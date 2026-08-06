Pezîşkîyan: Hemû gel, Îran parastin / Hebûna Rêberê Şoreşê ji bo me hêzeke mezin a dilxweşiyê ye

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ahlê Beyt (s.x) — ABNA —Mesûd Pezişkîyan, Serokkomar, di raporeke televîzyonî ya ji bo gel de, bi behsa taybetmendiyên kesayetiya Rêberê Şoreşê Şehîd (Rêberê berê) got:
"Kesayeta ku min ji wan dît, ji aliyê exlaq, mentiq û tewazûyê ve bi rastî awarte bû. Ji ber vê yekê ez bawer dikim ku her çend em dikarin pirsgirêk û daxwazên xwe bi zelalîtir pê re bêjin, em ê baştir bikaribin bigihîjin lihevkirinê."
Wî berdewam kir:
"Ew kesekî bi temamî mentiqî û pirr bîhnfireh in. Min her tiştê ku di dilê min de bû, bi zelalî got da ku ew ji rewşan agahdar bibin û ew jî bi dilovanî, mentiq û muameleyeke pirr guncaw re rû bi rû man."
Pezişkîyan got:
"Ji ber vê yekê, tiştên ku carinan ji qewlê wan têne gotin, bi wî kesayetî yê ku min dîtiye re li hev nakin. Rûyê ku hin kes ji wan teswîr dikin, bi rastiyê re cuda ye."
Serokkomar di beşeke din a vê hevpeyvîna televîzyonî de, bi gotina ku rewşa ku em niha pê re rû bi rû ne, di dîroka piştî Şoreşê de herî dijwar e, wiha got:
"Dixwazin em ji kêrê bixin lê gava em bi gel re bin, tu hêzek nikare me ji kêrê bixe; bi şertê ku em vê yekê ji dil qebûl bikin û bawer bikin."
Pezişkîyan di beşeke din a axaftina xwe de, bi gotina ku Rêberê Şehîdê Şoreşê mîna çiyayî pişta hikûmetê bû û piştgirî dikir, wiha got:
"Min bi dilpakî hemû gotinên xwe pê re digot. Dibe ku ez niha gelek tiştên ku li wira di ber Rêberê hêja yê me de digot, nebêjim. Ew bi rastî alîkarî û hevrêtiya me dikirin. Eger piştgiriya wan neba, dibe ku tansiyonên civakî zûtir ji wê demê ku qewimîn, xwe bidan nîşan."
Pezişkîyan di derbarê memoranduma têgihîştinê ya Îran û Amerîkayê de jî got:
"Peyamek ji Rêberê Şoreşê hate weşandin ku 'Ez bi bingehî ne lihevhatî me', lê di dawiyê de destûr dan ku ev rêbaz pêk were. Komek kesên ku li pey şiqitandin û vejandina şaqûlan bûn û dixwestin bigihîjin armancên partiyê yên xwe, ev mijar mezin kirin; lêbelê axaftina wan bi temamî rast bû."
Wî berdewam kir:
"Ew nêrînek xwe hebû û piştî encamgirtina ku di heman meclîsê de hat kirin, rapor hatin pêşkêş kirin. Gotibûn: 'Eger ¾ deng bistîne, ez qebûl dikim.' Ev biryar li şûna ¾-an, dengê 12 kesan ji 13 kesan wergirt û ew jî qebûl kirin. Ev tê wateya ku ew nêrîna pisporan qebûl kirin û li gorî nêrîna pisporan biryar dan."
________________________________________
BEŞA YEKEM A HEVPEYVÎNÊ
Beşa yekem a hevpeyvîna Mesûd Pezişkîyan, Serokkomar, di raporeke televîzyonî de ji bo gel, li ber destpêka sala sêyem a serokatiya wan di Hikûmeta Çardehem de, wiha ye:
Rojnamevan: "Birêz Doktor, gelek sipas ji we re ji bo vê fersendê ku ji me re dan. Niha em li ber destpêka sala sêyem a serokatiya we ne; eger bixwazin van her du salan bi çi şêweyî teswîr bikin, wê çi tercîmeyek ji wan re bin?"
Pezişkîyan: "Bi navê Xwedayê Mezin. Her du sal borîn; tiştê diyar e, hewceyê gotinê nîne. Ji heman roja yekem ku me xwest berpirsiyarî hilbigrin, mêvanê hêja yê me, Îsmaîl Heniyye, di şevê de hate şehîdkirin. Piştî wê jî pirsgirêk hebûn ku hêj berdewam dikin; negihîştîyên ku me hebûn û xemgîniya ku dibe ku di zivistanê de elektrîk û gaz nebin û gel bi pirsgirêkê re rû bi rû bimîne. Rewşa avê jî nebaş bû ku bê guman sala din xirabtir jî bû. Hişkesaliya ku di sala 1404'an de hebû, di 50 salên borî de bêhempa bû û bi rastî rewşeke pirr dijwar afirand."
"Di dawiyê de, mijara Snapback'ê dan destpêkirin, şerê 12-rojî dan destpêkirin û bûyerên ku di 18 û 19-ê Deyê de qewimîn, li ser pirsgirêkan zêde kirin. Nexşe kişandibûn û diguman ku dikarin Îranê wek Sûriyê, mesela di 48 saetan de, bigirin. Şerê Remezanê û şehîdbûna mezin û hêjaya ku me ji dest dan, pirr biêş û dijwar bû."
"Diguman ku dikarin Îranê wek Sûriyê mesela di 48 saetan de bigirin. Ew dixwestin civaka me bihejînin lê ev neqewimî û îro welêt bi hêz tê birêvebirin."
"Bi hebûna hemû van dijwariy û pirsgirêkan re, hikûmet, rêveber, parêzgar, fermandar, gundewar, karmend, gel û hêzên çekdar, welêt heta vir aniye; bi awayekî ku îro ji Îranê wekî welatekî bi hêz û bi hurmeteke pirr bilind tê navkirin. Ev karê hêsan ne bû."
"Di nav hemû van pirsgirêkan de, hikûmet heta ku ji destê wê hatiye û karîbûye, hewl daye ku gel wê hesabê ku planvanên van şer û nexşan li pey afirandina wê bûn da ku hilweşîna civakî afirînin, nekeve. Ew dixwestin civaka me bihejînin, lê ev neqewimî û welêt heta îro bi hêz hatiye birêvebirin."
Rojnamevan: "Birêz Serokkomar, yek ji peyvên pirr caran têne tekrar kirin di serdema serokatiya we de, peyva 'gel' e. Ev pirs heye ku mebesta we kîjan gel e? Gelê ku bi tevahî deng nedaye, gelê ku di Deyê de protesto kiriye an gelê ku ev 150 rojan li kolanan bûne? Ma hûn di nav gel de cudahî dikin an mebesta we ji gel, heman 95 milyon îranî ye?"
Pezişkîyan: "Pirr zelal e. Eger em li Quran û baweriyên olî yên xwe binêrin, Xwedê ji Hz. Dawûd re dibêje: 'Ya Dawûd, me tu li erdê xelîfe kir, vêca di nav gelan de bi dadmendî hukum bike û nebe dû xwesteka nefsê ku te ji rêya Xwedê wenda bike.' Yanî me tu xelîfe kir da ku di nav gelan de, ango hemû gelan de, bi mafî hukum bikî û nebe dû xwesteka nefsê. Quran tijî van ayetan e. Bûna dû xwesteka nefsê tê wateya ku mirov kom, alî û deste xwe bi xwe bîne ber çav; lêbelê divê bi gel re bi awayekî rast tevbigere."
"Hz. Elî (aleyhîselam) jî di fermana xwe de ji Malik Eşter re dibêje: 'Dilê xwe bi dilovanî, hezkirin û nazikî ji bo gel tije bike.' Piştre dibêje: 'Ji ber ku ew du çînan in: yan birayê te di olê de ne yan jî wekê te di afirandinê de ne.'"
"Dibe ku bikevin şaşiyê û bi qestî an bi xeletî çewtiyê bikin. Tu wekî hikûmdar ji wan derbas bike û bi dilovanî pê re tevbigere. Ev ezmûneke dijwar e ku Xwedê ji te distîne. Piştre jî dibêje: 'Xwe di hemberî Xwedê de neke cenge' yanî eger em bi gel re bi dilovanî, evîn û bi awayekî xizmetkar tevnegerin, em bi Xwedê re dikevin şer."
"Mebesta min ji gel, hemû kesên ku di vê welêt de dijîn e; serbixwe ji aqîde, bawerî, nêrîn, zayend û neteweya wan. Hikûmet berpirsiyar e ku li gorî dadmendiyê pê re tevbigere û bi mafî pê re bicive. Mixabin em di vê qadê de gelek pirsgirêkên me hene û ji bo ku em karibin vê rêbazê sererast bikin, hewceyê fersendê ne."
"Di vê demê de, tevahiya hewl daye ku em ji hev belav bibin. Eger heta îro maye, ji ber gelê kalîteyê Îranê ye ku me hilgirtiye; ne tenê ew kesên ku li kolanan bûn, lê ew kesên ku di dilên xwe de kîn û gazindeyan hebûn, lê ji ber Îranê nehatin kolanan û pirsgirêkek afirandin; ne tenê pirsgirêkek afirandin, lê hevkarî, hevxwînî û hevpeymanî kirin."
"Tenê ew kesên ku li kolanan bûn, Îranê me hilnegirtin; hemû gelê ku van dijwariyan dibînin û tehamul dikin, ji bo Îran û welatê xwe vê yekê dikin. Em xwe xizmetkar û qerzdarê vî gelî dizanin û ji Xwedê dixwazin ku alîkariya me bike da ku em şermezarê wan nebin."
"Tenê ew kesên ku li kolanan bûn, Îranê me hilnegirtin; hemû gelê ku van dijwariyan dibînin û tehamul dikin, ji bo Îran û welatê xwe vê yekê dikin. Em xwe xizmetkar û qerzdarê vî gelî dizanin û ji Xwedê dixwazin ku alîkariya me bike da ku em şermezarê wan nebin."
"Her çi be, rewşa ku em niha pê re rû bi rû ne, di dîroka piştî Şoreşê de herî dijwar e. Ambargo hebûn û zêdetir bûn. Piştî wê, bank û rêbaza darayî ya me jî ambargo kirin. Bi vê qeneat nekirin û şer dan destpêkirin. Dîsa bi vê qeneat nekirin û me dor lê dan. Yanî di herî dijwar rewşên mimkun de dixwazin me ji kêrê bixin."
"Lê gava em bi gel re bin, tu hêzek nikare me ji kêrê bixe; bi şertê ku em vê yekê ji dil qebûl bikin û bawer bikin. Niha tevahiya nexşeyên ku ew dikşînin û zextên ku dikin, ji bo vê yekê ye ku gel neqane bikin û bi îstîlaha xwe bikin protesto. Lê ev gelê kalîteyê ye; ji bo Îranê, welat û paşeroja welatê xwe sekinîne û dê bisekinin. Em jî ji vî gelê hêja re soz didin ku heta can di laşê me de hebe û nefes distîn, bi tevahiya hebûna xwe ji wan re xizmetê bikin."
Rojnamevan: "Birêz Serokkomar, li ser bingehê axaftina yekîtiyê, du tercîmeyên di civakê de çêbûn: Yek ev bû ku ma hikûmet şirketeke hevpar e ku ji her alî û hêzekê parê xwe tê de hatiye dîtin; an jî mebesta yekîtiyê, lihevkirin û têgihîştin bi hêzên cuda û hemû gel re ye ji bo çareserkirina pirsgirêkên welêt? Ji nêrîna we, yekîtî bi wateya hikûmeta hevpar e an lihevkirin û têgihîştin e ji bo çareserkirina pirsgirêkan?"
Pezişkîyan: "Ji nêrîna baweriyê, Xwedê dibêje: 'Bi rastî me we ji nêr û mê afirandin û me we kirin milet û eşîr da ku hûn hev nas bikin. Bi rastî rêzdartirîn we li ba Xwedê, mutteqîtirîn we ye.' Ku yek jin e û yek mêr, yek Kurd e û yek Ereb, Ecem, Tirk an Belûç; yek Reş e, yek Spî û yek Zer, hemmî nîşana serbilindiyê nînin. Nîşana serbilindiyê, taqwa ye."
"Ma hûn dizanin taqwa çi ye? Tiştê ku ez ji taqwa fam dikim, tevgera bê-şaşî ye. Ez bijîjk, eger nexweşê rast, bê êş û bi kalîteyeke baş emeliyat bikim, ez mutteqî me. Dibe ku bijîjkekî nimêj bike, nimêja şevê bike û hemû wan çarçoveyên ku dibêjin bicih bîne û xuyabûna wî jî pirr Hizbollahî be; lê gava wî nexweş emeliyat dike, nexweş bi êşekê ji odeya emeliyatê derkeve an bi pirsgirêkekê re rû bi rû bimîne. Berevajî wê, dibe ku kesekî bi baweriyên min bawer neke, lê nexweşê rast emeliyat bike. Ew kes ji min ku îdia dikim, mutteqîtir e."
"Eger em bi vê nêrînê li civakê binêrin, pîvana hevkariyê bi kesan re û karê bi hev re, kiryara bê-şaşî ye; çi di aborî, çi di pîşesazî, çandinî, huner, rêveberî û her qadeke din de. Eger em li ser vê bingehê bi mirovan re tevbigere, êdî wê weha nebe ku ji ber ku ez girêdayî falan desteyê me, vêca ez serbilindir im. Ew kesê ku bikêrtir û kêm-şaşîtir e, heta ku di bawerî û ramana xwe de me qebûl neke, maf bi wî re ye. 'Bi rastî rêzdartirîn we li ba Xwedê mutteqîtirîn we ye'; yanî kesê ku bitaqwatir, bizanatir û bikêrtir e."
"Min gelek caran ev mijar di derbarê Quranê de gotiye. Gelek kes Quranê dixwînin. Sûreya Rehman dizanin; gava em di civatan de beşdar dibin, di dawiyê de Sûreya Rehman dixwînin. Rojek gava min vê sûreyê dixwend, ew dîtineke cîhanê pêşkêş dike: 'Rehman, Quran hîn kir, mirov afirand, wî ji wî re axaftin hîn kir, roj û heyv bi hesaban in, stêr û dar secde dikin, ezman bilind kir û pîvan danî.' Gava ev dîtina cîhanê pêşkêş dike, piştre dibêje: 'Da ku hûn di pîvanê de zor derbas nekin, û pîvanê bi dadmendî bilind bikin û pîvanê kêm nekin.' yanî pîvanan li ser bingehê dadmendiyê bi cih bînin, kêm û zêde nekin."
"Pêwîste hemû kes hazir bin lê li ser bingehê merît, bikêrhatin û pêşkêşa xwe, ne li ser bingehê partî, hêz, alî û ramana xwe."
"Dîtineke cîhanê vedibêje û piştre dibêje vê karê nekin. Em heman van ayetan ji bo miriyan dixwînin. Eger em li heman van ayetan tevbigerin, em desthilatê ji kesên nezana re nadin, em komek kesên bêperwerde ji kesên perwerde re serwer nakin û em rêveberî ji kesên ku pîvana wan kêmtir e re naspêrin; ji ber ku dibêje tevahiya dinya hesabek heye. Vêca tu çima vê yekê dikî?"
"Em niha heman van karan dikin. Eger heman van ayetên ku em ji bo miriyan dixwînin, di pratîk û pêkanînê de bi kar bîna, pirsgirêkek me tunebûya. Pêwîste hemû kes hazir bin; lê li ser bingehê merît, bikêrhatin û pêşkêşa xwe, ne li ser bingehê partî, hêz, alî û ramana xwe. Ev heman tiştê ku divê em bala xwe bidinê ye."
Rojnamevan: "Birêz Serokkomar, di vî şerî de zordestiya kêm neqewimî; her yek ji van zordestiyan dikare dosyayeke tawanên şer be. Bûyerên ku di şerê dawî de qewimîn, çi qas bandor li nêrîna we di mijara mafên mirovan û mijara rêxistinên navneteweyî de di parastina mirovatiyê de kir?"
Pezişkîyan: "Min gelek caran gotiye ev mijarên ku di derbarê mafên mirovan, mafên ajelan, azadiyan û mijarên weha de têne gotin, berê jî di hişê min de pirr bawerbar nebûn; lê naha bi tevahî hilweşiyaye. Pirsê yekem ev e ku Rêberê me bi çi sedem û bi çi tawanî şehîd kirin? Fermandar û zanayên me bi çi tawanî şehîd kirin? Çima zarokên me hedef girtin? Her çend ez difikirim, tu mentiq û sedemekî ji bo van kiryaran nabînim."
"Rêberê me bi çi sedem û bi çi tawanî şehîd kirin? Fermandar û zanayên me bi çi tawanî şehîd kirin? Çima zarokên me hedef girtin? Her çend ez difikirim, tu mentiq û sedemekî ji bo van kiryaran nabînim."
"Ew bi her nîşanekî bikêrhatin, berxwedan, destpêşxerî û afirîneriya me re pirsgirêkek wan heye. Zanîngeh, navendên hewayê- valagehê û navendên çalak li qada zîrekî (hîşmendiya sûnî) hedef digirin û profesorên zanîngehê yên ku zana, afirîner û bikêr in, şehîd dikin. Ew naxwazin em mirovên bikêr hebin."
"Di nav rêveber û fermandaran de jî wan kesan hedef digirin ku bi rastî canfedayî bûn; ne tenê di gotinê de, lê di pratîkê de tevahiya jiyana xwe ji bo vî gelî danîbûn. Pêwîste ew nebin da ku kes bimînin ku yek bi nal û yek bi mix ve bixin û gel jî ji kiryara wan neqane bibe û bipirse ev çi kes in ku bûne rêveberê me?"
"Gelek ji fermandar û zanayên ku şehîd bûn, jiyaneke pirr sade hebû. Herin jiyana wan bibînin; hinek ji wan xanî tunebûn û xaniyê hinan jî pirr biçûk bû. Milkê berbiçav tunebûn. Heman şêweyê jiyanê, nîşana rastbêjî û canfedayiya wan e; mirovên ku di wî astî de bûn, lê xwe û malbatên xwe mîna gelê asayî dijîn."
Rojnamevan: "Birêz Doktor, gava we dengê şehîdbûna 120 zarokan bihîst, çi hesabek we hebû?"
Pezişkîyan: "Binêre, wekî ku min got, hesab bi peyvan nayê vegotin. Hesabekî mîna qepqepika ku di qirikê de dişkê û tenê bi hêsirên ku ji çavên mirov diherike, xwe nîşan dide; lê nayê gotin çi tişt mirov neçar dike ku hêsir ji çavên wî biherike."
"Bi kêmî ve ez nikarim vî hesabî terxan bikim. Tenê dizanim ku bêhemdî, hêsir ji çavên mirov diherike."
Rojnamevan: "Di roja 9'ê Adarê de, Rêberê Mezin ê Şoreşa Îslamî hatin şehîdkirin, we kengê ji şehîdbûna wan agahdar bûn û çi hesabek we hebû?"
Pezişkîyan: "Em di heman cihî de civînek me hebû ku ew cih lê dan û di rastiyê de di heman cihî de min his kir ku ev qewimî; ji ber ku bi awayê ku êrîş kiribûn û bi gotina ku Rêberê hêja yê me li wira hazir bû, xwezayî bû ku mirov wisa his bike; heman hesabê ku min got û nayê terxankirin."
"Her çi be, me sermayeyek û paşgirek mezin ji dest da; bi taybetî hikûmet ku ew mîna çiyayî pişta wan bû û piştgirî dikir. Min bi dilpakî hemû gotinên xwe pê re digot. Dibe ku ez niha gelek tiştên ku li wira di ber Rêberê hêja yê me de digot, nebêjim. Ew bi rastî alîkarî û hevrêtiya me dikirin. Eger piştgiriya wan neba, dibe ku tansiyonên civakî zûtir ji wê demê ku qewimîn, xwe bidan nîşan. Dijmin li ser vê mijarê hesab kiribû ku bi moşek şandin û wêrankirina welêt, wê hilweşînin. Lê piştgiriya wan destûr nedan. Gava bêçare man, Rêberê Mezin ê Şoreşê şehîd kirin. Karekî wê pirr vahşî pêk anîn û diguman ku êdî welêt dê bikeve hilweşînê, lê domand û Rêberê hêja yê me hate hilbijartin. Lê niha hebûna Rêberê nû û hêja yê me xaleke hêzê ya pirr mezin e ji bo me da ku em karibin vê rêbazê bidomînin, her çend têkiliya bi wan re niha pirr dijwar e."
"Gava bêçare man, Rêberê Mezin ê Şoreşê şehîd kirin û diguman ku welêt dê bikeve hilweşînê lê domand û Rêberê hêja yê me hate hilbijartin. Niha hebûna Rêberê nû û hêja yê me xaleke hêzê ya pirr mezin e ji bo me da ku em karibin rêbazê bidomînin, her çend têkiliya bi wan re niha pirr dijwar e."
"Di heman mijarê de ku hate gotin, peyamek ji wan hate weşandin ku 'ez bi bingehî ne lihevhatî me', lê di dawiyê de destûr dan ku ev rêbaz pêk were. Komek kesên ku li pey şiqitandin û vejandina şaqûlan bûn û dixwestin bigihîjin armancên partiyê yên xwe, ev mijar mezin kirin; lêbelê axaftina wan bi tevahî rast bû."
