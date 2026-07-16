“Lindsey Graham, kurd û sînorên hevaltiyê / Winthrop Rodgers”

Li gorî rapora Kurdpress, mirina ji nişkê ve ya Lindsay Graham, senatora Amerîkî ya ji Partiya Komarparêz, bi reaksiyoneke nedîtî ji aliyê serokên kurd ve hate pêşwazîkirin. Ji ber cûdahiya demê, gelek rayedarên Kurdistanê berî ku raya giştî ya Amerîkayê ji vê nûçeyê agahdar bibin, peyamên xwe yên taziyê weşandin. Neçîrvan Barzanî, serokê Herêma Kurdistanê, ji "piştgiriya berdewam" a Graham ji Kurdistanê spas kir, Qubad Talabanî wî wekî "hevalekî rastîn ji bo gelê kurd" binav kir û Mezlûm Ebdî, fermandarê Hêzên Sûriyeya Demokratîk, jî ji mirina wî xemgîniya xwe ya kûr nîşan da.
Van reaksîyonan destnîşan dikir ku Graham di nêrîna gelek kurdan de bûbû yek ji girîngtirîn piştgirên wan li Washingtonê. Lêbelê, karnama wî ya siyasî ji wê wêneyê ku li Kurdistanê hatiye çêkirin, pir tevlihevtir e. Ev cûdahî, pirsyek bingehîn derdixe holê: "Hevalên kurdan" di siyaseta Amerîkayê de heta çi radeyê li ser bingeha pabendbûna bi mafên kurdan tevdigerin û heta çi radeyê li gorî berjewendiyên stratejîk ên Dewletên Yekbûyî tevdigerin?
Rastî ev e ku Graham di salên dawî de ji wan siyasetmedarên kêm ên Amerîkî bû ku tevî kêmbûna bala Washingtonê li Rojhilata Navîn, dîsa jî li ser mijarên kurdan helwest digirt. Wî di dema operasyona leşkerî ya Tirkiyeyê li bakurê rojhilatê Sûriyeyê di sala 2019'an de, ji biryara Donald Trump a ji bo vekişîna hêzên Amerîkî rexne kir û careke din di sala 2026'an de li ser encamên êrîşên hikûmeta Ehmed Elşera li dijî Hêzên Sûriyeya Demokratîk hişyarî da.
Wî her wiha ligel senator Richard Blumenthal, projeya "Qanûna Rizgarkirina Kurdan" pêşkêş kir; projeyek ku armanca wê vegerandina otomatîk a cezayên li dijî Sûriyeyê bû heke êrîşên li dijî Hêzên Sûriyeya Demokratîk ji nû ve dest pê bikin. Ev kiryar li Kurdistanê bi pêşwaziyeke mezin hate pêşwazîkirin û tewra pêşniyara çêkirina peykerê wî li Hewlêrê jî hate kirin.
Tevî vê dîrokê, piştgiriya Graham ji kurdan nikare ji stratejiyên din ên siyaseta derve ya wî veqete. Wî yek ji hişktirîn kesayetiyên dijî Îranê di Senatoya Amerîkayê de bû û gelek helwestên wî yên li ser Iraq û Kurdistanê jî di vê çarçoveyê de cih digirtin. Mesela, piştî ku artêşa Iraqê û hêzên din di sala 2017'an de Kerkûk ji nû ve girtin, Graham ji ku ew li ser encamên vê bûyerê ji bo kurdan tekez bike, ew wekî sedemek zêdebûna tesîra Îranê li Iraqê bi nav kir.
Her wiha, li dijî nêrîna belav li Kurdistanê, wî di dema referanduma serxwebûna Herêma Kurdistanê di sala 2017'an de piştgiriya eşkere ji vê kiryarê nekir. Li gorî vegotina çavkaniyên nêzikî serokên Herêmê, Graham di civînên taybet de wan ji lidarxistina referandumê hişyar kir û şîret kir ku di nav çarçoweya Iraqê de bimînin; ji ber ku ew bawer dikir ku Washington dikaribû daxwazên wan bi rêyên din pêk bîne.
Ji aliyek din ve, tewra helwestên rexneyî yên destpêkê yên Graham li dijî Ehmed Elşer jî di mehên dawî yên jiyana wî de heta radeyekê nerm bûn; guherînek ku bi piştgiriya tam a Donald Trump ji hikûmeta nû ya Sûriyeyê re hevaheng bû. Di heman demê de, projeya "Qanûna Rizgarkirina Kurdan" jî qet ji qonaxa lêkolînê di komîteyên Kongreyê de derbas nebû û nebû qanûn; mijarek ku sînorê tesîra rastîn a Graham di avahiya biryardana Amerîkayê de nîşan dide.
Cûdahiya wêneyê Graham li herêmên kurdnîşîn û Amerîkayê jî berçav e. Digel ku gelek kurdan wî wekî yek ji girîngtirîn hevalbendên xwe didîtin, li hundirê Amerîkayê ew siyasetmedarekî pola duyem dihat dîtin ku piraniya çalakiyên xwe yên siyasî di bin siya kesayetiyên tesîrdartir ên Partiya Komarparêz de derbas kir. Ji hevkariya bi Newt Gingrich re di salên 1990'an de, heta hevkariya nêzik bi John McCain re û paşê nêzikbûna tam a bi Donald Trump re, Graham her tim hewl da ku xwe bi cereyana serdest a partiyê re li hev bike; heke ev guherîna helwestan bi rexneyên berfireh re jî pê re be.
Mînaka herî berbiçav a vê guherînê, têkiliya wî ya bi Trump re bû. Graham di hilbijartinên pêşîn ên Komarparêzan de di sala 2016'an de yek ji hişktirîn rexnegirên Trump dihat hesibandin û tewra hişyarî dabû ku namzetiya wî dê Partiya Komarparêz têk bibe. Lê çend sal şûnda bû yek ji nêziktrîn hevalbendên serokkomar û rexnegir van guherînê wekî nîşana firsendparêziya siyasî dîtin. Graham bi xwe jî paşê got ku armanca wî ew bû ku "di siyasetê de hê bi bandor û têkildar bimîne."
Heger Graham di qadeyek kesayetiya xwe ya serbixwe hebû, ew qada siyaseta derve bû. Wî yek ji piştgirên hişk yên zêdekirina rola Amerîkayê di qeyranên navneteweyî de, piştgiriya leşkerî ji Ukraynayê re, piştgiriya qethî ji Israîlê re û zexta herî zêde li Îranê bû. Di şerê Xezzeyê de jî ji kiryarên Israîlê diparast û bawer dikir ku Waşington divê bê dudilî piştgirî bide hevalbenda xwe. Van helwestan, bi taybetî piştî du dehsalan şerên bihadar ên Amerîkayê li Rojhilata Navîn, ji nêrîna beşeke girîng a raya giştî ya Amerîkayê dûr bû.
Ji bo kurdên Iraqê, hebûna hevalan li navendên hêzê yên Amerîkayê pêwîstiyek stratejîk e. Wan ku xwedî keyaniyek serbixwe nînin, neçar in ku bi qadeke berfireh a siyasetmedar û saziyên navneteweyî re têkiliyê danin. Bêguman ev pêwîstî divê nebe astengiyek ji bo nirxandineke realîst a kesayetiyan. Mesela, Steve King, nûnerê berê yê Komarparêz, tevî piştgiriya xwe ji serxwebûna Kurdistanê re, ji ber helwestên xwe yên nijadperest û tund, ji sahneya siyaseta Amerîkayê hat dûrxistin.
Graham qet bi qasî wî nakokî nebû, lê ew jî di salên dawî yên çalakiyên xwe yên siyasî de nêzikî baska rastê ya Partiya Komarparêz bû û helwestên wî yên li ser mijarên nijadî û mafên civaka LGBTQ+ bi rexneyên berfireh re rû bi rû man; aliyên karnama wî yên ku bi gelemperî li Kurdistanê kêmtir bala xwe didin wan.
Bi giştî, Lindsay Graham bêguman yek ji piştgirên nas kirî yên kurdan li Waşingtonê bû, lê tesîra wî di siyaseta Amerîkayê de ji wê yê ku gelek li Kurdistanê difikirîn, sînordartir bû. Piştgiriyên wî nekarîn bibin sedema guherînên bingehîn di siyaseta Amerîkayê de li hember kurdan û tewra girîngtîn destpêka wî, ango "Qanûna Rizgarkirina Kurdan", jî nehat serî.
Niha ku Graham ji sahneya siyasetê vekişiyaye, valabûna wî dibe ku fersendek be ku serokên kurd bi nêrînek realîsttir, torreke berfirehtir û cihêrengtir ji hevalbendên xwe li Amerîkayê ava bikin. Tecrubeya Graham nîşan dide ku xwebihêzî li ser kesayetiyeke sembolîk, her çend bi bandor û hevrir be jî, nikare cîhê stratejiyeke domdar ji bo ewlekirina berjewendiyên kurdan di siyaseta Amerîkayê de bigire.
Your Comment