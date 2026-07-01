Berdewamiya Destdirêjiya li Ser Mal û Milkên Welatiyên Kurd li Efrînê; Raporên Bêhtir ji Heqaretên Diravî û Zextên li Ser Niştecihan

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Li gorî rapora KurdPressê, raportan ji berdewamiya destdirêjiya li ser mal û sermayeyên sivîlan li bajarê Efrînê û deverên derûdora wê vedigirin. Niştecihên herêmê, "Komîteya Aborî" ya ku girêdayî komên bin bandora Tirkiyeyê ye û di bin avahiya hikûmeta demkî ya Sûriyê de kar dike, berpirsiyarê van kiryaran dibînin.
Li gorî rapora Rêxistina Mafên Mirovan a Efrînê, "Komîteya Aborî" ya ku ji aliyê endamên komên girêdayî Tirkiyeyê ve tê birêvebirin û di bin çavdêriya Wezareta Parastinê ya hikûmeta demkî ya Sûriyê de kar dike, dest bi destdirêjiya erd, xanî û dikkanên welatiyên Kurd, bi taybetî kesên ku koçber bûne an bi zorê hatine derxistin, kiriye.
Ev rêxistin ragihand ku ev komîte bi bikaranîna zext û gefên çekdarî li ser niştecih û kesên ku vegeriyane herêmê, li hemberî vegerandina milk an jî pêşîlêgirtina hilweşandina sermayeyên wan, mîqdarên di navbera 1 heta 10 hezar dolarî de werdigire.
Li gorî vê raporê, di hin rewşan de ji xwediyên milkan hatîye xwestin ku heta %50 ji nirxa berhem û hilberên xwe bidin.
Hejmarek ji niştecihên ku di rojên dawî de vegeriyane herêmê jî ragihandine ku saziyên ewlehî û dadî yên hikûmeta demkî ya Sûriyê heta niha nekarîne van kiryaran sînordar bikin an jî berpirsiyarên têkildar bipirsin.
Rêxistina Mafên Mirovan a Efrînê tekez kiriye ku berdewamiya vê rêbazê û berdewamiya bûyerên binpêkirina mafên welatiyan, bûye sedem ku sedan malbat ji vegerandina malên xwe dûr bikevin, ji ber ku fikarên li ser nebûna ewlehiyê û
îhtîmala dubarekirina binpêkirinên komên çekdar hîn jî berdewam in.
Your Comment