Erdoğan: Divê destûr neyê dayîn ku kabîneya Îsraîlê bêhna barût û xwînê li herêmê belav bike / Em ji lihevkirina Îran û Amerîkayê razî ne

Li gorî rapora Ajansa Navneteweyî ya Ehlê Beyt (S.X) –ABNA–Receb Teyîb Erdogan, Serokkomarê Tirkiyeyê, roja Şemî di axaftineke xwe de tekez kir ku divê rê neyê dayîn rejîma Îsraîlê “bêhna barût û xwînê” li herêmê belav bike.
Erdogan pêşwazî li rêkeftina di navbera Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê (DYA) û Îranê de ku li Îslamabadê hatiye îmzekirin kir û ew wekî “hilmeke rihetî ji bo cîhanê” bi nav kir.
Piştgiriya ji bo aştiyê û diyalogê
Serokkomarê Tirkiyeyê destnîşan kir ku Tirkiye piştgiriya her gavekê dike ku bibe sedema kêmkirina aloziyan û çareserkirina pirsgirêkên herêmî. Wî got: «Gihîştina vê rêkeftinê nîşan da ku diyalog û dîplomasî hîn jî baştirîn amûr in ji bo çareserkirina nakokiyan.»
Hişyariya li dijî hewldanên sabotajê
Erdogan di berdewamiya axaftina xwe de bal kişand ser wan aliyên ku li dijî vê rêkeftinê ne û tekez kir ku Enqere bi hûrgilî çavdêriya hewldanên sabotajkirina vê rêkeftinê dike. Wî bêyî ku rasterast navê welat an aliyekî bîne ziman, got ku hin aktorên herêmî û derveyî herêmê dixwazin vê destkefta dîplomatîk bêbandor bikin, lê Tirkiye dê rê nede ku ev hewldan encam bigirin.
Rêxistina tund li dijî siyasetên Îsraîlê
Di beşeke din a axaftina xwe de, Erdogan bi tundî êrîşî siyasetên kabîneya niha ya Îsraîlê kir û got: «Divê rê neyê dayîn ku kabîneya niha ya Îsraîlê careke din bêhna barût û xwînê li herêma me belav bike.»
Wî amaje bi êrîşên Îsraîlê yên li ser Xezze û Libnanê kir û wiha domand: «Îsraîl divê bizanibe ku siyasetên wê yên dagirkerane û sûcên wê, ne tenê Filistîn û Libnanê, lê tevahiya herêmê dixe xeterê.»
«Çareseriya bêyî îradeya welatên herêmê, dê domdar nebe»
Erdogan di dawiya axaftina xwe de li ser xalekê tekez kir û got: «Her çareseriyek ku ji îradeya welatên herêmê dernekeve, dê domdar nebe. Ti çareseriyek nikare bidome ger derveyî îradeya welatên herêmê û bêyî beşdariya wan be.»
Serokkomarê Tirkiyeyê her wiha daxwaza avakirina mekanîzmayeke hevkarîkirinê ji bo çavdêriya cîbicîkirina vê rêkeftinê kir û pêşniyar kir ku welatên herêmê bi hevkariya hev, zemîna cîbicîkirina temam a vê rêkeftinê amade bikin.
…………
Daiya Peyam/
Etîket: Amerîka, Îran, Erdogan, Filistîn, Xezze, Rejîma Siyonîst.
Your Comment