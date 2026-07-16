Partiyên kurd ên opozîsyonê yên îranî ragihandine ku hêzên Sipahê yên Îranê li nêzî sînorê Herêma Kurdistanê kom bûne

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA-Rapora Kurdpress, partiyên kurd ên opozîsyona Îranê, berhevkirina hêz û alavên Sipahê li sînorê Îranê bi Herêma Kurdistanê ya Iraqê re, di dema zêdebûna tansiyonên di navbera Îran û Amerîkayê de, wekî nîşanek ji amadebûna Îranê ji bo rûbirûbûneke erdî ya muhtemel bi hêzên opozîsyonê yên kurd re dîtin.
Li gorî nivîsa Elsûmeriyye, serokên van partiyan ragihandine ku hêzên li nêzî sînorê Îranê bi Herêma Kurdistanê ya Iraqê ve hatine bicihkirin, yekîneyên taybet, topxane, tank, pergalên fûzeyî û balafirên bêmirov (dron) dihewînin.
Berpirsên van komên opozîsyonê îdia dikin ku nêzîkî sê hezar leşkerên yekîneya taybet "Sabirîn" bi yekîneyên ji Hêza Erdî û Hêza Fezayî ya Sepahê re hatine şandin deverên sînor.
Wan her wiha ragihand ku van hêzan di hefteyên dawî de û di çend qonaxan de hatine şandin deverên ku bi Herêma Kurdistanê ya Iraqê re sinor in.
Li gorî van çavkaniyan, tîmên çavdêriyê yên girêdayî partiyên kurd, bicihkirina topxane, raketavêj û wesayîtên zirxî tomar kirine. Her wiha balafirên bêmirov yên çavdêriyê her roj li ser deverên sînor ên di nav Îranê de û herêmên cîran ên Herêma Kurdistanê ya Iraqê difirin.
Rayedarên van partiyan bawer dikin ku qebare û cureyê hêz û çekên hatine bicihkirin, ji tedbîrên asayî yên ji bo parastina sînoran wêdetir e û ji amadebûna ji bo pevçûneke berfirehtir îşaret dike. Dîsa jî, wan tekez kiriye ku partiyên kurd heta niha li ser destpêkirina operasyoneke leşkerî li hundirê Îranê biryareke hevpar nekiriye.
Van komên opozîsyonê her wiha îdia dikin ku tîmên agahdariya wan bicihkirina hejmareke mezin ji topên giran, raketavêj, hawan, wesayîtên zirxî, tankên "Zulfiqar" û tankên pêşketî yên T-72, platformên avêtina fûzeyên "Emad" û "Fatih" û her wiha balafirên bêmirov yên "Şehîd", "Muhacir" û "Mîrac" li deverên sînor dîtine.
Li gorî wan, balafirên bêmirov her roj misyonên çavdêriyê li ser deverên sînor ên Îranê û Herêma Kurdistanê ya Iraqê pêk tînin. Her wiha Sepahê pergalên ji bo sîxuriyê, xerakirina karê balafirên bêmirov, girtina pêlên radara û têkbirina ragihandina peykê bicih kiriye.
Serokên van partiyan her wiha îdia kirine ku van pergalên sîxuriyê li ser kamyonên taybet li ser sînor hatine danîn û efser û şêwirmendên Rûsî bi awayekî rasterast li ser çalakiyên wan çavdêrî dikin. Li gorî wan, Îran ev alav di du salên borî de ji Rûsyayê kirî ye.
Your Comment