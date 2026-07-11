Rojnamevanê rûs derbarê derewê Trumpê li ser hêsirên gelê Îranê:Hêsirên gelê Îranê di xemgîniya ji bo rêberê şehîd de rastîn bûn;Xameneî bavê gel bû

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) –ABNA–Elena Chernenko, rojnamevana rojnameya Kommersant a çapxaneya Moskowê ku ji bo vegirtina nûçeyan a merasîma cenazeyê Rêberê Şehîdê Înqilaba Îslamî geştî Îranê kiriye, di raporekê de bi redkirina îdiaya Donald Trump a derbarê sûnîbûna dîmenên xem û kêferatê li Tehranê de, nivîsiye: "Ez û hevkarên xwe hêstirûyên gelê Îranê di şîna windakirina rêberê xwe de rastîn dihesibînin."
Ev rojnamevana Rûs di vê raporê de nivîsiye: "Gelê ku li merasîma cenazeyê rêberê bilind ê Îranê amade bûn, tewra dema ku kesek wêneyê wan nedikişand, jî digiriyan û bi rastî, hin mêr dema ku hewl dihat ji giriyana wan wêne bê kişandin, rûyê xwe dizivirandin. Gelek kes di vê merasîmê de, çi mêr û çi jin, giriyan."
Rojnamevana vê rojnameya çapxaneya Moskowê di berdewamiyê de nivîsiye: "Îran bi Ayetullah Seyyid Elî Xameneyî re xatirxwestinê dike yê ku di 9'ê Esfenda 1404'an de (rojnameya îranî) di bombebaranên Amerîka û Îsraîlê de şehîd bû. Milyonan Îranî, di nav de hejmareke mezin ji ciwanan, beşdarî merasîma cenazeyê ya hema hema yek hefteyî ya Rêberê Mezin ê Înqilabê ku 37 sal serokatiya welêt kiriye, dibin."
Di vê raporê de hatiye: "Ev merasîm, fersendek e ji bo ragihandina vê peyamê ji cîhanê re ku pergala siyasî ya Îranê, bi hêz e û karibe piştgirên xwe bicivîne."
Kommersant di berdewamiyê de nivîsiye: "Desthilatdarên Îranê hêvî dikin ku heta 20 milyon kes beşdarî merasîma cenazeyê Ayetullah Seyyid Elî Xameneyî bibin. Ger ev pêşbînî pêk were, ev dê bibe mezintirîn merasîma cenazeyê ne tenê li Îranê, lê di dîroka cîhanê de."
Rojnamevana rojnameya Kommersantê ku bi tevî zêdetirî 20 kes ji rojnamevan û karmendên teknîkî yên medyayên Rûsyayê geştî Tehranê kiriye, li ser reaksiyona gelê ku li Cihê Nimêja Îmam Xumeynî (RH) amade bû ji hebûna wan re nivîsiye: "Dema ku rojnamevanên medyayên Rûsyayê dest bi wênegirtina ji sloganavêjan kirin, hin kesên di nav gel de his kirin ku ev rojnamevanên Amerîkî ne û bi hêrs ve qîriya: 'Mirin li Trump' û 'Mirin li Amerîka'. Dema ku gel fêm kir ku em ji Rûsyayê ne, hêrsa wan tavilê cihê xwe da dilovanîyê."
Ayetullah Xameneyî bavê hemû milet bû
Beşeke din a rapora vê medyaya Rûsî li axaftina rojnamevanê wê bi gelê beşdarî merasîma cenazeyê Rêberê Şehîdê Înqilabê re vegirtiye. Ev rojnameya Rûs-ziman nivîsiye: "'Mona' ya 28 salî, di dema ku çavên xwe yên hêstirûbar bi destên xwe veşartibûn, bi îngilîzî ji me re şirove kir: (Ayetullah) Elî Xameneyî bavê hemû milet bû û terorîstan ew û malbata wî kuştin. Niha ew şehîdek e."
Di berdewamiya vê raporê de hatiye: "Keçeke 20 salî ya ku li nêzîkê wê radiwestiya, bi destê xwe yê rastê wê hembêz kir û destê xwe yê çepê bilind kir û girek da; ev giregirtin bi îqtibasa ji giregirtina Rêberê Şehîd ê Îranê di dema şehîdbûnê de, bûye yek ji sembolên sereke yên berxwedanê li vî welatî."
Ev rojnameya çapxaneya Moskowê di berdewamiyê de nivîsiye: "Hejmareke mezin ji ciwanan beşdarî merasîma cenazeyê rêberê xwe bûn; ev mijar, nîşanek girîng e ji bo îstiqrara pergala siyasî ya Îranê, bi taybetî ku gelê Îranê, bi taybetî ciwan, bala xwe nedane daxwazên Amerîka û Îsraîlê ji bo derketina kolanan û tevî ku di hin rewşan de nakokiya nêrînan heye, destwerdana biyanî qebûl nekirin û bangên Waşington û Tel Avîv piştguh kirin."
Kommersant di berdewamiyê de nivîsiye: "Banga Mesûd Pezîşkiyan, Serokkomarê Îranê, ji hemû Îraniyan re, bêyî ku li netewe, nêrînên olî û siyasî yên wan were nihêrtin, ji bo beşdarî merasîma cenazeyê (Ayetullah) Elî Xameneyî bibin, ji aliyê milyonan kes ve hate guhdarkirin."
...............
Dawiya peyamê/
Etîket: Îran, Amerîka, Îsraîl, Mirin li Amerîka, Ayetullah Xameneyî, Rêberê Şehîd
Your Comment