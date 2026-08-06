Bîranînên rêberê şehîd ji lidarxistina yekemîn dersa giştî ya tefsîrê li Hewzeya Îlmiyeya Meşhedê

Li gorî ajansa nûçeyan a Ehlul-Beyt (s.x) – ABNA– Jiyana dewlemend û îlhamdana rêberê şehîd yê Şoreşa Îslamî, Ayetullahê Uzma Seyîd Elî Xamineyî (re), tijî bû ji bîrûbawerî û bûyerên kûr û balkêş ku ramana li ser wan mirovan dibe sedema gihîştina zanînek nû derbarê wî alimê şehîd de. Ji ber vê yekê, vegerandina bîranîn û dîroka devkî ya jiyana wî girîngiyek taybet heye.
Şehîd Xamineyî (re) di beşek ji bîranînên xwe de çîrokeke balkêş ji lidarxistina yekemîn dersa giştî ya tefsîra Qur'anê li Hewzeya Îlmiyeya Meşhedê vedibêje û dibêje :
"Di sala 1343'an de, tenê gava ku ez hatim Meşhedê, ciwan, rewşenbîr û komek ji kesên ku bi awayekî dûr me nas dikirin, hatin cem min û ji min xwestin ku ji bo wan civînên dersê saz bikim. Ji wê demê ve, min çend bername dest pê kirin. Yek ji wan destpêkirina dersa tefsîra Qur'anê ji bo komek ji gel bû ku ciwan, xwendekarên zanîngehê, xwendekar û hwd. tê de beşdar dibûn.
Paşê min dersên xwe di hawzeyê de dest pê kirin; fêqeh û usûl ji bo taleban. Lê di nav mijarên fêqeh û usûlê de, em mijarên siyasî jî radikirin. Şagirdên min, ew kesên ku wê rojê di dersên min de amade dibûn, paşê hemû di qada siyasetê, têkoşînê û karên şoreşgêrî de bûn kesên navdar û berbiçav."
Rêberê şehîd bîranîna xwe ya derbarê yekemîn dersa giştî ya tefsîrê li Hewzeya Îlmiyeya Meşhedê wiha didomîne:
"Ez dersa tefsîrê jî ji bo hawzeyê dest pê kirim. Heta wê demê li Hewzeya Îlmiyeya Meşhedê, bi taybetî wekî dersa giştî, tu dersa tefsîrê nehatibû lidarxistin. Piştî ku ez di salên 1346 û 1347'an de dersa tefsîrê dest pê kirim, yek ji alimên mezin ên Meşhedê dersa tefsîrê ya girîng dest pê kir. Lê heta dema ku em dest pê kiribûn, tu dersa wisa tunebû.
Ev ders pênc salan berdewam kir; ango heta sala 1351'an. Di sala 1351'an de, SAVAK ders rawestand. Piştî wê ez wê veguherandim dersa aqîdeyan; ango dest bi gotara nû (kelama nû) kirim."
Dawiya peyamê
Your Comment