"Ew nêrînek xwe hebû û piştî encamgirtina ku di heman meclîsê de hat kirin, rapor hatin pêşkêş kirin. Gotibûn: 'Eger ¾ deng bistîne, ez qebûl dikim.' Ev biryar li şûna ¾-an, dengê 12 kesan ji 13 kesan wergirt û ew jî qebûl kirin. Ev tê wateya ku ew nêrîna pisporan qebûl kirin û li gorî nêrîna pisporan biryar dan."
"Lê heman mijar bû sedemek ji bo komek kesan da ku şaqûlan afirînin û gotinên ku ne dadperwer bûn û ne jî rast bûn, bibêjin. Hewl dan ku mijarê bi awayekî nîşan bidin ku yên din wisa û wisa ne. Dadperwerî jî tiştekî baş e."
"Şehîd Dr. Behiştî di pirtûka 'Maf û Nahi ji dîtina Îslamê' de bi îstinada Quran û rîwayetan dibêjin ku hedîsên pirr hene ku dibêjin dadperwerî nîvê olê ye; lê ew dibêjin ez bawer dikim ku dadperwerî tevahiya olê ye. Tiştê ku ji xwe re qebûl nakî, nebe ji yên din re jî qebûl bikî. Rastî ev e ku ez di van kiryaran de dadperwerî nabînim."
Rojnamevan: "Birêz Serokkomar, di serdema şer de, mijara vegera îraniyên derveyî welêt pirr hate gotin. Xuyaye ku we di heman demê de li ser vê pirsgirêkê bi Rêberê Şehîd re jî gotûbêj kiribû. Di wê gotûbêjê de çi mijar hatin gotin û nêrîna wan li vegera îraniyên derveyî welêt çi bû?"
Pezşkîyan: "Erê, min ev mijar pê re gotûbêj kiribû û biryar bû ku nameyek ji bo wan binivîsin. Min ji Wezareta Karên Derve û hevalên xwe yên xwe re jî got ku bişopînin da ku ji saziyên ewlehiyê re bê ragihandin ku her îranî ku dixwaze vegere welêt, ji bo têketina wî pirsgirêk neafirînin."
"Eger kesekî berî têketinê pirsgirêkek hebe, di destpêkê de ji wî re bê gotin ku neyê an ji heman cihî vegere; ne ku bikeve welêt, were girtin û destûr ji wî re neyê vegere. Divê her îranî karibe bi hêsanî bikeve Îranê û ji bo wî asteng nekin."
"Hêvîdarim ku em karibin vê karê bi Rêberê hêja yê me re bidin dawî ku her îranî yê ku li derveyî welêt dijî karibe bi hêsanî vegere welêt û divê em ji bo wî asteng nekin."
"Ev mijar hatiye pejirandin û biryar bû heta dawiyê were şopandin, lê mixabin fersend nehat ku em wê nameyê ji wan bistînin. Înşaallah em ê karibin vê karê bi Rêberê hêja yê me re bidin dawî. Her îranî yê ku li derveyî welêt dijî, Îran mala wî ye; divê karibe were û bi hêsanî vegere û divê em ji bo wî asteng nekin."
"Eger divê kesekî destûr neyê têketinê, divê ji destpêkê ve bi zelalî ji wî re bê gotin ku neyê; ne ku bikeve welêt û paşê wî bigirin û nehiştin vegere. Ev kar namerdî ye."
Rojnamevan: "Ma Rêberê Şehîd di hevkarîya bi we re dixwest ku ev kiryar pêk were û wê pejirandin, an ev tenê nêrîna kesane ya we bû?"
Pezşkîyan: "Eger wan bawerî û ewlehî tunebûya, wê qebûl nekira. Rêberî ne wisa ne ku tenê ji ber me biryarekê bidin."
Rojnamevan: *"Yek ji rûdanên girîng ên şerê 12-rojî, bûyera ku hewldana kuştinê ya we di êvara 25'ê Xezîranê de hate kirin. Birêz Hacî Mîrzayî di hevpeyvînekê de vegot ku we piştî wî hewldana kuştinê, di cih de çûn hevdîtina Rêberê Şoreşê.
“Serokomar got: Ew kesên ku tenê li kolanan bûn, Îrana me neparastin; hemû wan gelên ku van zehmetiyan dibînin û li ber xwe didin, ji bo Îran û welatê xwe vî karî dikin.”
Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ahlê Beyt (s.x) — ABNA —Mesûd Pezişkîyan, Serokkomar, di raporeke televîzyonî ya ji bo gel de, bi behsa taybetmendiyên kesayetiya Rêberê Şoreşê Şehîd (Rêberê berê) got:
Your Comment