Îran ji Fransa û Îngilistanê re li ser her tevgerên leşkerî yên li Tengava Hurmuzê hişyarî da.

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beyt (s.x.) – ABNA – Kazim Xerîb Abadî, Cîgirê Wezîrê Karên Derve yê Îranê di karûbarên dadî û navneteweyî de, di bersivdayîna daxuyaniya hevpar a Fransa û Îngilistanê ya li ser Tengava Hurmuzê de, destnîşan kir ku Komara Îslamî ya Îranê wekî welatekî berpirsiyar û misogerê ewlehiya vê aviya stratejîk, li hemberî her tevgera leşkerî li Tengava Hirmizê hişyarî dide. Wî di peyamekê de li ser tora civakî ya "X" (berê Twitter) eşkere kir ku Tengava Hirmizî ne qada pêşandana hêzên leşkerî yên der-navberî (der-herêmî) ye û divê ewlehiya vê derbasgeha girîng ji aliyê welatên peravê ve were misogerkirin.
Gherîb Abadî bi gotina ku berpirsiyariya parastina ewlehiya Tengava Hurmuzê li ser milê hikûmetên peravê ye, destnîşan kir ku ew kesên ku bi çalakiyên xwe li pey afirandina krîz û tengasiyê li vê herêmê ne, dê berpirsiyarê encamên sergerdeyiyên (maceraperestiyên) xwe bin. Wî ev helwest wekî "hişyariyeke cidî" ji bo hêzên ku dixwazin hebûna xwe ya leşkerî li vê aviya hestiyar zêde bikin, bi nav kir.
Ev gotin piştî wê yekê hatin ku Emmanuel Macron, Serokkomarê Fransa, û Keir Starmer, Serokwezîrê Îngilistanê, di daxuyaniyekê de ji amadehiya her du welatan ragihand ku ji bo piştgiriya azadiya keştiyê li Tengava Hurmuzê hêzeke leşkerî ya pirneteweyî bi cih bikin. Di vê daxuyaniyê de, Tengava Hurmuzê wekî şahdema jiyanî ya aboriya cîhanê hatiye binavkirin û li ser girîngiya misogerkirina ewlehiya derbasbûna keştiyên hemû welatan hatiye tekezkirin. Herwiha hatiye ragihandin ku Silteneta Omanê ji bo hevkariya bi Fransa û Îngilistanê re ji bo misogerkirina ewlehiya keştiyê li vê aviyê amadebûna xwe destnîşan kiriye.
.............
Dawiya peyam
Etîket :
Îran
Fransa
Îngilistan
Tengava Hurmuzê
Your Comment