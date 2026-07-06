Hemas: Bahoza Eqsayê hevkêşeyên sîyasî û leşkerî guhertin

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) –ABNA–Evdilmecîd El-Ewez herwiha got: “Şerrê Bahoza Eqsayê ya ku di 7ê Cotmeha 2023yan da dest pê kir, xaleke werçerxanê di pevçûna bi rejîma dagirker ra bû, ji ber ku şiyana berxwedana Filistînê di destpêşxerîyê da nîşan da û guherîneke mezin di qada sîyasî û leşkerî da pêk anî.”
Wî tekez kir ku vê operasyonê dîmena serdestîya ewlehî û leşkerî ya Rejîma Siyonîst a ku Tel Avîvê bi dehan salan hewil dabû wê tesbît bike, hilweşand.
Vî endamê Hemasê heriwha got ku Rejîma Siyonîst ji bo vî şerrî gellek armanc diyar kiribûn; ji wan têkbirina berxwedanê û sepandina rastîyeke nû li ser Zîvala Xezzeyê, lê tevî derbasbûna vê heyama dirêj, nekarî bigihêje van armancan.
Your Comment