Rêberê Mezin ê Şoreşa Îslamî: Em peyman didin ku tola xwîna Îmamê şehîd ji kujerên sûcdar û bêşeref bistînin.

«Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) –ABNA– Hezretê Ayetullah Seyîd Mûçteba Husênî Xaminêyî di peyameke xwe de, tevî ku bi dilgermî spasiya beşdariya bi mîlyonan a xelkê Îran û Iraqê di merasîma oxirkirina “Axayê Şehîd ê Îranê” de kir, bi riya peyamekê bo Îmamê şehîd ê ummetê tekez kir: Em soz didin ku em ê tola xwîna paqij a we û ya hemû şehîdên van her du şeran ji kujerên tawankar û bêrûmet hilînin. Ev tola, daxwaza miletê me ye û divê bi awayekî teqez pêk were. Ev tawankarên ku lîsteya wan ji jor heta jêr amade ye, xewna mirineke aram û di nav nivînan de, dê bi xwe re bibin gorê.»
Peyama Seyîd Mûçteba Husênî Xaminêyî
بسم الله الرّحمن الرّحیم
Bi navê Xwedayê Dilovan û Dilovîn
السَّلامُ علیکَ یا ثاراللهِ وَ ابنَ ثاره وَ الوِترَ المَوتور. السَّلامُ علیکَ وَ علی جَدِّکَ وَ اَبیکَ وَ اُمِّکَ وَ اَخیکَ وَ المَعصومینَ مِن وُلدِک.
Silav li ser te be, ey xwînxwazê Xwedê û kurê xwînxwazê Xwedê! Silav li ser te û li ser bapîr, bav, dayik, bira û zarokên te yên paqij be.
Silav li ser wî Îmamê ku dengê vejîn û rabûna wî ya jiyanbexş, wekî dengvedanek mezin ji peyama Pêxember, di kûrahiya dîrokê de belav bû û bû sedema derketina Şoreşa Îslamî ya Îranê. Şoreşek ku di bingeh de Husênî bû û bi şiar û rêbaza Husênî mezin bû.
«Axayê Şehîd ê Îranê» jî bi heman rêbazê mezin bû. Ew Husênî bû, Husênî difikirî, Husênî dimeşiya, Husênî cîhad û berxwedan dikir, Husênî dijî û di dawiyê de bi xwîna xwe di rêya mekteba Husênî de şehîd bû. Di rêza Husêniyan de, kesên wiha hene ku dema di rêya Xwedê û ji bo mekteba wî de bi mezlûmî xwîna wan li ser erdê dirije, tevahiya ummeta Îslamê diheje û ew cih dibe kerbelayeke nû.
Niha jî ew hest û kelecan, gelê me vejandiye û nîşaneke nû daye mekteba Xumêniyê Mezin û Xaminêyî yê şehîd. Ev ew qêrîna jiyanbexş e ku dengê mezlûmiyeta Husên (s.x) li Îran, Iraq û welatên din dihejîne û bingehên neheqiyê dihejîne.
Ez dixwazim bi vê helkeftê, ji beşdariya bi mîlyonan, ecêb û dîrokî ya gelê Îran û Iraqê, bi taybetî li Tehran, Qom, Necef, Kerbela û Meşhedê, bi dil û can spasiya xwe pêşkêş bikim.
Gelê me xwînxwazê Husên e. Ev miletê mezin bi salan e zarokên xwe di rêya Husên û di şerê dijî dijminên wî de feda kiriye. Niha jî ew xwînxwazê wî û hemû şehîdên vî serdemî ye.
Niha ji pêşwayê xwe yê şehîd re dibêjim: Ey şehîdê mezlûm! Ey mezlûmê serbilind! Ey bendeyê qenc ê Xwedê! Niha ku em bi çavên girî û dilên şikestî bi cenazeyê we re xatir dixwazin, em bi we re soz didin ku em ê rêbaza we biparêzin, li ser wê rêya rast a we xêz kiriye bi qerardayî bimeşin û di vê rêyê de ji zehmetiyan netirsin.
Em soz didin ku em ê tola xwîna paqij a we û ya hemû şehîdên van her du şeran, ji kujerên tawankar û bêrûmet hilînin. Ev tola daxwaza gelê me ye û bi awayekî teqez divê pêk were.
Ev tawankarên ku lîsteya wan ji jor heta jêr amade ye, bila bizanibin ku xewna mirineke aram di nava nivînan de dê bi xwe re bibin gorê. Ew divê bizanibin ku ev kar ne girêdayî şexsa min an berpirsên din e. Em bin an nebin, ev daxwaz dê pêk were û zû an dereng, azadîxwazên seranserê cîhanê dê her yek parçeyek ji vê erkê cîbicî bikin.
Ey bavê şehîd ê ummetê, vexwarina şerbeta şehadetê ku temenekî te di riya wê de bû, pîroz be.
Hûn jî, ey hevalên wî yên mezlûm ku bi xapandin hatin şehîdkirin, pîroz be li we ku hûn niha bûne mêvanên wî Îmamê ku we di jiyanê de jî dilovaniya wî hîs kiribû.
Û hûn jî ey Îmamê reûf, ey Îmam Riza (s.x) ku baştirîn silavên Xwedê li ser te bin! Niha laşê parçebûyî yê xizmetkarekî ji xizmetkarên we, li kêleka şehîdên din li vê axa pîroz radizê, heya wê rojê ku bi emrê Xwedê, Xwediyê Zeman derkeve û ronahiya xwe bide ser rûyê erdê.
Di dawiyê de, em sersaxiyê ji bo Îmamê Zeman (s.x) dixwazin û ji Xwedayê mezin ji bo şehîdan pileyên bilind, ji bo malbatên wan sebr û xêr, û ji bo gelê mezlûm ê Îranê serkeftina teqez dixwazin.
Seyîd Mûçteba Husênî Xaminêyî
18’ê Tîrmeha 1405
Your Comment