Endamê Kongreya Amerîkayê jî ji tundî û êrişên niştecihên îsraîlî neparêz bû / Zêdetirî saetekê di gundê Filistînî yê hatî hilweşandin de di dorpêçê d

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x)–ABNA–Îro Reuters ji Ro Kana, endamê Demokrat ê Kongreya Amerîkayê, ragihand ku ev qanûndanerê Amerîkî di dema geşta xwe ya hefteya borî ya li Rojavayê Urdunê de, ji aliyê niştecihên Îsraîlî yên çekdar bi tifingên Amerîkî ve hatiye dorlêdan û ew bi girtina rê, zêdetirî yek saet manî bûna berdewamiya rêwîtiya wî û hevalên wî bûne.
Kana roja Pêncşemê ji vê ajansê re got ku otobûsa koma wî rojek berê dema serdana beşek ji başûrê Rojavayê Urdunê kir, ku niştecihên Filistînî yên wê bi berdewamî hedefa êrişên niştecihan tên, ji aliyê niştecihên çekdar bi tifingên M4 ve hatiye dorlêdan. Ev endamê Meclîsa Nûneran a Amerîkayê got: «Em li gundekî bûn ku niştecihên Îsraîlî wê rûxandibûn. Dibistanê wêran kiribûn û em tenê ji bo serdanê bûn. »
Wî zêde kir: «Van eşqiya û qebehan bi çekên Amerîkî rê girtin û me girtin û dû re bi artêşa Îsraîlê re têkilî danîn û artêş jî alî wan girt.»
Yek ji alîkarên vî qanûndanerê Amerîkî got ku wan wan zêdetirî yek saet girtin û neçar man ku alîkariya balyozxaneya Dewletên Yekbûyî li Qudsa dagirkirî bixwazin. Wî zêde kir ku di dawiyê de komeke karmendan ku dihatin gumân ku polîs bin, mudaxele kirin û ev yek bû sedema azadbûna wan.
Li gorî rapora Reuters, ev bûyer li nêzî gundê biçûk ê Filistînî Xirbeta Zenota qewimiye ku niştecihên wê piştî êrişên tund û dijwar ên niştecihên Îsraîlî neçar mane ku malên xwe terk bikin û koçber bûne.
.................
Dawiya peyamê/
Etîket:
Amerîka, Qudsa dagirkirî, Filistîn, Rejîma Siyonîst
Your Comment