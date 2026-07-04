  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Rojhilata Navîn

Ekrem Keibî: Beşdariya di merasima oxirkirinê de hema wekî şerê li himberî Siyonîstan tê hesabê

4 July 2026 - 09:08
News ID: 1835132
Source: Sahar TV
Ekrem Keibî: Beşdariya di merasima oxirkirinê de hema wekî şerê li himberî Siyonîstan tê hesabê

Sekreterê Giştî yê Tevgera Nucebaya Iraqê ragihand: Beşdariya di merasima oxirkirina termê pqaij ê Rêberê Têkoşer ê Şehîd hema wekî şerê li himberî Siyonîstan tê hesabê. Bibin kelemê çavê dijminan.

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Şêx Ekrem Keibî derbara mersima oxirkirina şehîdê Umetê de tekez kir: Qêrîna duruşmeya` Mirin jibo Amerîkayê, ` Mirin jibo rejîma Siyonîst` ji aliyê we va,wekî tîrên bereya heqê ne ku komplo, derew û cinayetên wan dikin armanc. Sekreterê Giştî yê Nucebayê ragihand: Lewma em daxwaz dikin ku kêmasiyê di vê erkê xwe de nekin. Xwedê Teala xêra we giştan mezin binvîse.

Serepeyv

Îran Şehîd Rêberê Îranê Tehran Ayetullah Xamineyî

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha