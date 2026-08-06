Hukmê girtîgeha hetahetayî bo endamekî rêxistina terorîst a DAIŞ’ê li Iraqê hat birîn

Li gorî ajansa nûçeyan a Ehlul-Beyt (s.x) – ABNA–Heşda Şeabî ya Iraqê ragihand ku yek ji endamên Koma Terorî ya DAIŞê bi cezayê hepsa heyatê hate mehkûmkirin.
Li gorî Ajansa Fermî ya Nûçeyan a Iraqê, Dadgeha Heşda Şeabî piştî qedandina hemû qonaxên yasayî û lêkolînan, li dijî yek ji endamên rêxistina terorî ya DAIŞê biryara hepsa heyatê da.
Di daxuyaniyê de hat gotin ku ev biryar piştî ku lêkolînan girêdana mehkûm bi parêzgeha Felûce ya DAIŞê û beşdarbûna wî di çalakiyên terorî de piştrast kir, hate dayîn. Her wiha, piştî ku hemû delîl û pêvajoyên yasayî temam bûn, têkiliya wî bi vê rêxistinê jî hate îspatkirin.
Heşda Şeabî diyar kir ku Rêveberiya Giştî ya Ewlehî û Dîsîplînê ya vê saziyê li ser pabendbûna xwe ya domdar ji bo pêkanîna erkên ewlehî û îstixbaratî rawestiye. Her wiha, ew ê lêgerîna endamên DAIŞê û şaneyên veşartî bidomîne û wan radestî dadweriyê bike da ku cezayek dadperwer bistînin.
Dawiya peyamê /
Etîket:
- DAIŞ
- Heşda Şeabî
Your Comment