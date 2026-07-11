“Nêrîneke li ser dîroka avakirina Herêma qedexeya firînê li bakurê Iraqê// Salar Seyfuldîn”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA—KurdPress Di ezmûna Iraqê de diyar bû ku şirovekirineke berfireh (expansive interpretation) ya yek ji bendên Qaideya 688 a Civata Giştî ya Neteweyên Yekbûyî (bi dîroka 1991an), ya ku li dijî rejîma Sedamê di derbarê “vezenêştina gelê Iraqê” de bû, dikare bi hevkariya îcma cîhanî re bibe sedema avakirina “Herêma Ferehbûna Feriqan” (No-Fly Zone).
Her çend divê were gotin ku Qaideya 688 di bin Fasla Heftem a Pişka Neteweyên Yekbûyî de (ku destûrê dabû bikaranîna hêza leşkerî) nehat qebûlkirin û di naveroka wê de jî tu îşareta rasterast a li ser “Herêma Ferehbûna Feriqan” nehatibû kirin; her wiha beşê hiqûqî yê Neteweyên Yekbûyî di sala 1993an de ragihand ku tu qaideyek nîne ku “Amerîka, Brîtanya û Fransa” bi vî awayî ji bo pêkanîna herêma ferehbûna ferîqan mejaz bike. Lê belê, Amerîka ji bo serekanîna hiqûqî ya çalakiyên xwe, ji şirovekirineke berfireh û girêdana du qaideyan bikar anî.
Bi kurtasî, ev yek bi rêya tevlihevkirina (hybrid) Qaideya 678 (ku bikaranîna hêzê ji bo “zindîkirina aşti û ewlehiya navneteweyî ya herêmê” mejaz dibû) û Qaideya 688 (ku tundkirina gelên sivîl ên li Iraqê wekî metirsiyek li dijî aştiya navneteweyî nas dikir) pêk hat. Di vê serdemê de, rejîma Sedamê bi tundkirin û koçberkirina Kurdan ber bi sînorên Îran û Tirkiyê ve, zemînê krîzeke herêmî amade kiribû; di aliyekî din ve jî li dijî komên siyasî yên cuda, di nav de Şîîyên hundirê Iraqê, tundikirin pêk anîbû. Ji ber vê yekê, Qaideya 688 bi awayekî zelal behsa mijara “vezenêştinê” (refraining from suppression) kir.
Çend meh piştî avakirina herêma ferehbûna ferîqan, rejîma Sedamê hêza xwe ya parastina leşkerên xwe yên li herêmên Silêmanî, Hewlêr û Dihokê winda kir. Bi kêmbûna piştgiriyê û tundkirina hewayî ya hêzên Iraqê, rejîm neçar ma ku bakurê 36 degree ber bi serê xwe ve bihêle. Bi vê awayî, zemîna guncaw ji bo avakirina “Herêma Parastina Etnîkî” (Ethnic Buffer Zone) li bakurê vê welatî derket pêş. Ev yek encamên jeopolîtîkî yên mezin di herêmê de afirand, ku yek ji wan jî: derketina rêveberiyeke herêmî li bakurê Iraqê, mezinbûna PKK’ê li herêmê û piştre êrîşên hewayî û erdî yên gelekî yên Tirkiyê bû, ku di çarçoveya peymana ewlehiya sînorî ya sala 1984an a bi navê “Çalakiyên Pêşve” (Pursuit Agreement) pêk hatin.
Qaideya 688 şahîdeyek hiqûqî-siyasî ya girîng e; ji ber ku nîşan da ka çawa hêzeke cîhanî dikare di amadebûnê de ji qaideyekê ku destûrên leşkerî nîn e, parastineke hiqûqî (legal cover) ji bo operasyoneke leşkerî ava bike.
…………..
Dawiya Nûçeyî/
Your Comment