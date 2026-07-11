Siyonîstan bajarokê "El-Xiyam" li başûrê Lubnanê dan ber agir.

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) –ABNA–Leşkerên rejîma sîyonîst, di berdewamiya kiryarên xwe yên dijminane û di binpêkirineke eşkere ya peymana agirbestê de, li bajarokê “El-Xiyam” ê li başûrê Lubnanê agir bi cihan berdan.
Li gorî vê nûçeyê, artêşa rejîma sîyonîst bi êrîşkirina ser bajarokê “El-Xiyam” ê li herêma Mercîyûnê, bi zanebûn beşên vê herêmê şewitand. Destdirêjiyên rejîma sîyonîst û binpêkirina agirbestê li Lubnanê, di bin siya hebûna hikûmeteke xiyanetkar a rojavayî-xwaz a li vî welatî de ku vê dawiyê peymana şermê ya lihevanînê bi dagirkeran re îmze kir, hîn jî berdewam e.awiya
………..
Dawiya Nûçeyî
Artêşa rejîma Siyonî di berdewamkirina binpêkirina agirbestê de, bajarokê El-Xiyam li başûrê Lubnanê dan ber agir.
Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) –ABNA–Leşkerên rejîma sîyonîst, di berdewamiya kiryarên xwe yên dijminane û di binpêkirineke eşkere ya peymana agirbestê de, li bajarokê “El-Xiyam” ê li başûrê Lubnanê agir bi cihan berdan.
Your Comment