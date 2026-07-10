Wall Street Journal:Plana bicihkirina hêzên navneteweyî li Xezeyê ji 20 hezarî daket 20 kesî / Têkçûna plana Trumpê piştî şerê bi Îranê re

Li gor rapora ajansa nûçeyan a navneteweyî ya Ehlê Beyt (s.x) – ABNA – Rojnameya Wall Street Journal ragihand ku plena bicihkirina hêzeke navneteweyî li Xezzeyê, ya ku ji aliyê hikûmeta Amerîkayê ve wekî beşek ji rêkeftinên «piştî şer» hate pêşvebirin, rastî têkçûneke mezin hatiye.
Ev rojname ji zargotinekî leşkerî yê Amerîkî û çavkaniyên agahdar ragihand ku astengiyên siyasî û ewlehiyê, ligel guherînên herêmî, rê li ber bicihkirina vê plenê li gor dema pêşniyarkirî girtine û berpirsên wê neçar kirine ku pîvana hêzê kêm bikin û dema bicihkirina wan paşde bixin. Ev plen ji bicihkirina nêzîkî 20 hezar leşkerî kêm bûye û veguheriye hewlekeke ji bo avakirina tîmeke pêşîn a ku tenê ji 10 heta 20 kesan pêk tê.
Li gor vê raporê, divê bûya ku hêzên Fasî di meha Hezîrana borî de dest bi bicihkirina xwe bikin, lê ev kiryar hate paşxistin û tê hêvîkirin ku ev hêz di mehên pêş de bikevin nav Xezeyê. Rojnameyê her wiha zêde kir ku hêzên Fasî ne rasterast dê bikevin nav Xezeyê, belkî pêşî li baregeheke lojîstîkî ya nêzî deriyê Kerem Ebû Salim dê werin bicihkirin, da ku berî bicihkirina erkên ewlehiyê yên tixûbdar û erkên nasînê li hundirê Xezeyê, perwerdehiyê bibînin.
Rojnameya Wall Street Journal ji Daniel Şapîro, cîgirê berê yê alîkarê wezîrê parastinê yê Amerîkayê di karûbarên Rojavayê Asyayê de, nivîsiye ku şerê dawî yê li dijî Îranê ne tenê biryarên têkildarî hêza navneteweyî paşxistiye, lê di heman demê de dilxwaziya gelek welatan ji bo tevlêbûna vê hêzê jî kêm kiriye.
Di vê çarçoveyê de, rojnameyê destnîşan kir ku Endonezya, ku yek ji bijarteyên herî berbiçav bû ji bo şandina hezaran leşkeran, ji meha Adara borî ve beşdariya xwe di gotûbêjên têkildarî vê hêzê de rawestandiye û sedema wê jî xirabbûna rewşa ewlehiyê ya herêmê daye zanîn. Berdevkê wezareta derve ya Endonezyayê jî tekez kir ku biryardana derbarê beşdariyê hê jî rawestiyaye.
Li gor vî zargotînê leşkerî yê Amerîkî, niha tenê çar welat ango Fas, Elbanya, Kosova û Qazaxistan di rêya îmzekirina peymanên fermî yên beşdariyê de ne. Tê plankirin ku bicihkirina wan bi awayekî qonaxî di mehên pêş de ji navenda lojîstîkî ya li nêzî deriyê Kerem Ebû Salim dest pê bike û dûv re berfirehbûna wê ya li hundirê Xezeyê were destnîşankirin.
Pêzanîn e ku ev hêz yek ji pêkhateyên sereke yê plena Amerîkayê ye ji bo birêvebirina Xezzeyê piştî şer; plenek ku Waşington hewl dide di çarçoveya rêkeftinên qonaxa pêş de pêş bixe, lê komên berxwedanê yên Filistînî her projeyekê ku bixwaze rêkeftinên ewlehiyê an siyasî yên li derveyî iradeya Filistîniyan ferz bike, an jî bergheke ji bo dagirker peyda bike da ku rastiya Xezzeyê ji nû ve saz bike, red dikin.
............
Dawiya peyamê /
Etîket:
Amerîka, Îran, Waşington, Xezze, Filistîn, Wall Street Journal
Your Comment