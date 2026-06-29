Şoreşa Şêx Seîd; Serhildanek Olî yan Xala Destpêka Neteweperweriya Nûjen a Kurdan?

Li gorî rapora Ajansa Navneteweyî ya Ehlê Beyt (S.X) – ABNA – Qiyama Şêx Seîd; Serhildanek Olî yan Xala Destpêka Neteweperweriya Nûjen a Kurdan?
Pêşgotin: Sed sal şûnda, hîn jî şopên qiyamê
Li gorî rapora Kurdpress, zêdetirî sed sal ji Qiyama Şêx Seîd derbas dibe, lê ev bûyer hê jî yek ji qonaxên herî nakokî yên dîroka hemdem a Tirkiyeyê û tevgera netewî ya Kurdan tê hesibandin. Dewleta Tirkiyeyê heta niha cihê goristana Şêx Seîd û 47 hevalên wî yên ku piştî dadgehkirinê li Dadgehên Taybet ên Serxwebûnê hatin dara sêdarê, eşkere nekiriye. Malbatên qurbaniyan, çalakvanên sivîl û siyasetmedarên Kurd carinan li hember vê yekê protesto kirine û daxwaza vegirtina cihê goristanê û îmkana lidarxistina merasîmeke fermî kirine.
Nêrîna Şoreşê Derwîş, Nivîskar û Analîstê Sûrî
Şoreşê Derwîş, nivîskar û analîstê Sûrî, di gotareke berfireh de ku ji aliyê Navenda Lêkolînên Kurdî ve hatiye weşandin, bawer dike ku veşartina goristana rêberên qiyamê ne tenê mijareke dîrokî ye, belkî beşek ji siyaseta jêbirkirina bîra dîrokî ya Kurdan e; ji ber ku dewlet ditirse ku ev goristan bibin sembola nasnameya netewî û girêdana nifşên nû bi dîroka têkoşîna Kurdan re. Ji ber vê yekê, Qiyama Şêx Seîd hê jî bûyereke zindî di bîra siyasî ya Kurdan de maye û nakokiya li ser armanc, xwezayî û sedemên têkçûna wê jî berdewam e.
Derbasbûna ji Dûalîtiya "Ol an Neteweperwerî"yê
Li gorî nivîskar, nakokiya herî girîng a derbarê qiyama 1925'an de, şîroveya xwezaya wê ye. Komek ev qiyam wekî bertekeke olî ya li hember betalkirina Xelîfetiya Osmanî û siyasetên laîk ên dewleta nû ya Tirkiyeyê dibînin û wê di berdewamiya tevgerên îslamî yên piştî hilweşîna Împaratoriya Osmanî de şîrove dikin. Berevajî vê, hinên din ev bûyer wekî yekem tevgera rêxistî ya neteweperweriya Kurdan ji bo bidestxistina serxwebûna siyasî dinirxînin. Lê di çend dehsalên dawî de, gelek lêkolîner gihîştine vê encamê ku tu yek ji van her du vegotinan bi tenê nikare vê qiyamê bi tevahî rave bike. Ji nêrîna wan, Qiyama Şêx Seîd encama hevpeymaniyekê bû di navbera elîtên neteweperwer ên Kurd, efserên leşkerî, serokên eşîran û kesayetiyên olî de; hevpeymaniyek ku ol wekî amûra tevgera civakî û neteweperwerî jî wekî armanca siyasî bi kar anî.
Çima Qiyam Bêdûrbar Bû?
Nivîskar bawer dike ku qelsiya rêxistinbûnê, destpêka zû ya qiyamê û neamadebûna têr, her çend di têkçûna wê de rol lîstibe jî, nehiştiye ku ew pêk neyê. Li gorî wî, komkirina hêzê di dewleta nû ya Tirkiyeyê de, siyaseta Tirkkirinê, zextên aborî li herêmên Kurdan û jêbirkirina helwesta siyasî ya Kurdan, şertên ku pêkhatina serhildanê bûye tiştekî hema hema bêdûrbar, çêkiribûn; her çend pêdiviyên ji bo serkeftina wê nehatibûn amadekirin jî. Di vê navberê de, nivîskar tekez dike ku faktora aborî ji faktorên din kêmtir hatiye bal kişandin û piraniya lêkolînan bala xwe li ser aliyên olî an neteweperwer ên qiyamê kirine; halbû ku pirsgirêkên aborî û guherînên strukturî yên li herêmên Kurdan jî beşeke girîng di avakirina vê protestoyê de hebû.
Avakirina Civata "Azadî", Siyasetên Dewleta Nû û Destpêka Projeya Tirkkirinê
Nivîskar di beşeke din a gotarê de, li avakirina Civata "Azadî" (ku paşê wekî "Civata Serxwebûna Kurdan" jî hate nasîn), siyasetên dewleta nû ya Tirkiyeyê piştî îlankirina Komarê, destpêka projeya Tirkkirinê û rola vê civatê di rêxistinkirina Qiyama Şêx Seîd de vedikole. Nivîskar di vê beşê de îdia dike ku, berevajî vegotina fermî ya Tirkiyeyê, Qiyama Şêx Seîd tenê bertekeke li hember betalkirina Xelîfetê an siyasetên dijî-olî yên dewletê nebû, belkî kokên wê vedigeriyan salên beriya destpêka qiyamê; dema ku elîtên Kurd li hember rê û rêbaza dewleta nû ya Tirkiyeyê û projeya netewesaziya wê hîsên xemgîniyê dikirin.
Destpêka Komarê û Guherîna Têkiliya Dewletê bi Kurdan re
Di Cotmeha 1923'an de, Meclisa Netewî ya Tirkiyeyê destûra bingehîn a nû pejirand û sîstema Komarê îlan kir. Bi hilbijartina Mustafa Kemal wekî serokomarê yekem, siyaseta nû ji bo avakirina nasnameya netewî ya Tirkiyeyê dest pê kir ku li ser afirandina neteweyek yekgirtî ya Tirk bingeh bû û bi lez sozên ku di şerê serxwebûnê de ji Kurdan re hatibûn dayîn, paşguh kir. Nivîskar tîne bîra xwe ku beriya îlankirina fermî ya Komarê jî nîşanên vê guherînê xuya bûbûn. Di axaftinên Mustafa Kemal û her wiha di destûra bingehîn a 1921'an de, têgînên wekî "dewleta Tirk" û "hukûmeta Tirk" hatibûn bikaranîn; têgehên ku ji nêrîna gelek elîtên Kurd, nîşana dûrketina ji avahiya pir-neteweyî ya Împaratoriya Osmanî û tevgera ber bi dewleteke neteweyî ya Tirk ve bûn. Ji ber vê yekê, beşek ji elîtên Kurd zû fêm kirin ku têkiliyên dîrokî yên Kurd û Tirk ketine qonaxeke nû; qonaxeke ku tê de girêdana îslamî û Osmanî, cihê xwe da nasnameya neteweyî ya Tirk.
Xemgîniya Elîtên Kurd ji Projeya Tirkkirinê
Li gorî nivîskar, piştî sazkirina Komarê, dewleta Tirkiyeyê projeyeke berfireh ji bo Tirkkirina civakê dest pê kir. Ev siyaset tenê bi qada çand û perwerdehiyê ve nehat sînordarkirin, belkî ji nû ve nivîsandina dîrokê, guherandina navên erdnîgarî, jêbirkirina navê "Kurdistan" ji pirtûkên dersî û hewldana ji bo înkarkirina nasnameya dîrokî ya Kurdan jî di nav de bû. Di heman demê de, dewlet bi pejirandina qanûnên ji bo destdirêjkirina beşek ji milkên mezin li parêzgehên rojhilat û bicîhkirina koçberên Tirk û misilmanên Balkanan li herêmên Kurdan, hewl da ku kombûna nifûsê ya van herêman jî biguherîne. Ji nêrîna nivîskar, ev çalakî tenê reformên îdarî nebin, belkî beşek ji bernameya ji bo tevlîhevkirina mecbûrî ya Kurdan di nasnameya neteweyî ya nû ya Tirk de bûn.
Jidayikbûna Civata "Azadî"
Di vê hewayê de, komek efser, ronakbîr û serokên Kurd, rêxistineke veşartî bi navê Civata Azadî ava kirin. Nivîskar tekez dike ku îlhamên avakirina vê civatê, berî her tiştî, siyasî û netewî bûn. Endamên wê li hember komek siyasetên dewleta nû protesto dikirin; wek:
- îhtîmala sirgûnkirina berfireh a Kurdan ber bi rojavayê Anatolyayê;
- jêbirkirina navê Kurdistan ji metnên perwerdehiyê;
- Tirkkirina navên bajar û herêmên Kurdan;
- gendelîya îdarî û nebûna dadmendiyê;
- bêparmayîna herêmên Kurdan ji dahatên bacê;
- desttêveriya dewletê di hilbijartinên nûnerên Kurd de;
- cudahiya li dijî efser û leşkerên Kurd di artêşê de.
Li gorî belgeyên dîrokî yên ku nivîskar pê ve girêdayî ye, armancên sereke yên Civata Azadî ev bûn: parastina mafên Kurdan, bidawîanîna cudahiyê, peydakirina îmkana pêşveçûna herêmên Kurdan û di dawiyê de bidestxistina xwebexşîn an serxwebûnê. Nivîskar her wiha tîne bîra xwe ku, berevajî îdiayên fermî yên dewleta Tirkiyeyê, tu belgeyek derbasdar a li ser piştgiriya Brîtanyayê ji vê civatê re tune ye û tewra Îsmet Înönü jî bi salan şûnda qebûl kir ku hevkariyeke rêxistî di navbera rêberên qiyamê û Brîtanyayê de pêk nehatiye.
Kevinahiya Rastîn a Civata Azadî
Yek ji xalên girîng ên gotarê, ji nû ve çavdêriya dema avakirina Civata Azadî ye. Gelek çavkanî, sala 1923'an wekî dema avakirina vê rêxistinê didin nasîn, lê li gorî nivîskar, şahidiya hin endamên wê destnîşan dike ku civat dibe ku ji sala 1921'an ve çalakiyên xwe dest pê kiribûn. Ger ev vegotin rast be, avakirina Civata Azadî ne bertekeke li hember betalkirina Xelîfetê an îlankirina Komarê, belkî bersiveke li hember çewisandina Serhildana Koçgiriyê û zêdebûna xemgîniya elîtên Kurd ji paşeroja têkiliyên Kurd û dewleta navendî bû.
Şikestinên Hundir ên Civaka Kurd
Nivîskar di berdewamiyê de, bi yek ji faktorên girîng ên qelsiya tevgera Kurdî re destnîşan dike; şikestinên olî û çandî yên di nav civaka Kurd de. Di dema qiyamê de, Kurdên Elewî pêşengê têkoşînê bûn, lê gelek Kurdên Sûnî piştgiriya wan nekirin. Berevajî vê, di dema Qiyama Şêx Seîd de, beşek ji Elewiyan ji ber xemgîniya ji serdestiya rêberên olî yên Sûnî û her wiha hêviya siyasetên laîk ên Komara Tirkiyeyê, ji tevlîbûna vê qiyamê dûr ketin. Li gorî nivîskar, ev cudahiyên olî, zimanî û eşîrî paşê jî li ser Qiyama Şêx Seîd sîya avêtin û nehiştin ku têkelek yekgirtî di nav hemî Kurdan de pêk were.
Hewldana ji bo Girêdana Neteweperwerî û Olê
Tevî van şikestinan, rêberên Civata Azadî hewl dan ku di navbera tîrêja neteweperwer a Kurd û rêberên olî de yekîtiyê ava bikin. Ji ber vê yekê, di civîna sala 1924'an a civatê de, Şêx Seîd wekî rêberê giştî yê qiyamê hate hilbijartin. Nivîskar bawer dike ku ev hilbijartin nîşan dide ku Civata Azadî, ol ne wekî armanca sereke, belkî wekî amûreke ji bo tevgera civakî di xizmeta projeyeke siyasî û netewî de bi kar anî. Di heman çarçoveyê de, Şêx Seîd bi navê "Mîrê Mûcahîdan" hate nasîn û peyva "Cîhad" ji bo bangawaziya qiyamê hate bikaranîn; kiryareke ku ji nêrîna nivîskar, zêdetir ji nîşandana xwezaya tenê olî ya tevgerê, hewldanek bû ji bo bidestxistina piştgiriya berfireh a civaka kevneşopî ya Kurdistanê.
Di heman demê de, gotar tekez dike ku hevalên herî nêzik ên Şêx Seîd tenê ruhaniyan nebin. Ji bo nimûne, Fehmî Bilal Efendî ku ji çalakvanên navdar ên Civata Azadî dihat hesibandin, xwedî meylên neteweperwer ên xurt bû û tewra di hin çavkaniyan de wekî kesekî kêm-bawerî bi olê re hate binavkirin. Ev mijar, li gorî nivîskar, nîşan dide ku armanca sereke ya rêberên Civata Azadî, avakirina dewleteke serbixwe ya Kurdî bû û bikaranîna kapasîteya rêberên olî, beşek ji stratejiya wan a siyasî ji bo tevgera hêzan dihat hesibandin.
Aborî, Civak û Şikestinên Hundir; Faktorên Kêmtir Dîtî yên Di Qiyama Şêx Seîd de
Nivîskar di vê beşê de hewl dide ku wêneyek cuda ji berên avakirina qiyama 1925'an pêşkêş bike. Li gorî wî, konsantrasyona lêkolînên dîrokî li ser aliyên olî an neteweperwer, bûye sedem ku rola guherînên aborî û civakî di avakirina vê tevgerê de kêm were bal kişandin; halbû ku siyasetên aborî yên dewleta nû ya Tirkiyeyê, yek ji faktorên girîng ên nerazîbûnê li herêmên Kurdan bû.
Aborî; Gireya Winda ya Di Analîza Qiyamê de
Li gorî vê gotarê, bi sazkirina Komara Tirkiyeyê, dewleta nû siyasetên xwe yên aborî li ser bingeha xurtkirina burjuwaziya nû ya Tirk û navendîparêziya aborî ava kir. Vê nêzîkatî, hêdî hêdî avahiya kevneşopî ya aboriya herêmên Kurdan guherand û gelek girêdanên aborî yên dîrokî yên Kurdistanê bi derdora xwe re hilweşand. Di vê navberê de, herêmên Kurdan ne tenê ji veberhênan û pêşkeftina aborî behreyek mezin negirtin, belkî bazarên xwe yên kevneşopî jî winda kirin. Nivîskar bawer dike ku heman rewş, nerazîbûneke berfireh di nav xwedan, koçer, bazirgan û tewra beşek ji gundiyên Kurd de afirand û zemîna civakî ya pêwîst ji bo berfirehbûna protestoyan peyda kir.
Sînorên Nû, Aboriya Kurdistanê Guherand
Yek ji encamên herî girîng ên hilweşîna Împaratoriya Osmanî, xêzkirina sînorên nû li Rojhilata Navîn bû; sînorên ku herêmên Kurdan di nav çend welatan de parve kirin. Nivîskar rave dike ku beriya van guherînên, aboriya Kurdistanê li ser torêeke danûstandinên herêmî bingeh bû. Bajarên wekî Heleb, Şam û Bexda ji girîngtirîn navendên bazirganiyê yên Kurdan dihatin hesibandin û karwanên bazirganî bi serbestî di navbera beşên cihêreng ên Kurdistanê de diçûn û hatîn. Lê bi sabîtkirina sînorên nû, ev tor aborî hilweşiya. Dewleta Tirkiyeyê jî aboriya herêmên Kurdan, li şûna girêdana bi bazarên kevneşopî re, bi bazara hundirîn a Anatolyayê ve girêda ku li gorî nivîskar, ziyanên girîng ji bo bazirgan û ajaldaran re derket holê. Gotar ji bo nimûne, li ser jiyana xwe ya Şêx Seîd radiweste ku heta beriya destpêka qiyamê, ajalên xwe li bazarên Helebê difirot lê piştî sepandina sînordariyên sînorî, ev rêya qezenckirinê bi giranî kêm bû.
Geşbûna Qaçaxçiyê li Herêmên Sînorî
Yek ji encamên din ên girtina sînoran, geşbûna qaçaxçiyê bû. Nivîskar bawer dike ku qaçaxçî li gelek herêmên sînorî yên Kurdistanê bû yek ji rêyên herî girîng ên dabînkirina debarê. Lêbelê, wî tekez dike ku divê ev diyarde wekî nîşana avakirina aboriyeke neteweyî ya Kurdî neyê dîtin; belkî qaçaxçî zêdetir bertekeke li hember sînordariyên aborî û hilweşîna rêyên bazirganiya kevneşopî bû.
Kî Tevlî Qiyamê Bûn?
Li gorî nivîskar, avahiya aborî ya civaka Kurd jî bandor li qada tevlîbûna di qiyamê de kir. Qada sereke ya hêzên çekdar ên qiyamê ji koçer û gundiyên ku xwedan ax an ajal bûn, pêk dihat. Van komên, siyasetên dewleta navendî wekî gefeke rasterast li ser şêwaza jiyan û berjewendiyên xwe yên aborî didîtin û ji bandora serokên eşîran û rêberên olî jî bandor dihatin; mijarek ku tevgera wan hêsantir dikir. Berevajî vê, gelek Kurdên ku li bajaran an gundên bê avahiya eşîrî dijiyan, motîvasyona wan kêmtir bû ji bo tevlîbûna qiyamê. Ji nêrîna wan, ev tevger ji bo pirsgirêkên debarî û daxwazên aborî yên wan çareyeke diyar pêşkêş nedikir û zêdetir ji berakarên herêmî, dewleta navendî armanc kiribû. Nivîskar encam dide ku Qiyama Şêx Seîd, berevajî têgihiştina hevpar, ji piştgiriya yekreng a hemî tebeqeyên civaka Kurd nehat û şikestinên civakî û aborî jî di sînordarkirina qada wê de rol lîstin.
Girêdana Berjewendiyên Aborî û Rêberiya Kevneşopî
Gotar her wiha li têkiliya nêzîk a di navbera avahiya eşîrî û aboriya herêmî de destnîşan dike. Berevajî hin civakên feodalî, gelek serokên eşîrên Kurd xwediyê servetên mezin nebûn û girêdana aborî ya bi tundî di navbera wan û kesên asayî yên eşîrê de tunebû. Heman tişt bû sedem ku kesên eşîran bi pêbaweriya zêdetir ji rêberên xwe bişopînin; bi taybetî dema ku bangawaziya qiyamê ji aliyê kesayetiyên olî yên bihêz ên wekî Şêx Seîd ve jî hate piştgirîkirin. Li gorî nivîskar, ev tevlihevkirina bandora olî, hevgirtina eşîrî û nerazîbûna aborî, yek ji faktorên herî girîng ên tevgera hêzan di dema qiyamê de bû. Nivîskar tekez dike ku Qiyama Şêx Seîd bi tenê bi têgehên wekî "tevgera olî" an "tevgera neteweperwer" nayê ravekirin. Ji nêrîna wî, zextên aborî, hilweşîna avahiya kevneşopî ya bazirganiyê, guherîna têkiliyên xwedaniyê, navendîparêziya dewletê û nerazîbûna ji guherînên civakî, li kêleka faktorên siyasî û nasnameyî, komek şertên ku pêkhatina vê qiyamê mimkun kir, afirandin.
Qiyama Şêx Seîd Hevsengiyên Siyasî yên Tirkiyeyê Çawa Guherand?
Nivîskar, di beşa dawî ya gotarê de ji sînorên dîroka Kurdan derbas dibe û li encamên siyasî yên Qiyama Şêx Seîd li seranserê Tirkiyeyê vedigere. Ji nêrîna wî, her çend ev qiyam ji aliyê leşkerî ve têk çûbe jî, bandorên wê li ser avahiya hêzê di Komara nû ya Tirkiyeyê de, ji çarenûsa xwe ya tevgerê bi xwe kûrtir bû. Ev bûyer, fersendeke guncaw dabû destê Mustafa Kemal ku dijberên xwe yên siyasî ji holê rake û sîstema yek-partî xurt bike.
Fersendek ji bo Jêbirkirina Dijberên Komarê
Nivîskar bawer dike ku Qiyama Şêx Seîd, zêdetir ji ku hukûmeta nû ya Tirkiyeyê bêhevseng bike, bû amûreke ji bo xurtkirina hêza Mustafa Kemal. Di wê demê de, beşek ji fermandar û siyasetmedarên ku di şerê serxwebûnê de li kêleka wî bûn, hêdî hêdî ji siyasetên navendîparêz û desthilatdar ê wî dûr ketin û "Partiya Komarî ya Pêşverû" ava kirin. Ev partî ku ji kesayetiyên navdar ên wekî Kazım Karabekir, Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele ve Adnan Adıvar pêk dihat, daxwaza sînordarkirina desthilatên dewleta navendî, xurtkirina qanûna bingehîn û dev jê berdan beşek ji desthilatan ji herêmên cihêreng ên welêt re dikir. Li gorî nivîskar, destpêka qiyama Kurdan fersend da dewletê ku vê tîrêja siyasî bi hevaltiya serhildaran tawanbar bike û zemîna jêbirkirina wê peyda bike.
Qanûna "Parastina Nîzamê" û Destpêka Serdema Desthilatdariyê
Hukûmeta Îsmet Înönü, di berteka li hember qiyamê de, "Qanûna Parastina Nîzamê" bi pejirandina Meclisê derxist; qanûnek ku desthilatên berfireh ji bo çewisandina dijberan, girtina çapemeniyê, qedexekirina çalakiyên partiyan û avakirina dadgehên awarte dide destê dewletê. Nivîskar ev qanûn wekî xaleke qelabeyê ya dîroka Komara Tirkiyeyê dibîne; ji ber ku bi bicîhanîna wê, qada pêşbaziya siyasî bi pratîkî ji nav rabû û Komara nû ber bi sîstema yek-partî ve çû. Li gorî nivîskar, gelek nûnerên Kurd ên Meclisê jî di bin zexta hewaya ewlehiyê de, ji vê qanûnê re dengê erê dan; biryareke ku paşê bû sedema xurtkirina desthilata dewleta navendî.
Qiyamek ku Bû Bahaneyek ji bo Jêbirkirina Reqîbên Mustafa Kemal
Gotar nîşan dide ku dewleta Tirkiyeyê hewl da ku Qiyama Şêx Seîd ne wekî tevgereke siyasî an neteweyî, belkî tenê serhildaneke olî û "paverûyî" bide nasîn. Ev vegotina fermî, du armancan dişopand: yekem, rewa xuya kirina çewisandina berfireh a Kurdan û duyem jî, tawanbarkirina dijberên siyasî yên dewletê bi piştgiriya "paverûyî"yê. Ji ber vê yekê, yek ji bendên bernameya Partiya Komarî ya Pêşverû ya ku li ser rêzgirtina azadiya baweriyên olî tekez dikir, bû amûreke ji bo tawanbarkirina vê partiyê bi hevkariya serhildaran re; tawanek ku di dawiyê de bû sedema hilweşandina partiyê.
Ma Dijberên Mustafa Kemal bi Qiyamê re Hevkarî Kirin?
Nivîskar bi xweber ve girêdana bi belgeyên dîrokî ve tekez dike ku tu belgeyek derbasdar a li ser hevkariya rêxistî di navbera rêberên Qiyama Şêx Seîd û dijberên siyasî yên Mustafa Kemal de tune ye. Her çend rêberên Civata "Azadî" hewl dan ku bi rêya hin kesayetiyên Kurd ve bi tîrêja dijber a dewletê re têkiliyê ava bikin jî, ev têkilî tu carî ne bû sedema hevkariyeke pratîkî. Her wiha, berevajî propagandayên fermî yên wê serdemê, delîlên li ser hevrêziya di navbera Qiyama Şêx Seîd û Siltan Muhemmedê Şeşem (Wehîdeddîn) an hêzên biyanî de jî tune ne. Li gorî nivîskar, dijberên Mustafa Kemal jî ji qiyamê dûr ketin; ji ber ku ji aliyekî ve, nedixwestin li kêleka tevgerekê rawestin ku dewlet wê wekî "paverûyî" dida nasîn û ji aliyê din ve, jî ji piştgiriya eşkere ya tevgereke bi daxwazên neteweperwer ên Kurdî dûr ketin.
Sabîtkirina Vegotina Fermî ya Dewletê
Nivîskar bawer dike ku piştî têkçûna qiyamê, vegotina fermî ya dewleta Tirkiyeyê li ser dîroknivîsa vê bûyerê sîya avêt. Di vê vegotinê de, qiyama 1925'an tenê wekî bertekeke olî ya li hember reformên Komarê hate nasîn û aliyên siyasî, netewî û nasnameyî yên wê hatin paşguhkirin. Ji nêrîna gotarê, ev çarçoveya şîroveyê, bi salan di berhemên fermî yên Tirkiyeyê de hate dubarekirin û bû sedem ku rola Civata "Azadî", daxwazên siyasî yên Kurdan û berên civakî û aborî yên qiyamê, kêm were bal kişandin.
Encamên Têkçûna Qiyamê
Nivîskar di dawiyê de encam dide ku têkçûna Qiyama Şêx Seîd, tenê bi çewisandina tevgereke Kurdî ve nehat sînordarkirin, belkî rêya guherînên siyasî yên Komara Tirkiyeyê jî guherand. Piştî vê bûyerê, dewlet bi leza zêdetir bernameyên nûjenkirin û navendîparêziyê; wek girtina texye û dergahan, sînordarkirina rola saziyên olî, bicîhanîna reformên cilûbergan, pejirandina qanûnên medenî yên nû û berfirehkirina siyasetên yeksankirina çandî pêş birin. Li gorî nivîskar, ji vê nêrînê, Qiyama Şêx Seîd divê wekî yek ji xalên qelabeyê yên dîroka hemdem a Tirkiyeyê were hesibandin; bûyereke ku her çend negihîşt armanca xwe ya eşkere jî, lê alîkariya avakirina sîstema siyasî ya nû, xurtkirina desthilata dewleta navendî û tundkirina siyasetên yeksankirina etnîkî û çandî di deh salên paş de kir.
Gotar di dawiyê de vê nêrînê pêşkêş dike ku Qiyama Şêx Seîd nikare tenê wekî serhildaneke olî an tevgereke tenê neteweperwer were hesibandin. Ev qiyam encama hevgirtina komek faktorên siyasî, nasnameyî, aborî û civakî bû ku di çarçoveya avakirina Komara Tirkiyeyê de bi hev ve hatin girêdan. Nivîskar bi ronîkirina rola Civata "Azadî" , îdia dike ku ev rêxistin di veguhertina nerazîbûnên belavbûyî yên Kurdan bo projeyeke siyasî ya rêxistî de rola sereke lîst; her çend têkçûna qiyamê, ne tenê rêya tevgera netewî ya Kurdan, belkî prosesa sazkirina Komara Tirkiyeyê û avakirina sîstema otorîter a yek-partî jî bandor kir.
Your Comment