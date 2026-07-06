  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Rojhilata Navîn

“Karwanên iradiyên sibefirî yên gelê Kurdistanê di merasîma oxirkirina Rêberê Şehîd de”

6 July 2026 - 18:49
News ID: 1836591
Source: Mehr News
“Karwanên iradiyên sibefirî yên gelê Kurdistanê di merasîma oxirkirina Rêberê Şehîd de”

“Sinê- Parêzgarê Kurdistanê bi mebesta şandina karwanên gelêrî yên parêzgehê ji bo beşdarbûna di merasîma oxirkirina Fermandeyê Şehîd ê Îranê de got: Karwanên hatine şandin, sefîrên gelê parêzgehê ne di merasîma oxirkirina Rêberê Şehîd de.”

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) –ABNA–Araş Zere-Ten Lehonî, êvara yekşemê li kêleka merasîma oxirkirina karwanên şandî yên parêzgehê ji bo beşdarbûna di merasîma oxirkirina Fermandeyê Şehîd ê Îranê de, bi boneya sersaxiya vê şehadetê ji bo gelê Îranê û cîhana Îslamê, wiha got: ‘Îro karwanên parêzgeha Kurdistanê ji bo beşdarbûna di merasîma oxirkirinê de hatin şandin û me di vê merasîmê de, karwana Sineyê bi amadebûna berpirsên parêzgehê oxir kir.’

Wî zêde kir: ‘Endamên van karwanan wekî nûner û sefîrên gelê Kurdistanê di merasîma oxirkirina cenazeyê Fermandeyê Şehîd de amade dibin û peyama evîn, dilsozî û hevgirtina gelê vê parêzgehê nîşan didin.’

Parêzgarê Kurdistanê bi bal kişandina ser pêşwaziya berfireh a gel ji bo beşdarbûna di vê merasîmê de, diyar kir: ‘Ji bilî karwanên rêkxistî, hejmareke mezin a gelê parêzgehê li bajarên cuda jî bi awayekî xwebexş (xweber) amadebûna xwe ji bo beşdarbûna di merasîma oxirkirinê de ragihandine û berê xwe dane Teheranê.’

Zere-Ten Lehonî da zanîn: ‘Gelê Kurdistanê wekî hemwelatiyên din ên li seranserê welêt, bi amadebûna di vê merasîma bi heybet de, dê careke din hevgirtin, yekîtî û dilsoziya xwe ya li hemberî armancên Şoreşa Îslamî û şehîdan nîşan bide.’"

………

Dawiya Peyam/

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha