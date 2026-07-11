Balyozê Îranê li Vatîkanê:"Amerîka bi şerxwazî û qanûnşikestinê, cîhanê kiriye ber bêewlehî."

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) –ABNA– Hucat-ul-Îslam Dr. Muhemmed Husên Muxtarî, Balyozê Komara Îslamî ya Îranê li Vatîkanê, di nameyekê de ku ji Papa Leon XIV, Rêberê Katolîkên Cîhanê re şandiye, bi redkirina îdiayên dijî-Îranî yên Amerîkayê, helwestên Komara Îslamî ya Îranê li hember çekên nukleerî û kiryarên dijminane yên Waşingtonê rave kiriye.
Balyozê Îranê di vê nameyê de, ji helwestên zelal û qethî yên Papa Leon XIV ên derbarê pêwîstiya tunekirina tevahî ya çekên nukleerî, serweriya qanûnê li şûna çareseriya bi zorê û pêwîstiya girêdana welatan bi peymanên navneteweyî ve, spasdarî kiriye.
Wî di vê nameyê de diyar kiriye ku welatên xwedî teknolojiya nukleerî, bi taybetî hikûmetên xwedî çekên nukleerî, tevî ku di sala 1968'an de peymana qedexekirina belavbûna çekên nukleerî îmze kirine, heta niha çalakiyeke bibandor û berbiçav ji bo pêkanîna berpirsiyariyên xwe yên di warê çekên nukleerî de nekirine.
Muxtarî bi îşareta madeya 6 ya peymana qedexekirina belavbûna çekên nukleerî ya ku dewletên endam ji bo domandina çalakiya çekên nukleerî berpirsiyar dike, bîrxist kir ku heman welat li gor madeya 4 û bend 1 ya vê peymanê jî mecbûr in ku di çalakiya welatan de ji bo gihiştina enerjiya nukleerî ya aştiyane, astengiyê nekin.
Wî di berdewamiyê de, Amerîka wekî mînakek berbiçav a guh nedana hêzên nukleerî bi peymanên navneteweyî danasîn û nivîsî: "Hikûmeta niha ya zordar, qanûnşikên, bêberpirsiyar, terorîst û nehewlbawer a Amerîkayê bi şerxwaziyên xwe, cîhanê kiriye ber agir, bêewlehî û tundûtîjiyê."
Ev name piştî wê hate nivîsandin ku Balyozê Amerîkayê li Vatîkanê bi derbaskirina îdiayên dijî-Îranî, ji wan tiştên ku wekî armancên hevbeş ên Waşington û Vatîkanê di piştgiriya nebelavbûna nukleerî û têkoşîna li dijî Îrana nukleerî de xwend, axivî û careke din îdiayên bêbingeh ên Amerîkayê yên derbarê tehdîda Îranê li hember herêm û cîhanê de dubare kir.
Balyozê Komara Îslamî ya Îranê li Vatîkanê diyar kir ku hikûmeta Amerîkayê aboriya xwe bi rêya hilberîna çekan, bi kuştin û wêrankirina erdê ve girêdaye û wêdetir ji bihaneya neqanûnî ya "berbestê", tewra tehdîda nukleerî û wêrankirina şaristaniya çend hezar salî ya Îranê jî kiriye.
Muxtarî di dawiya nameyê de, digel spasdariya ji helwestên Papa Leon XIV ên di parastina miletên stemkar de, tevî miletê mezin ê Îranê, piştrast kir ku helwestên Rêberê Katolîkên Cîhanê yên di parastina tunekirina çekên nukleerî û dijberiya çareseriya bi zorê de, di rewşeke ku Amerîka bi îdiayên xapîner ên derbarê nebelavbûnê de, mafên qanûnî yên miletan dike armanc, hêjayî bal û piştgiriyê ne.
Dawiya Peyam/
Your Comment