[TAYBET] Dîplomasiya zordariyê: Amerîka gefan li welatan dixwe ku beşdarî merasîmên rêzgirtina ji Rêberê Şehîd nebin

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA–Li gorî vê raporê, Wezîrê Derve yê Amerîkayê «Marco Rubio» di 26ê Hezîranê de rêbernameyeke nehênî ji hemû balafirxane û nûnerên dîplomatîk ên Amerîkayê re şandiye. Di vê rêbernameyê de hatiye tekez kirin: «Hemû rayedarên dîplomatîk ên Amerîkayê berpirsyar in ku ji welatên mêvandar re ragihînin ku beşdarbûna wan di merasîma oxirkirina Rêberê Îranê de, weke gaveke dijminane tê dîtin û dê bandorên neyînî li ser peywendiyên dualî bike.»
Gefên aborî û zextên li ser welatên Ereb û Afrîqî
Zanyariyan nîşan didin ku Marco Rubio bi xwe bi hevtayên xwe yên li 5 welatên Ereb re axiviye. Herwiha, balafirên Amerîkayê li gelek welatên Afrîkî gefa birîna alîkariyên pêşketinê li wan welatan xwarine. Ev zext bûne sedem ku hejmarek welat asta beşdarbûna xwe daxin an jî bi tevahî ji merasîmê vekişin.
Bandora li ser 13 welatan
Li gorî nirxandinan, bi kêmî ve 13 welat -di nav wan de 3 welatên Ewropaya Rojhilat, 5 welatên Afrîqî, 2 welatên Kendava Fars û 2 welatên girîng ên Asyaya Rojhilat- di bin zextên giran ên Washingtonê de neçar mane ji beşdarbûna xwe ya di merasîmê de poşman bibin.
Hin ji van welatan bi rêya dîplomatên xwe yên li Cenevre û New Yorkê, hewl dane bi “ozrandinê” vê biryarê şirove bikin, lê li gorî agahiyan, Îranê destûr nedaye ku hin ji wan bi şandina dîplomatên pile-nizm bi tenê beşdarî merasîmê bibin.
Ev helwesta Amerîkayê weke binpêkirina serweriya dewletan û destêwerdana eşkere di karûbarên wan de tê dîtin.
………..
Dawîya peyamê /
Your Comment