  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Vîdeo/Deng

Kolannên Bexdayê bi wêne û posterên Rêberê Şehîd ê Şoreşê hatin xemilandin

3 July 2026 - 21:52
News ID: 1834939
Source: kmr.abna24.com
Kolannên Bexdayê bi wêne û posterên Rêberê Şehîd ê Şoreşê hatin xemilandin

Download 3 MB

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlûl-Beytê (s.x) — ABNA Di pêşiya lidarxistina merasîma oxirkirina peykerê Rêberê Şehîd ê Şoreşê de, kolanên bajarê Bexdayê, paytexta Iraqê, bi wêneyên şehîd Îmam Seyîd Elî Xaminêyî hatin xemilandin.

Di vê çarçoveyê de, al û posterên Rêberê Şehîd li seranserê kolanên sereke yên Bexdayê hatine daliqandin, ku tê de hestên kûr ên xelkê Iraqê yên bo rêzgirtina ji bîranîna Rêberê Şehîd nîşan didin. Ev amadekariyan nîşan dide ku li gel tevahiya welatên herêmê, Iraq jî xwe ji bo merasîmeke mezin û bi heybet amade dike.

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha