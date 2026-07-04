Ji bo merasîma teşyîya rêberê şehîd, li ser xeta Basra–Kerbelayê trênên zêde (taybet) hatin xebitandin(Rêxistina )

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) Rêveberiya Rêhesinê ya Herêma Başûrê Iraqê ragihand ku bi pejirandina rêveberê giştî yê Şirketa Rêhesinê ya Iraqê, ji bo roja Sêşemê, 17ê Tîrmeh 1405, trênên taybet dê ji parêzgeha Basrayê ber bi bajarê Kerbelayê ve ji bo veguheztina rêwiyan were xebitandin.
Riza Mihemed El-Haşimî, rêveberê Rêhesinê ya Herêma Başûrê Iraqê, di daxuyaniyekê de got ku ev trênên taybet ji bo veguheztina şînwaran hatine tayînkirin, da ku beşdarî merasîma teşyîya şehîd Ayetullahê Mezin, Îmam Seyîd Elî Xameneî li bajarên Necef û Kerbela bibin.
Wî her weha got ku ev trên di saet 20:30 (heşt û nîv êvar) de dê dest bi rêwîtiya xwe bikin.
Dawiya peyamê /
Etîket:
- Iraq
- Trên
- Îran
- Kerbelaya Muqeddes
- Merasîma teşyîya rêberê şehîd ê Şoreşa Îslamî
- Teşyîya rêberê şehîd
- Rêberê şehîd
- Şehîd Îmam Xameneî
Your Comment