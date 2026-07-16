Berdevkê Qargeha Xatem:Binesaziyan çêkin, her tiştê ku ji binesaziyan li herêmê maye, em ê gi beyn bibin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA-Serhengê Hêza Birêvebir Îbrahîm Zulfiqarî, berdevkê Qargeha Navendî ya Xatemul Enbiya, di hişyariyekê ji dijminan re got: Binesaziyan çêkin, her tiştê ku ji binesaziyan li herêmê maye, em ê ji beyn bibin.
Nivîsa tam ya axaftinên Serhengê Hêza Birêvebir Îbrahîm Zulfiqarî wiha ye:
"Amerîkaya şidetkar, hê jî li ser serhildan û neewlekirina herêmê didomîne.
Pêşî, dîsa tê tekezkirin, ku di bin tu şert û mercî de û bi tu awayî em nahelin ku Amerîkayê wekî welatekî biyanî û derveyî herêmê, destwerdanê li Tengava Hormuzê bike. Ev, xeta sor a têkneçûya Îranê ye.
Eger tehdîdên dawî yên serokkomarê vala yê Amerîkayê, li ser armancgirtina binesaziyên Îrana Îslamî ji aliyê artêşa dagirker a wî welatî ve, bêne cih kirin, hemû tiştê ku bi navê namûsa Îranê hê sax maye - ango hemû binesaziyên li herêmê - dê di bin lêdanên poladî yên Hêzên Çekdar ên Hêzdar ên Komara Îslamî ya Îranê de hilweşîn; bi awayekî ku tu şopek ji wan nemîne û wekî ku ji destpêkê ve tune bûn.
Dijminê nezana bizane: Kêliya destpêka epope, kêliya dûrketinê ne ji bo me. Tiştê ji aliyê Hêzên Çekdar ên Îranê ve tê kirin, lêdana hevwext nîn e, lêdana serkeftî ye. Lêdanên ku ji her demê hiştir, berfirehtir û wêranker dê bin. Agirê xezeba miletekî ku qet nehatiye xwarê, dê rûyê dagirker bişewitîne.
و ماالنصر الا من عندالله العزیز الحکیم
(Bi serfirazî tenê ji aliyê Xwedayê serkeftî û bijalkar ve tê.)
.......
Dawiya peyamê/
Etîket:
- Qarargeha Xatemul Enbiya
- Amerîka
Your Comment