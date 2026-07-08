Nûvekirinê de ye؛Weşana zindî ya merasîma dîrokî ya teşeyîa cenazeyê pîroz ê rêberê şehîd ê ummetê li Iraqê، deqîqe bi deqîqe

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Merasîma teşeyîa cenazeyê pîroz ê rêberê şehîd ê Şoreşa Îslamî û endamên malbata wî yên şehîd îro li Iraqê tê lidarxistin.
Nûvekirin tê kirin...
Cenazeyên pîroz ên şehîdên malbata rêberê şehîd ê Şoreşa Îslamî li kêleka zerîha Hazretê Abbas (S.X) hatin anîn.
..................
Ayetullah Yeqûbî beşdarî merasîma teşeyîa bi milyonan kesan ya qaîdê şehîd ê ummetê li Necefê Eşref kir.
.................
Merasîma kirina nimêjê li ser cenazeyên malbata rêberê şehîd ê Îranê, bi amadebûna komeke şînwar û ziyaretvanan, di Herema Pîroz a Îmam Huseyn (S.X) de hate lidarxistin.
...................
Heşd eş-Şe'bî: Zêdetirî 2.3 milyon kesan beşdarî merasîma teşeyîa qaîdê şehîd ê ummetê li Necefê Eşref kirin؛ hejmara beşdaran hîn jî her ku diçe zêde dibe.
...................
08:12 | Cenazeyê rêberê şehîd ê Şoreşê di çend deqîqeyan de dê bigihîje Herema Elewî؛ zêdebûna pirraniya gelê şokek li berpirsên Iraqê çêkir.
..............
El-Meyadîn: Parêzgahiya Kerbelayê tomarkir ku 7 milyon kes beşdarî merasîma teşeyîa cenazeyê rêberê şehîd ê Şoreşê bûne.
Muqteda Sedir di nav şînwarên rêberê şehîd ê Şoreşê de li Necefê Eşref amade bû.
................
Serokkomar li Herema Hazretê Emîrulmu’minîn (S.X).
..................
Amadebûna Seyîd Ammar Hekîm، rêberê Tevgera Hikmeta Neteweyî ya Iraqê، di merasîma teşeyîa rêberê şehîd ê Îranê de li Necefê.
................
07:50 | Pêlên girseyî yên gel di merasîma teşeyîa cenazeyê rêberê şehîd ê Şoreşa Îslamî de li Necefê Eşref.
.............
07:30 | Cenazeyên pîroz ên şehîdên malbata rêberê şehîd ê Şoreşa Îslamî, li kêleka zerîha Îmam Huseyn (S.X).
...............
07:15 | Wesayîta ku cenazeyê pîroz ê rêberê şehîd ê Şoreşa Îslamî hilgirtî ye, di nav girseyên gelê şînwar ê Iraqê de li Necefê Eşref.
................
Girseya mezin a gelê Iraqê, çend deqîqe berî destpêkirina merasîma teşeyîa cenazeyê rêberê şehîd ê Şoreşa Îslamî.
................
Amadebûna Şêx Zakzakî di nav şînwarên rêberê şehîd ê Şoreşa Îslamî de li Necefê Eşref.
.....................
Raporeke meydanî ya rojnamevanê ABNA, du saetan berî destpêkirina merasîma fermî؛ qêrîna sor a xwînxwestinê li navbera Dîcle û Firatê, li benda vê oxira mezin a dawiyê ye.
................
Etîket:
-
Merasîma teşeyîa li Iraqê
-
Teşeyîa rêberê şehîd li Iraqê
-
Iraq
-
Ayetullah Xamineyî
-
Rêberê şehîd ê Îranê
-
Necefê Eşref
-
Kerbelaya Muqeddes
Your Comment