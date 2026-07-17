Şeref Xanê Bedlîsî; bavê dîroknivîsîya Kurdistanê

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) –ABNA–Şerefeddîn Xanê kurê Şemseddîn kurê Şeref Begê Bedlîsî, bi navê Şeref Xanê Bedlîsî an jî Şerefxanê Bedlîsî tê naskirin. Ew di 25ê Sibata 1543ê zayînî de li gundê Qere Rûd (Germ Rûd), di navbera Erak û Qomê de li Îranê hatiye dinyayê. Bavê wî Şemseddîn Beg ji eşîra Rojkî (Rûjikî) bû û ji ber pirsgirêkên siyasî hatibû sirgûnkirin. Dayika wî keça Mîr Xanê Musilî bû. Şeref Xan di zarokatiya xwe de şandin ber derbarê Şah Tehmasebê Yekem ê Sefewî li Qezwînê kir û perwerdeyeke berfireh wergirt.
Wî Qur'an, fıqh, matematîk, hunerên leşkerî (tîr avêtin, siwarî û şûrkarî), edebiyat û bingehên mirovparêziyê hîn kir û di zimanê farisî de xwedî şarezayiyeke temam bû.
Di sala 1576an de, Şah Tehmaseb ew wekî «Mîrê Mîran» û serokê eşîrên kurd ên Îrana wê demê tayîn kir. Lê di sala 1578an de, ew di aliyê siyasî de ber bi Împaratoriya Osmanî ve çû û Sultan Muradê Sêyem ew wekî mîrê Mîrtiya Bedlîsê (Bidlîsê) li Kurdistana Bakur tayîn kir. Şeref Xan di şerên Osmaniyan li dijî Sefewiyan de bi awayekî çalak beşdar bû û heta derdora sala 1588an di van pevçûnan de cih girt. Di sala 1597an de, desthilatdarî da kurê xwe Şemseddîn.
Berhema herî mezin a wî pirtûka «Şerefname» ye ku di sala 1597an de bi zimanê farisî hatiye nivîsandin. Ev berhem ji çar beşan pêk tê:
- Beşa yekem: Pênc malbatên kurd ên xwedî payeya padîşahiyê, wek Mervanîên Diyarbekirê, Hesnewiyên Dînewer û Şehrizorê, Fazlûyên Lorê Mezin, mîrên Lorê Biçûk û bi taybetî Eyûbiyan ên Selahaddînê Eyûbî.
- Beşa duyem: Ew rêzîlên ku pere lêdan û xutbe bi navê wan dihate xwendin.
- Beşa sêyem: Malbatên desthilatdar ên mîrasî.
- Beşa çarem: Dîroka taybet a mîrên Bedlîsê.
Şerefname ne tenê dîroka siyasî vedibêje, belkî wêneyekî zelal ji jiyana civakî û çandî ya kurdan di sedsala şazdehan de jî pêşkêş dike. Şeref Xan vê pirtûkê bi farisî nivîsand da ku li deverên fireh ên farisîaxêv were xwendin û rewa bûna malbata Rojkî bihêztir bike. Wî nusxeyên vê berhemê ji bo serokên kurd ên Kilîs û Erdelanê şand.
Şeref Xanê Bedlîsî di derdora salên 1603 an 1604an de koça dawiyê kir. Mîrasa wî herdemî ye; Şerefname heta îro jî wekî sereke çavkaniya lêkolînên dîroka Kurdistanê tê hesibandin û hatiye wergerandin bo zimanên kurdî, tirkî, erebî, fransî, almanî û îngilîzî. Peykerek ji wî li parka giştî ya Silêmaniyê li Herêma Kurdistanê ya Iraqê hatiye danîn.
Şeref Xanê Bedlîsî ne tenê mîrek û şervanek bû, lê herwiha bîrkar û dîroknivîsek bû ku bi qelema xwe nasnameya dîrokî ya kurdan ji bo nifşên pêşerojê parast û di dîroknivîsiya kurdî û îslamî de cihê bilind bi dest xist.
Your Comment