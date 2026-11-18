Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Marhûm Ayetullah Haîrî Şîrazî di cilda yekem a pirtûka "Temsîlatên Î'tiqadî-Zanistî" de nivîsandiye: Di vê dinyayê de kes ne li jor e û ne li jêr e. Yê ku xwe li jor digire, bi asta jêrîn difikire, û yê ku xwe li jêr digire, bi asta jorîn nafikire.
Di vê dinyayê de jor û jêr ne mijar e. Bo nimûne, bihesibînin ku deh kes li vir rawestiyane ku ji aliyê bejna xwe ve tu cudahî bi hev re nînin û hemû wekhev û heman-endam in. Niha heke ji nav van deh kesan yek rabe û li ser terazûyekê bisekine, gelo ma maqûl e ku xwe ji yên din bilindtir bibîne? Qet na; ji ber ku ev bilindbûn a wî nîne; belê ji ber ku li ser terazûyê sekinandiye, bilindtir xuya dike. Yên din jî divê xwe ji wî qutir nebînin, ji ber ku ew li ser terazûyê nesekinane.
Niha çima ew kesê yek li ser terazûyê sekinî? Ji bo ku giraniya wî ya rast were diyarkirin. Berî ku li ser terazûyê here, giraniya wî ji bo xwe û ji bo yên din nediyar bû; lê piştre tê diyarkirin. Gelo tenê bi vê yekê ku li ser terazûyê sekinî, giraniya wî tê diyarkirin? Na; belê ji ber hejandinê, rûpela terazûyê carinan kêmtir û carinan zêdetir nîşan dide.
Divê ji bo demeke kurt aram bibe da ku giraniya wî ya rast were diyarkirin. Hema ku giraniya wî hat diyarkirin, dadikeve û heke nekeve, wî didin xwarê. Hemû rûmet û imtiyaz û malî yên dinyayê, wek navûdeng, hêz, dewlemendî û rûmet, wek terazûyên ku li binê lingên mirovan têne danîn in, da ku giraniya rast a îman û baweriya wan were diyarkirin. Mirov heta ku li ser van terazûyan nesekiniye, nayê zanîn ka ew çiqas bawermend û îman e.
Ji pirtûka "Temsîlatên Î'tiqadî-Zanistî", cilda 1, rûpel 84 û 85.
…………..
Dawîya Peyam/
Etîketên :
- #AyetullahHaîrîŞîrazî
- #TemsîlatÎ'tiqadîZanistî
- #Îman
- #Bawerî
- #Terazû
- #Xwebilindkirin
- #Xwebiçûkkirin
Your Comment