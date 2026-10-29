Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beyt (s.x) – ABNA – Ayetullah Remezanî di hevdîtina bi Ayetullah Şêx Huseyn El-Me’tûq, endamê kuweytî yê Konseya Bilind a Komeleya Cîhanî ya Ehlê Beyt (s.x) re, tevî xêrhatinê û nîşandana kêfxweşiya xwe ya ji vê hevdîtinê re, behsa pîvan û encamên biryarên desthilatdarên Kuweytê yên li dijî Şîe û çalakvanên olî û her wiha pêwîstiya peywirxwarinên hiqûqî û navneteweyî kir.
Bilindtirîn nirxandina ji bo kesayetiya zanistî û nêzîkkar a Ayetullah El-Me’tûq û rexnekirina biryarên zordar ên Kuweytê
Ayetullah Remezanî bi rûmetgirtina li,meqama zanistî û manewî ya Ayetullah Şêx Huseyn El-Me’tûq, ew wekî yek ji kesayetiyên herî diyar ên Şîe yên cîhanê û ji bawermendên yekîtiya Ummeta Îslamî da naskirin û diyar kir ku Ayetullah El-Me’tûq wekî mamosteyê zanistên olî, bi dersdayîna fiqih, usûl û tefsîrê mijar bûye û her tim xwedî nerîneke nêzîkkar û mirovdostane bûye ji bo jiyana bi aştiyê ya misilmanan û Ummeta Yekgirtî li cîhanê.
Sekreterê Giştî yê Komeleya Cîhanî ya Ehlê Beyt (s.x) her wiha anî ziman ku mixabin li Kuweytê li gorî nerînên kolonyalîstî biryar tên dayîn ku bi tu pîvanên hiqûqî, olî, şerî û qanûnên navneteweyî re naguncin.
Wî bi nîşandana xemgîniya xwe ya kûr li hemberî reftarên ku li gel xizmetkar û çalakvanên Şîe yên li Kuweytê hatine kirin, tekez kir ku ev kes her tim ji bo çareserkirina pirsgirêkên civaka misilmanan û belavkirina nerîna aştiyane xebitîne.
Pêwîstiya bertekî ya Neteweyên Yekbûyî û şopandina hiqûqî ya heqaretên li dijî Şîeyên li Behrêk, Erebistana Siûdî û Kuweytê
Ayetullah Remezanî zext û heqaretên li dijî Şîeyên li Kuweytê, Behreynê, Erebistana Siûdî û deverên din wekî tiştên ku nayên tehemûlkirin bi nav kir, daxwaza gava cidî ji aliyê civakên navneteweyî, zanyar û belavkerên olî ve kir û diyar kir ku bêguman azadîxwazên cîhanê dê li hemberî van biryaran helwesteke guncaw bigirin.
Wî destnîşan kir ku Neteweyên Yekbûyî û îdîakarên parastina mafên mirovan divê li hemberî van kiryarên zordar bertekê nîşan bidin û mijar bi riya navendên hiqûqî û rêxistinên navneteweyî were şopandin û ev biryarên zordar bên betalkirin.
Remezanî bi bîr xistina doza wekî jêbirina mafê welatibûnê û cezayê darvekirinê yê li ser Ayetullah El-Me’tûq û çend welatiyên din, da xuyakirin ku ev kiryar li tu aliyekî cîhanê nehatiye dîtin û li dijî xal û bendên destpêkê yên Danezana Gerdûnî ya Mafên Mirovan a di parastina mafên welatibûnê û çalakiyên zanistî û olî de ye.
Ayetullah Remezanî bi bîrxistina dozên bi vî rengî yên wekî jêbirina mafê welatibûnê yê mezinan wekî Ellamê Şêx Îsa Qasim li Behreynê, tekez kir ku divê were diyarkirin ku sûcên kesên ku ji bilî karên mirovî û manewî ti tiştekî din nekirine çi ne û bi kîjan sûcî biryarên wisa li dijî wan hatine dayîn.
Lijgirtina biryarên zordar bi fêkiyên Qur’anî re û pêwîstiya yekîtiya Ummeta Îslamî
Ayetullah Remezanî bi stargehdarkirina ayeta pîroz a Qur’ana Pîroz («مَنْ قَتَلَ نَفْسًا … فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعًا»), tekez kir ku ev rengên biryaran bi eşkereyî li dijî qanûnên navneteweyî û pîvanên zelal ên Islam, Qur’an, riwayet û rêbaza Ehlê Beyt (ע) ne.
Wî daxwaz ji hemû zanyar, mezin û belavkerên olî kir ku li hemberî van mijaran bêdeng nemînin û helwest û gava pêwîst bavêjin.
Sekreterê Giştî yê Komeleya Cîhanî ya Ehlê Beyt (s.x) di beşa dawî ya axaftinên xwe de hêvî xwest ku bi kerema Xwedê, yekîtiya Ummeta Îslamî bibe sedema avabûna desthilatê di civaka cîhanî de û navendên zanistî (Hujre), bi taybetî Hujreya Qum, Necef û civaka Şîe ya Kuweytê bikarin bi awayê herî zêde ji şiyana zanistî û hebûna Ayetullah El-Me’tûq sûd werbigirin.
Hêjayî gotinê ye ku di vê heftiyê de Dadgeha Cezayê ya Kuweytê, Ayetullah Şêx Huseyn El-Me’tûq û du kesên din cezayê darvekirinê li wan birî. Vê dadgehê beriya niha jî biryara jêbirina mafê welatibûnê yê vî zanyarî yê kuweytî dabû.
……
Dawiya peyamê
Etîket:
- Ayetullah El-Me’tûq
- Ayetullah Remezanî
- Abna
- Hevdîtina Ayetullah El-Me’tûq bi Ayetullah Remezanî re
- Komeleya Cîhanî ya Ehlê Beyt (S.X)
- Behreyn
- Kuweyt
Your Comment