Pizişkîyan: Filistîn dê tu carî ji pêşîniya polîtîkaya derve ya Îranê dernekeve

Li gorî ajansa nûçeyan a Ehlul-Beyt (s.x) – ABNA– Dr. Mesûd Pizişkîyan, serokkomarê Komara Îslamî ya Îranê, di axaftineke têlefonî de bi Xelîl el-Heyye, serokê daîreya siyasî ya tevgera berxwedana îslamî ya Filistînê (Hemas) re, di gel pîrozbahiya wezîfedariya wî li vê berpirsiyariyê, hêviya xwe anî ziman ku pejirandina vê berpirsiyariyê bi serkeftina Xwedayî bibe sedema xizmetkirina gelê Filistînê û gelê berxwedan ê Xezzeyê û di rê de be ji bo rûmeta wan.
Serokkomar bi bîranîna bîranînên şehîdên Filistînê, bi taybetî di rojên salvegera şehadeta Îsmaîl Heniyye de, ev zerar û windahî pêşkêş kir û bi gotina ku wî di dema geşta xwe ya bo Komara Îslamî ya Îranê de şehadet dît, ev kiryar wek sûcekî nemerdane ji aliyê rejîma siyonîst ve wesf kir.
Dr. Pezeşkiyan bi pesindana sebr, xurtbûn û berxwedana gelê Filistînê li hemberî sûcên rejîma siyonîst, tekez kir ku dil û canê gel û berpirsiyarên Komara Îslamî ya Îranê her tim bi gelê mazlûm ê Filistînê re ye û Komara Îslamî ya Îranê her çiqas bikaribe jî dê piştgirî û alîkariya gelê Filistînê bike.
Serokkomar her wiha ji rol û birêvebirina Xelîl el-Heyye di afirandina hevkarî û hevahengiya di navbera komên filistînî de spas kir û got: Komara Îslamî ya Îranê dê piştgiriya her tedbîr, destpêşxerî û biryarekê bike ku rêberên filistînî di pêvajoya danûstandinan de bigirin.
Serokkomar bi gotina li ser destdirêjiyên dawî yên rejîma siyonîst û Amerîkayê li hember axa Komara Îslamî ya Îranê û rewşa herêmê, diyar kir: Tevî van pirsgirêkan, mijara Filistînê hîn jî cihê xwe yê navendî di polîtîkaya derve ya Komara Îslamî ya Îranê de parastiye û ji nerîna berpirsiyar, siyasetvan û rêberê Komara Îslamî ya Îranê dûr nemaye û hîn jî wek pêşîniya yekem a cîhana îslamê tê hesibandin.
Dr. Pizişkîyan bi daxwaza tenduristî, rûmet û serkeftinê ji bo gelê Filistînê, li ser berdewamiya piştgiriya Komara Îslamî ya Îranê ji gelê Filistînê re tekez kir û got: Îran dê tu hewldana alîkariya gelê Filistînê kêm neke.
Serokkomar her wiha daxwaza xurtkirina yekîtî, hevgirtin û hevberiya di navbera dewletên îslamî de ji bo parastina berjewendiyên ummeta îslamî kir.
Dr. Pizişkîyan di beşeke din a vê axaftinê de, bi daxwaza ragihandina silava xwe ji bo hemû mucahîd û berpirsiyarên filistînî re, got: Yekîtî û hevgirtina dewletên îslamî dikare rêgeha serkeftina heq li ser batil amade bike.
Serokkomar tekez kir: Komara Îslamî ya Îranê her tim piştgirê gelê mazlûm, berxwedan û qehreman ê Filistînê bûye û dê bibe û dê hewl bide ku bi berfirehkirina hevkariyên bi dewletên îslamî re, dubendiyên heyî kêm bibin û ummeta îslamî li hemberî dijminan bigihîje yekîtî û hevgirtineke zêdetir.
Di vê axaftina têlefonî de, birêz Xelîl el-Heyye, serokê daîreya siyasî ya tevgera berxwedana îslamî ya Filistînê (Hemas) jî, bi bîranîna şehîd Îsmaîl Heniyye, şehadeta wî li Komara Îslamî ya Îranê wek nîşana yekîtiya xwînê, qeder, rêbaz û helwestên hevpar ên ummeta îslamî li beramberî mijara Filistînê hesiband.
Serokê daîreya siyasî ya Hemasê, bi gotina li ser hevdemîbûna destpêka berpirsiyariya Dr. Pezeşkiyan di makama serokkomariyê de bi şehadeta Îsmaîl Heniyye re, ji birêvebirina Komara Îslamî ya Îranê di qonaxên cuda de û derbaskirina rewşên hesas ên herêmî pesn girt û vê pêvajoyê wek nîşana birêvebirina berpirsiyarên hikûmeta Komara Îslamî di rûbirûbûna dijwari û guhertinên herêmî de wesf kir.
el-Heyye bi gotina li ser guhertinên dawî yên herêmê û êrîşên Amerîka û rejîma siyonîst li hember Komara Îslamî ya Îranê, rejîma siyonîst wek sedema sereke ya bêîstîqrariyê û gef li ewlehiya herêmê hesiband û tekez kir ku ev rejîm, tevî piştgiriyên Amerîkayê, di rêya paşketinê de ye.
Serokê daireya siyasî ya Hemasê her wiha bi pesindana berxwedana Komara Îslamî ya Îranê li hemberî gefan, got ku Îran karî di herêmê de hevkêşeyên nû biafirîne û pêbaweriya xwe anî ziman ku Komara Îslamî ya Îranê dê di paşerojê de jî bigihîje serketinên xwe, serketinên ku bi feydeya Îran, herêm û cîhana îslamê ne.
Xelîl el-Heyye her wiha bi hêviya xwe ya li ser paşeroja eksê berxwedanê, tekez kir ku ev tevger di welatên cuda yên herêmê de dê di dawiyê de bigihîje armanc û pêşnîyarên xwe.
Serokê daîreya siyasî ya Hemasê bi gotina li ser berdewamiya şer li Gazzeyê û rewşa kenara rojava (Krîsya Rojava), Qudsê û Mizgefta Eqsayê, ji berdewamiya piştgiriya Komara Îslamî ya Îranê ji gelê Filistînê re spas kir û got: Gelê Filistînê tevî berdewamiya êrîş û zextan, dê bi armancên xwe û xwîna şehîdên Filistînê ve girêdayî bimîne.
el-Heyye di beşeke din de bi gotina li ser pêvajoya danûstandinên siyasî, got ku tevgera Hemasê van danûstandinan bi beşdarî û hevahengiya bi komên din ên filistînî re dimeşîne û her çawa di qada şer de berxwe daye, di qada dîplomasiyê de jî dê nehêle rejîma siyonîst bigihîje wan armancan ku di şer de negihîştiye.
Serokê daîreya siyasî ya Hemasê her wiha daxwaza sûdwergirtina ji ezmûnên Komara Îslamî ya Îranê û berpirsiyarên îranî di pêvajoya danûstandinan de, di rêya peydakirina berjewendiyên gelê Filistînê de kir û hêviya xwe anî ziman ku hewldanên siyasî û dîplomatîk jî li gel berxwedana qadê bibe sedema pêkanîna armancên gelê Filistînê.
Xelîl el-Heyye bi gotina li ser operasyona Tufana Eqsayê, hêviya xwe anî ziman ku dawiya vê pêvajoyê bi azadiya Filistînê û Qudsê ya şerîf re were.
Serokê daîreya siyasî ya Hemasê her wiha bi bîranîna rêber û fermandarên şehîd ên eksê berxwedanê, li ser berdewamiya hevkarî û hevberiya di navbera komên hevrê de tekez kir û got ku ew dê di çarçoveya berpirsiyariyên xwe de hewl bide yekîtiya ummeta îslamî xurt bike û hêviya xwe anî ziman ku di demeke nêzîk de bi serokkomarê welatê me re bicive.
… Dawiya peyamê
Etîket (Taq):
- Mesûd Pizişkîyan
- Filistîn
Your Comment