Rewşenbîrekî libnanî di hevpeyvîna bi ABNAyê re dibêje:«Rêberê Şehîd ê Şoreşê, Îran gihandiye asta xwebijîbûnê (xwebestiyê) û bêhtiyariya ji dewletên
5 July 2026 - 11:59
News ID: 1835790
Source: kmr.abna24.com
«Rêberê Şehîd ê Şoreşê, Îran gihandiye asta xwebijîbûn û bêhtiyariya ji dewletên istikbarî.» Mamoste Şihab ê ji Libnanê got: «Ew li serê dewleta Komara Îslamî mêrek bû ku karî vî welatî, tevî dorpêça ku 47 salan pê re şer dikir, bigihîne dîrokeke tijî ewlehî, bawerî û aramiyê.»
Your Comment