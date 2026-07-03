Wêneyeke tijî xem û hurmet: Serdar Seyîd Mecîd Mûsewî li ber peykerê(termê) Rêberê Şehîd xatir xwest

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA–Serdar Seyyid Mecîd Mûsawî, fermandarê hêza hewa-feza ya Sepahê, li merasîma xatirxwestinê ji ceseda Îmamê Şehîd ê Şoreşê amade bû.
Li gorî rapora Tesnîm, merasîma rêzgirtina serokên welatan, hikûmetan, serokên parlamentoyan, zana, zanyar, xebatkarên medyayê, heyetên bilind-pile û dîplomatîk û herwiha xatirxwestina serokên sê hêzan, fermandarên hêzên çekdar û malbatên şehîdan îro li Mexsereya Tehranê hate lidarxistin.
Dawiya peyamê/
Your Comment