“Karwanên iradiyên sibefirî yên gelê Kurdistanê di merasîma oxirkirina Rêberê Şehîd de”

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) –ABNA–Araş Zere-Ten Lehonî, êvara yekşemê li kêleka merasîma oxirkirina karwanên şandî yên parêzgehê ji bo beşdarbûna di merasîma oxirkirina Fermandeyê Şehîd ê Îranê de, bi boneya sersaxiya vê şehadetê ji bo gelê Îranê û cîhana Îslamê, wiha got: ‘Îro karwanên parêzgeha Kurdistanê ji bo beşdarbûna di merasîma oxirkirinê de hatin şandin û me di vê merasîmê de, karwana Sineyê bi amadebûna berpirsên parêzgehê oxir kir.’
Wî zêde kir: ‘Endamên van karwanan wekî nûner û sefîrên gelê Kurdistanê di merasîma oxirkirina cenazeyê Fermandeyê Şehîd de amade dibin û peyama evîn, dilsozî û hevgirtina gelê vê parêzgehê nîşan didin.’
Parêzgarê Kurdistanê bi bal kişandina ser pêşwaziya berfireh a gel ji bo beşdarbûna di vê merasîmê de, diyar kir: ‘Ji bilî karwanên rêkxistî, hejmareke mezin a gelê parêzgehê li bajarên cuda jî bi awayekî xwebexş (xweber) amadebûna xwe ji bo beşdarbûna di merasîma oxirkirinê de ragihandine û berê xwe dane Teheranê.’
Zere-Ten Lehonî da zanîn: ‘Gelê Kurdistanê wekî hemwelatiyên din ên li seranserê welêt, bi amadebûna di vê merasîma bi heybet de, dê careke din hevgirtin, yekîtî û dilsoziya xwe ya li hemberî armancên Şoreşa Îslamî û şehîdan nîşan bide.’"
………
Dawiya Peyam/
Your Comment