Kolannên Bexdayê bi wêne û posterên Rêberê Şehîd ê Şoreşê hatin xemilandin

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlûl-Beytê (s.x) — ABNA– Di pêşiya lidarxistina merasîma oxirkirina peykerê Rêberê Şehîd ê Şoreşê de, kolanên bajarê Bexdayê, paytexta Iraqê, bi wêneyên şehîd Îmam Seyîd Elî Xaminêyî hatin xemilandin.
Di vê çarçoveyê de, al û posterên Rêberê Şehîd li seranserê kolanên sereke yên Bexdayê hatine daliqandin, ku tê de hestên kûr ên xelkê Iraqê yên bo rêzgirtina ji bîranîna Rêberê Şehîd nîşan didin. Ev amadekariyan nîşan dide ku li gel tevahiya welatên herêmê, Iraq jî xwe ji bo merasîmeke mezin û bi heybet amade dike.
Your Comment