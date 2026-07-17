Hucet-ul-îslam Hac Elî Ekberî: Întiqama xwîna Îmamê şehîd dê heta derketina Amerîkayê û hilweşîna rejîma Siyonîst berdewam bike

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) –ABNA–Hucet-ul-îslam û Mislimîn Muhammed Cewad Hac Elî Ekberî di xutbeyên nimêja înê ya Tehranê de, bi behskirina taybetmendiyên berbiçav ên Hz. Ayetullah Seyîd Elî Xameneyî, ku navê wî wek «Îmamê Şehîd» hat gotin, ragihand:
"Ev serkeftineke mezin bû ku em di demekê de jiyane ku ev bendeyê baş ê Xwedê di nav me de hebû û bi ronahî, dua, manewiyat û nefesa xwe ya germ, civakê, bi taybetî ciwanan, ji gelek bereketan sûd wergirt. Gelek kesên jêhatî jî di siya perwerdehiya manewî ya wî de gihiştin astên bilind ên rêya nêzîkbûna bi Xwedê."
Xutebxwînê nimêja înê ya Tehranê bi destnîşankirina ku bendetiya dilpaqij bingeha rêberiya civakê ye, got:
"Kesê ku tenê razîbûna Xwedê û parastina sînorên îlahî dike bingeha jiyana xwe, dikare mirovan ber bi qenciyê ve bibe û ji xirabiyê dûr bike; wek ku Qur'an bawermendan bang dike ku sînorên Xwedê biparêzin û mirovan ber bi xêrê ve gazî bikin."
Hac Elî Ekberî bi tekez kirina li ser cihê bilind ê Îmamê Şehîd di peyrewîkirina welayetê de got:
"Heke behsa gihiştina lûtkeya welayetparêziyê û hevkarîkirina bi weliyê kamil were kirin, Îmamê Şehîd di asta herî bilind de bû. Ew di pêkanîna fermana îlahî ya hevkarîkirina bi rastgo û weliyên Xwedê de pêşeng bû û bi nasîna kûr a rêya Ehlê Beytê (E), temenê xwe di rêya bicihanîna welayetê de derbas kir."
Wî got:
"Encama lêkolîna kûr û rêkûpêk a wî li ser jiyana îmamên paqij (R.A), pêşkêşkirina pergaleke ramanî bû ku rêberiya berdewamkirina rêya Şoreşa Îslamî kir; û ew jî heta dawîya jiyana xwe di vê rê de xebitî."
Xutebxwînê nimêja înê ya Tehranê beşeke din ji axaftina xwe da cihê zanistî yê Îmamê Şehîd û zêde kir:
"Heke behsa zanîn û têgihiştinê were kirin, ew serketiyê lûtkeyên zanistê bû. Qur'ana Pîroz dibêje ku Xwedê kesên bawermend û xwedî zanîn bi dereceyên bilind bilind dike, û ev rastî di jiyana Îmamê Şehîd de bi zelalî xuya bû."
Wî berdewam kir:
"Îmamê Şehîd heta dawîya jiyana xwe qet dev ji hînkirin û lêkolînê berneda û bi hewldana zanistî ya domdar gihişt asta alimê rabbani. Ew ji bilî gihiştina asta îctîhadê di temenê ciwaniyê de, di gelek zanistên din de jî xwedî nêrîn û pisporî bû û pergaleke ramanî ya yekgirtî ava kir."
Hucet-ul-îslam Hac Elî Ekberî: Întiqama xwîna Îmamê şehîd dê heta derketina Amerîkayê û hilweşîna rejîma Siyonîst berdewam bike
Xutebxwînê nimêja înê ya Tehranê got: Intiqama xwîna Îmamê şehîd dê heta derketina Amerîkayê ji herêmê û hilweşîna rejîma Siyonîst berdewam bike.
Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) –ABNA–Hucet-ul-îslam û Mislimîn Muhammed Cewad Hac Elî Ekberî di xutbeyên nimêja înê ya Tehranê de, bi behskirina taybetmendiyên berbiçav ên Hz. Ayetullah Seyîd Elî Xameneyî, ku navê wî wek «Îmamê Şehîd» hat gotin, ragihand:
Your Comment