  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Rojhilata Navîn

Wêneyeke tijî xem û hurmet: Serdar Seyîd Mecîd Mûsewî li ber peykerê(termê) Rêberê Şehîd xatir xwest

3 July 2026 - 22:19
News ID: 1834985
Source: Taghrib News
Wêneyeke tijî xem û hurmet: Serdar Seyîd Mecîd Mûsewî li ber peykerê(termê) Rêberê Şehîd xatir xwest

Fermandarê Hêza Hewayî-Feza ya Pasdarên Şoreşê bi peykerê(termê) Rêberê Şehîd re xatir xwest

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA–Serdar Seyyid Mecîd Mûsawî, fermandarê hêza hewa-feza ya Sepahê, li merasîma xatirxwestinê ji ceseda Îmamê Şehîd ê Şoreşê amade bû.

Wêneyeke tijî xem û hurmet: Serdar Seyîd Mecîd Mûsewî li ber peykerê(termê) Rêberê Şehîd xatir xwest

Li gorî rapora Tesnîm, merasîma rêzgirtina serokên welatan, hikûmetan, serokên parlamentoyan, zana, zanyar, xebatkarên medyayê, heyetên bilind-pile û dîplomatîk û herwiha xatirxwestina serokên sê hêzan, fermandarên hêzên çekdar û malbatên şehîdan îro li Mexsereya Tehranê hate lidarxistin.

Dawiya peyamê/

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha