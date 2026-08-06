Ibn-ul-Riza: Teknolojiya xwecihî ya Îranê, ji hemû sîstemên îtxalkirî yên li herêmê pêşketîtir e.

Li gorî ajansa nûçeyan a Ehlul-Beyt (s.x) – ABNA–Serdar Seyîd Mecîd Ibn’ul-Riza, berpirsê Wezareta Parastinê û Piştgiriya Hêzên Çekdar, di cihê civakî de nivîsand:
"Her roj nîşaneyên lawaziya hêza dijmin eşkeretir dibin; lê destê hêzên çekdar ên me, bi xwepêbaweriya li ser pîşesaziya parastinê ya welat, ji bo bersivdana her gefê tijî ye.
Ew kesên ku îro li pey kirîna ewlehiyê û serdestiya leşkerî ya ji derve ne, zû fam bikin ku teknolojiya xwemalî ya Îranê ji her pergalekê li herêmê serfiraztir e."
Dawiya peyamê
Your Comment