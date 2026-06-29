Zanayên (ulemayên)Lubnanê ji Îranê daxwaz kirin ku li ser bicihanîna xala yekem a lihevhatinê israr bike

Li gorî raporê ji Ajansiya Nûçeyan a Ehlebêyt (S) — ABNA—Koma Zanayên Misilman ên Lubnanê bi weşandina daxuyaniyekê, lihevhatina hikûmeta Lubnanê bi rejîma Siyonîst re dijî destûra bingehîn a Lubnanê nirxand û ew wek belgeyek ji bo dayîna îmtiyazan ji Îsraîlê re pênase kir.
Ev komê ragihand ku ev lihevhatin bi destûra bingehîn a Lubnanê re li dijber e.
Koma Zanayên Misilman ên Lubnanê diyar kir ku ew bi «Têgihiştina Îslamabadê» ve girêdayî ne û ji berpirsiyarên Îranê xwest ku li ser bicihanîna xala yekem a vê têgihiştinê bi Amerîkayê re bi israr bimînin.
Dawiya peyamê.
Your Comment