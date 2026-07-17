Mamoste Rostemî: Parastina mafên mirovan divê tenê di asta sloganê de nemîne

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) –ABNA– Sina – Îmamê înê yê Sina(senandec) bi rexnekirina kiryarên hin rêxistinên navneteweyî yên ku xwe parêzvanên mafên mirovan dibînin, got: Parastina mafên mirovan divê tenê di asta sloganê de nemîne.
Mamoste Faiq Rostemî di xutbeyên nimêja înê ya Sine jê de li Mizgefta Mezin a vê bajêr, bi girîngiya parastina mafên giştî û civakî yên mirovan ve girêdayî axivî û got: Her saziyek ku li hember civakê berpirsiyariyek li ser xwe hildigire, divê bi hestê berpirsiyariyê, dadperwerî û xizmetkirinê ber bi çareserkirina pirsgirêkên gel ve here.
Wî diyar kir ku rêzgirtina mafên gel yek ji bingehên herî girîng ên rêvebirina civakê ye û got: Parastina mafên giştî, girîngîdana bi dadperwerî û pêbaweriya di berpirsiyariyan de divê her dem bala berpirsan û saziyên cuda bikişîne.
Pêwîstiya reforma rêxistinên ku îdiaya parastina mafên mirovan dikin
Îmamê înê yê Sina di berdewamiyê de bi rexnekirina performansa hin rêxistinên navneteweyî yên ku îdiaya piştgirîkirina mafên mirovan dikin, got: Îro ji bo raya giştî ev pirs heye ku çima hin saziyên ku xwe parêzvanên mafên mirovan didin naskirin, li hember karesatên mirovahî û kuştina sivîlan bersiveke bibandor û rawestandîner nadin.
Mamoste Rostemî domand: Mafên mirovan divê nekevin nav çarçoveya navekî siyasî an amûrekî ji bo zextkirina li ser gelan, belkî divê di pratîkê de û bi parastina jiyan, ewlehî û rûmeta mirovan wateya xwe bibîne.
Wî destnîşan kir ku rêxistinên ku nikarin pêşî li zordarî, destdirêjî û binpêkirina mafên mirovanên bêguneh bigirin, divê di awayê kar û mekanîzmayên xwe de venêrînek bikin.
Îslam li ser parastina rûmeta mirovan û nirxa jiyanê tekez dike
Îmamê înê yê Sine bi dîtina Îslamê ya derbarê mafên mirovan got: Dînê Îslamê li ser bingehên dadperwerî, dilovanî û ava kirina jiyanê hatiye avakirin û qet zordarî, xwînrijandin û kuştina mirovanên bêguneh pejirandina nake.
Wî zêde kir: Li gorî hînkirinên Îslamî, jiyana mirovan xwedî nirxekî mezin e û destdirêjî li jiyana kesên bêguneh zirarê digihîne tevahiya civaka mirovahiyê.
Spasî ji xizmetên Saziya Ewlehiya Civakî û Behzîstiyê
Mamoste Rostemî herwiha bi behskirina salvegera damezrandina Saziya Ewlehiya Civakî û Behzîstiyê, ji xizmetên van saziyan di piştgirîkirina beşên cuda yên civakê de spas kir.
Wî got: Gihîştina pêdiviyên kesên hewcedar, piştgirîkirina kesên xwedî şertên taybet û hewildana kêmkirina pirsgirêkên jiyanê yên gel, karên biqîmet in ku dikarin di bilindkirina refaha civakî de roleke girîng bilîzin.
Îmamê înê yê Sineyê bi behskirina bûyer û êrîşên dawî û mirina hejmarek ji hevwelatiyan, got: Di salên borî de gelek gelên welatên cuda, çi misilman û çi ne-misilman, bûne qurbaniyên şeran û kiryarên tundûtûjiyê yên hêzên cuda.
Wî destnîşan kir ku civaka cîhanê divê bi berpirsiyariyeke zêdetir tevbigere da ku rê li ber dubarebûna van bûyeran bigire û nehêle ku jiyana mirovan ji ber berjewendiyên siyasî bibe qurban.
Girîngîdana bi debara kolberan ligel parastina ewlehiya sînor
Mamoste Rostemî di beşeke din a axaftinên xwe de bi behskirina mirina yek ji kolberan li herêmên sînorî yên Kurdistanê, ji hewildanên hêzên leşkerî û ewlehiyê ji bo peydakirina ewlehiya sînor spas kir û xwest ku rewşa debara niştecihên sînorî zêdetir were berçavkirin.
Wî got: Parastina ewlehiya sînor pêdiviyeke nayê înkarkirin e, lê divê li gel wê derfet bêne çêkirin ku kesên ku ji bo dabînkirina jiyana malbatên xwe ber bi karên dijwar û xeterdar ve diçin, kêmtir rastî zirar û xeterê bên.
Îmamê înê yê Sineyê tekez kir: Divê em şahidê windabûna jiyana mirovan nebin ku armanca wan a sereke tenê dabînkirina debara malbat û derbasbûna jiyanê ye.
Sine – Îmamê înê yê Sinejê bi rexnekirina kiryarên hin saziyên navneteweyî yên ku îdîaya piştgirîkirina mafên mirovan dikin, got: Parastina mafên mirovan divê tenê di asta sloganê de nemîne
Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) –ABNA– Sina – Îmamê înê yê Sina(senandec) bi rexnekirina kiryarên hin rêxistinên navneteweyî yên ku xwe parêzvanên mafên mirovan dibînin, got: Parastina mafên mirovan divê tenê di asta sloganê de nemîne.
Your Comment