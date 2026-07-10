Daxuyaniya Civata Cihanî a Ehl-ul-Beyt e (s.x) ya li Iraqê:«Merasîma oxirkirinê ya bi heybet a Rêberê Şehîd,kûrahiya baweriya gelê Iraqê eşkere kir

Li gorî rapora Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt (s.x) – ABNA – Civata Cihanî a Ehl-ul-Beyt e (s.x )li Iraqê bi wesîleya merasîma oxirkirinê ya bi heybet a termê pîroz ê Rêberê Şehîd ê Şoreşa Îslamî daxuyaniyek belav kir û tekez kir ku ev bûyera dîrokî, resenî û kûrahiya baweriya gelê Iraqê derxistiye holê.
Metna temam a daxuyaniyê:
«Bi navê Xwedayê dilovan û dilovîn
﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ﴾
﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَیٰ أَمْرِهِ وَلَٰکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُونَ﴾
(Xwedê li ser karê xwe serdest e, lê piranîya mirovan nizanin.)
Merasîma oxirkirinê ya bi heybet a Rêberê Mezin, Ayetullahê Mezin, Şehîd Seyid Elî Xamineyî (Xwedê jê razî be), bûyereke çarenûssaz bû ku resenî, kûrahiya hişmendî û xweragiriya gelê Iraqê ya li ser wan prensîb û bingehên ku jê bawer dikin, eşkere kir. Ev bûyer careke din piştrast kir ku nasnameya baweriyê ya li vî welatî, çi qasî rastî êrişên lawazkirin û çewtandinê bê, nayê jinavbirin.
Gelê Iraqê bi amadebûna xwe ya bi milyonan û hişmendane, helwesteke dîrokî tomar kir ku sînorên erdnîgarî derbas kir; wan peyameke zelal ji cîhanê re şandin ku: Umeta Îslamî ya resen, çi qasî welatên wê piralî bin jî, di prensîb û meseleyên xwe yên mezin de umetek yekgirtî dimîne. Hewldanên ji bo perçebûn û dûrxistina gelan ji rêber û sembolên wan, li hember hişmendî û xweragiriya gelan têk çûne.
Ev amadebûna bi heybet a gelan, nîşana kûrahiya peywendiya zarokên Iraqê bi Mercîyeta Dînî ya zana re û girêdana wan bi rêya resen û dilsoziya wan a ji bo parastina dîn û ummetê bû. Her wiha, ev merasîm têkçûna “şerê nerm” ê ku Amerîka û rejîma siyonîst bi hevkariya hin nîzamên Kendavê û bi bikaranîna îmkanên mezin ên medyayî, çandî û siyasî dabûn destpêkirin, bi awayekî pratîkî eşkere kir.
Mecûma Ehl-ul-Beyt (a.s) li Iraqê, bi spas û qedirgirtinê bang li zarokên gelê Iraqê dike ku bersiva banga dilsoziyê dan û bi amadebûna xwe ya bi heybet û hişmendane, dîmenekî dîrokî û nemir afirandin. Her wiha em spasiya hemû heyet, saziy, mawkib, kesayetî û dezgehên ku di serkeftina vê merasîma dîrokî de rola wan hebû, dikin.
Mecûma Ehl-ul-Beyt (s.x) di dawiyê de, bi bîranîna gelê dilsoz ê Iraqê ku ev dîmena serbilindiyê afirand, li ser pêwîstiya domandina hişmendiyê, xurtkirina basîretê (nêrîna kûr) û parastina nasnameya Îslamî ya resen tekez dike. Em bi bîr tînin ku têkoşîna li ser asta hişmendiyê, bi qasî qadên din ên rûbirûbûnê girîng e; umeta ku rêya xwe nas dike, tu carî li hember şerê nerm û projeyên bindestî û îstikbarê (xwegirtina bi zorê) têk naçe.»
«Wel-hemdulillahi Rabbil alemin»
Mecûma Ehl-ul-Beyt (a.s)
Iraq
08/07/2026
...............
Dawiya peyamê/
Etîket:Îraq, Amerîka, Rejîma Siyonîst, Îran, Rêberê Şehîd, Mercîet (Otorîteya Dînî ya Bilind), Îslam
Your Comment