Xirabbûna şert û mercên jiyanê, pêla koçberiyê ji gundên Hesekê zêdetir kiriye

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) –ABNA-Kurdpress, pêla koçberiyê ji herêmên derdorê rojhilat û başûrê parêzgeha Hesekê ya Sûriyeyê berdewam dike; ev ji ber xirabbûna rewşên aborî, kêm bûna xizmetên bingehîn û bilindbûna bihayên tiştan e. Her ku diçe hejmareke zêdetir ji niştecîhên van herêman ber bi parêzgeh û bajarên din ve diçin.
Li gorî raporên herêmî, gelek niştecîhên herêmên Tel Berak, Tel Hemîs, Hol û Şedadî ji bo dîtina derfetên karê ber bi Şamê ve çûne. Herwiha hin kesên din ji bo dabînkirina pêdiviyên bingehîn ên jiyanê koçî parêzgeha Dera'ayê kirine da ku di zeviyên çandina sebzeyan de bixebitin.
Çavkaniyên herêmî ragihandine ku niştecîhên herêmên di bin kontrola hikûmeta demkî de bi gelek pirsgirêkan re rû bi rû ne; ji wan kêmbûna xizmetên giştî, nedana mûçeyan û kêmbûna sotemeniyê. Ev pirsgirêk gelek malbat neçar kiriye ku cihên xwe yên jiyanê bihêlin.
Li gorî van çavkaniyan, siyaseta hikûmeta demkî û hilweşîna xizmetên bingehîn ji faktorên sereke yên zêdebûna pêla koçberiya navxweyî û derketina niştecîhan ji van herêman têne
hesibandin.
Xizmeta Sûriyeyê – Ji ber zêdebûna krîza aborî, kêm bûna xizmetên bingehîn, kêmbûna sotemeniyê û zêdebûna lêçûnên jiyanê, hejmareke mezin ji niştecîhên herêmên gundewarî yên rojhilat û başûrê parêzgeha Hesekê ya Sûriyeyê neçar mane cihên xwe yên jiyanê bihêlin û ji bo dîtina kar û dabînkirina pêdiviyên bingehîn ber bi Şamê û parêzgehên din ve biçin.
Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) –ABNA-Kurdpress, pêla koçberiyê ji herêmên derdorê rojhilat û başûrê parêzgeha Hesekê ya Sûriyeyê berdewam dike; ev ji ber xirabbûna rewşên aborî, kêm bûna xizmetên bingehîn û bilindbûna bihayên tiştan e. Her ku diçe hejmareke zêdetir ji niştecîhên van herêman ber bi parêzgeh û bajarên din ve diçin.
Your Comment