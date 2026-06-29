Trump bi sedema destdirêjiya cinsî bi 5 mîlyon dolar cezakirin hat mehkûmkirin

Li gorî raporê ji Ajansiya Navneteweyî ya Ehlebêyt (S) — ABNA— Dadgeha Bilind a Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê roja dûşênê ji lêkolîna daxwaza nûdemkirinê ya Donald Trump di dozê de, ku li dijî gilîkirina «E. Jane Carol» hatibû kirin, dûr ket û dema bi vê yekê re, biryara 5 mîlyon dolaran ku li dijî Serokkomarê Amerîkayê hatibû derxistin kirin, bi hêz û sax e.
Ev doz vegarê dike gilîkirina Carol; ku di sala 2022’an de, piştî qanûna eyaleta New Yorkê (ku rê dide qurbaniyan ku li dijî zîdekirina cînabûnê yên kevin daxwazên sivîl pêşkêş bikin), Trump bi zîdekirina cînabûnê (sexual harassment) û îftira (defamation) toksi kir. Komîteya werger (jury) di vê dozê de, Trump wekî berpirsê zîdekirina cînabûnê û îftirayê nas kir û biryar da ku 5 mîlyon dolaran wekî zerrate (remedî) bide.
Carol berê jî di sala 2019’an de, ji ber gotinên Trump ên li dijî xwe, daxwaza îftirayê kiribû. Ev doz di qonaxeke cuda de hat lêkolînkirin û di dawiyê de dadgeh, Trump bi daxwaza dravdanîna 83 mîlyon dolaran toksi kir; biryarek ku bi hesabkirina fêdeyan, bi rêya sûdanê, bi rêya dewlemendîna wî ya li ber Carol digihîje zêdetirî 100 mîlyon dolaran. tê hêvî kirin ku Trump di rojên pêş de vê biryarê jî bişîne Dadgeha Bilind a Amerîkayê.
Trump di çarçoveya lêkolînê de her gav her cure şaşbûnê red kiribû û îdîa kiribû ku dadwer, bi qebûlkirina şahidetiya du jinên din û nîşandana dîskê spasiya navdar ê «Access Hollywood» ji bo komîteya wergerê, şaş bûye. Lê belê, Dadgeha Nûdemkirinê ya Herêma Duyem a Amerîkayê berê van îdîayan red kiribû û biryara 5 mîlyon dolaran piştrast kiribû.
Parêzerên Trump jî di lîhayekê de ku di meha Kanûna Çepê (janvêr) ya borî de pêşkêşî Dadgeha Bilind kiribû, îdîa kiribû ku berdewamiya lêkolîna vê dozê, Serokkomar ji kirina wezifeyên xwe yên sereke radike û vê pêvajoyê wekî «ciwanekî neadolî/neadil bi Serokkomar re» wekifandin.
Li gorî raporan, Trump di sala 2023’an de bi mîqdara 5.5 mîlyon dolaran di hesabekê de ku di bin çavdêriya dadgehê de ye, dide. Ji ber vê yekê, tê hêvî kirin ku «E. Jane Carol» piştî qat’îbûna biryarê, vê mîqdarê di demeke nêz de werbigire.
Dawiya Peyam/
Etikiît: Amerîka -Donald -Trump -Dadgeha Bilind -Zêdekirina cînabûnê / Zêdekirina sexî -Reswahiya cînabûnê
Your Comment