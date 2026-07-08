  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Nûçeyên Girîng

Nûvekirinê de ye؛Weşana zindî ya merasîma dîrokî ya teşeyîa cenazeyê pîroz ê rêberê şehîd ê ummetê li Iraqê، deqîqe bi deqîqe

8 July 2026 - 10:30
News ID: 1837149
Source: kmr.abna24.com
Nûvekirinê de ye؛Weşana zindî ya merasîma dîrokî ya teşeyîa cenazeyê pîroz ê rêberê şehîd ê ummetê li Iraqê، deqîqe bi deqîqe

Merasîma oxirkirina termê pîroz ê “Rêberê Şehîd” û malbata wî ya şehîd, îro li Iraqê tê lidarxistin

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Merasîma teşeyîa cenazeyê pîroz ê rêberê şehîd ê Şoreşa Îslamî û endamên malbata wî yên şehîd îro li Iraqê tê lidarxistin.
Nûvekirin tê kirin...

Nûvekirinê de ye؛Weşana zindî ya merasîma dîrokî ya teşeyîa cenazeyê pîroz ê rêberê şehîd ê ummetê li Iraqê، deqîqe bi deqîqe

Cenazeyên pîroz ên şehîdên malbata rêberê şehîd ê Şoreşa Îslamî li kêleka zerîha Hazretê Abbas (S.X) hatin anîn.

..................

Ayetullah Yeqûbî beşdarî merasîma teşeyîa bi milyonan kesan ya qaîdê şehîd ê ummetê li Necefê Eşref kir.

.................

Nûvekirinê de ye؛Weşana zindî ya merasîma dîrokî ya teşeyîa cenazeyê pîroz ê rêberê şehîd ê ummetê li Iraqê، deqîqe bi deqîqe

Merasîma kirina nimêjê li ser cenazeyên malbata rêberê şehîd ê Îranê, bi amadebûna komeke şînwar û ziyaretvanan, di Herema Pîroz a Îmam Huseyn (S.X) de hate lidarxistin.

...................

Heşd eş-Şe'bî: Zêdetirî 2.3 milyon kesan beşdarî merasîma teşeyîa qaîdê şehîd ê ummetê li Necefê Eşref kirin؛ hejmara beşdaran hîn jî her ku diçe zêde dibe.

...................

08:12 | Cenazeyê rêberê şehîd ê Şoreşê di çend deqîqeyan de dê bigihîje Herema Elewî؛ zêdebûna pirraniya gelê şokek li berpirsên Iraqê çêkir.

..............

El-Meyadîn: Parêzgahiya Kerbelayê tomarkir ku 7 milyon kes beşdarî merasîma teşeyîa cenazeyê rêberê şehîd ê Şoreşê bûne.

Muqteda Sedir di nav şînwarên rêberê şehîd ê Şoreşê de li Necefê Eşref amade bû.

................

Nûvekirinê de ye؛Weşana zindî ya merasîma dîrokî ya teşeyîa cenazeyê pîroz ê rêberê şehîd ê ummetê li Iraqê، deqîqe bi deqîqe

Serokkomar li Herema Hazretê Emîrulmu’minîn (S.X).

..................

Nûvekirinê de ye؛Weşana zindî ya merasîma dîrokî ya teşeyîa cenazeyê pîroz ê rêberê şehîd ê ummetê li Iraqê، deqîqe bi deqîqe

Amadebûna Seyîd Ammar Hekîm، rêberê Tevgera Hikmeta Neteweyî ya Iraqê، di merasîma teşeyîa rêberê şehîd ê Îranê de li Necefê.

................

07:50 | Pêlên girseyî yên gel di merasîma teşeyîa cenazeyê rêberê şehîd ê Şoreşa Îslamî de li Necefê Eşref.

.............

07:30 | Cenazeyên pîroz ên şehîdên malbata rêberê şehîd ê Şoreşa Îslamî, li kêleka zerîha Îmam Huseyn (S.X).

...............

07:15 | Wesayîta ku cenazeyê pîroz ê rêberê şehîd ê Şoreşa Îslamî hilgirtî ye, di nav girseyên gelê şînwar ê Iraqê de li Necefê Eşref.

................

Girseya mezin a gelê Iraqê, çend deqîqe berî destpêkirina merasîma teşeyîa cenazeyê rêberê şehîd ê Şoreşa Îslamî.

................

Nûvekirinê de ye؛Weşana zindî ya merasîma dîrokî ya teşeyîa cenazeyê pîroz ê rêberê şehîd ê ummetê li Iraqê، deqîqe bi deqîqe

Amadebûna Şêx Zakzakî di nav şînwarên rêberê şehîd ê Şoreşa Îslamî de li Necefê Eşref.

.....................

Raporeke meydanî ya rojnamevanê ABNA, du saetan berî destpêkirina merasîma fermî؛ qêrîna sor a xwînxwestinê li navbera Dîcle û Firatê, li benda vê oxira mezin a dawiyê ye.

................

Etîket:

  • Merasîma teşeyîa li Iraqê

  • Teşeyîa rêberê şehîd li Iraqê

  • Iraq

  • Ayetullah Xamineyî

  • Rêberê şehîd ê Îranê

  • Necefê Eşref

  • Kerbelaya Muqeddes

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha