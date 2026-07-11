  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Nûçeyên Girîng

Siyonîstan bajarokê "El-Xiyam" li başûrê Lubnanê dan ber agir.

11 July 2026 - 19:37
News ID: 1838868
Source: Tasnim News
Siyonîstan bajarokê "El-Xiyam" li başûrê Lubnanê dan ber agir.

Artêşa rejîma Siyonî di berdewamkirina binpêkirina agirbestê de, bajarokê El-Xiyam li başûrê Lubnanê dan ber agir.

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) –ABNA–Leşkerên rejîma sîyonîst, di berdewamiya kiryarên xwe yên dijminane û di binpêkirineke eşkere ya peymana agirbestê de, li bajarokê “El-Xiyam” ê li başûrê Lubnanê agir bi cihan berdan.
Li gorî vê nûçeyê, artêşa rejîma sîyonîst bi êrîşkirina ser bajarokê “El-Xiyam” ê li herêma Mercîyûnê, bi zanebûn beşên vê herêmê şewitand. Destdirêjiyên rejîma sîyonîst û binpêkirina agirbestê li Lubnanê, di bin siya hebûna hikûmeteke xiyanetkar a rojavayî-xwaz a li vî welatî de ku vê dawiyê peymana şermê ya lihevanînê bi dagirkeran re îmze kir, hîn jî berdewam e.awiya 
………..
Dawiya Nûçeyî 

Your Comment

You are replying to: .
captcha