliyakut) , seroka hevbeş a Partiya Herêmên Demokratîk (DBP) li Amedê (Diyarbekirê), bi nûnertiya Komîteya Amadekirinê axivî û got: «Em ji bo azadiya laşî ya Öcalan û azadiya gelan li hev civiyane. Em ji piştgiriya gelê xwe spas dikin. Em serokatiya azad û jiyana azad dixwazin.»

Di dema axaftinan de, beşdaran carinan dirûşmên «Bijî Serok Apo» û «Bê Serok jiyan nabe» hilandin. Piştî qedandina axaftinan, peyama Abdullah Öcalan a li ser wefata Qedîr Înanîr (Kadir İnanır) , lîstikvanê navdar ê sînemaya Tirkiyeyê, ji bo beşdaran hate xwendin.

Wêne û Dîmenên ji Meşa Diyarbekirê ya bi Hezaran Kesan + Fîlm

Wêne û Dîmenên ji Meşa Diyarbekirê ya bi Hezaran Kesan + Fîlm

Wêne û Dîmenên ji Meşa Diyarbekirê ya bi Hezaran Kesan + Fîlm

Wêne û Dîmenên ji Meşa Diyarbekirê ya bi Hezaran Kesan + Fîlm

...............

Dawiya Peyam/

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha