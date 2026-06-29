  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Cîhan

Zanayên (ulemayên)Lubnanê ji Îranê daxwaz kirin ku li ser bicihanîna xala yekem a lihevhatinê israr bike

29 June 2026 - 20:53
News ID: 1833312
Source: Tasnim News
Zanayên (ulemayên)Lubnanê ji Îranê daxwaz kirin ku li ser bicihanîna xala yekem a lihevhatinê israr bike

Zanayên Lubnanê ragihandin ku em ji Îranê dixwazin ku li ser bicihanîna xala yekem a lihevhatina bi Amerîkayê re bi israr bimîne.

Li gorî raporê ji Ajansiya Nûçeyan a Ehlebêyt (S) — ABNA—Koma Zanayên Misilman ên Lubnanê bi weşandina daxuyaniyekê, lihevhatina hikûmeta Lubnanê bi rejîma Siyonîst re dijî destûra bingehîn a Lubnanê nirxand û ew wek belgeyek ji bo dayîna îmtiyazan ji Îsraîlê re pênase kir.

Ev komê ragihand ku ev lihevhatin bi destûra bingehîn a Lubnanê re li dijber e.

Koma Zanayên Misilman ên Lubnanê diyar kir ku ew bi «Têgihiştina Îslamabadê» ve girêdayî ne û ji berpirsiyarên Îranê xwest ku li ser bicihanîna xala yekem a vê têgihiştinê bi Amerîkayê re bi israr bimînin.

Dawiya peyamê.

Your Comment

You are replying to: .
captcha