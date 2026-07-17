Heşdî Şe'bî dest bi pêkanîna plana taybet a xizmetguzariyê ji bo serdana Erbaînê kir

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Ehlê Beyt (s.x) – ABNA – Rêxistina Heşdî Şe'bî ya Iraqê îro roja înê ragihand ku dest bi pêkanîna plana xizmetguzariyê ya taybet ji bo ziyareta Erbaînê kiriye.
Li gorî Ajansa Nûçeyan a Iraqê (WAA), di daxuyaniya vê rêxistinê de hat gotin ku Rêxistina Heşdî Şe'bî bi fermana Abdelazîz El-Muhammedawî, serokê ستada Rêxistinê ya Heşdî Şe'bî, û bi hemahengiya parêzgarê Kerbelayê, dest bi pêkanîna plana xizmetguzariyê ya taybet ji bo ziyareta Erbaîna Îmam Huseyn (E) kiriye.
Li gorî vê daxuyanîyê, makîneyên pêdivî û hêzên pispor bo cihên bicihkirina mîsyonê li gelek rêgehên cuda yên bajarê pîroz ê Kerbelayê hatine şandin, da ku operasyonên paqijkirinê, amadekirina rêyan, piştgirîkirina saziyên xizmetguzariyê û dabînkirina şertên pêşkêşkirina xizmetan ji bo bi mîlyonan zayirên Erbaînê pêk bînin.
Di berdewamîya daxuyanîyê de hat diyarkirin:
"Ev gav di çarçoveya planeke xizmetguzariyê ya berfireh û bi hemahengiya saziyên hikûmetî, ewlehî û xizmetguzariyê tê pêkanîn. Armanc ji vê yekê pêşkêşkirina baştirîn xizmetan, piştgirîkirina hewildanên parêzgarî û misogerîkirina serkeftina lidarxistina ziyareta Erbaîna Îmam Huseyn (E) ye."
...........
Dawiya peyamê /
Etîket:
- Heşdî Şe'bî
- Erbaîna Huseynî
Your Comment