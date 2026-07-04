Ekrem Keibî: Beşdariya di merasima oxirkirinê de hema wekî şerê li himberî Siyonîstan tê hesabê

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Şêx Ekrem Keibî derbara mersima oxirkirina şehîdê Umetê de tekez kir: Qêrîna duruşmeya` Mirin jibo Amerîkayê, ` Mirin jibo rejîma Siyonîst` ji aliyê we va,wekî tîrên bereya heqê ne ku komplo, derew û cinayetên wan dikin armanc. Sekreterê Giştî yê Nucebayê ragihand: Lewma em daxwaz dikin ku kêmasiyê di vê erkê xwe de nekin. Xwedê Teala xêra we giştan mezin binvîse.
Serepeyv
Îran Şehîd Rêberê Îranê Tehran Ayetullah Xamineyî
Your Comment