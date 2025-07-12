"Çalakiya Berpirsiyar" a Jinan di Nav Şerê de

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA- Kiryarîya mesûliyeta jinan di demê şerê de qada taybet ên xwe digire. Hegerçî Quran bi rastî nemaye di detayên rolê jinan di şerê de, lê ji ayet û têgihiştina Quranê dikarin şablonan ji bo kiryarîya mesûliyeta jinan berhev bikin. Ev şablon li ser bingeha prensîbên îman, taqwa, sêbir, cihad (di wateya fireh de) û adalet hatine avakirin:
1. Parastin û mayîna malbat û civak (xwêndina nîvok û parastina rûhî):
Kiryarîya mesûliyeta dayika Mûsâ (S.X) di rewşên pir dijwar û xeterekê de (dawletê Firawnê ku zarokên kurçî têk dike), bi ilhama xwedî û vegerandinê li Xwedê, zaroka xwe li qutîkê xistin û li Nilê rizandin. Ew ev mesûliyeta giran qebûl kir da ku jiyana zaroka xwe parastin û nîvoka peygamberê ji winda bûnê biparêze. (1)
Têkiliyê bi şerê: Ev nimûne nîşan dide ku di rewşên giran (wek şer) de, parastina nîvok û xwendina rast ji bo kiryarîya girîng e. Jinan bi rêveberiya malbatê, parastina ewlehiya rûhî û lêşî yên zarokan û teslîma xwedê kirin, rolê mayîna pêk dikin. Xwedê jî ji dayikê aramî û va'da vegerandina Mûsâ da:
“Û waḥaynā ilā ummi Mūsā an arḍi'īhi fa'idhā khifti 'alayhi falqi'īhi fī al-yammi walā takhāfī walā taḥzanī innā rādūhu ilayki wajā'ilūhu mina al-mursalīn.” (2)
Ev ayet nîşan dide teslîm û kiryarîya mesûliyeta li rewşa dijwar.
2. Pištgirî ji cihada û şergeran (sêbir, fedakari û dûa):
Hegerçî ayetan bi rastî şer nehatine peyda kirin, lê nimûneyên jinên hevalên peygamberan (Nuh û Lut), jinê Firawnê (Asiye) û Meryem (Silav liwanbin) şablonan sêbir, taqwa û berdestî li dijî kîfr û têkoşîna şer dikin.
Asiyê, jinê Firawnê, bi heman rewşê di serî şera Firawnê de îman xwe parast û di dijî tors û azabên Firawnê hêrs kir û şahadeta xwe daye. Quran wê wek nimûneyek ji bo mominan tê şîrove kirin:
“Wa ḍaraba llāhu mathalan lilladhīna āmanū imra'at Fir'awn idh qālat Rabbī ibn lī 'indaka baytan fī al-jannah wa najjīnī min Fir'awn wa 'amalihī wa najjīnī mina al-qawmi al-ẓālimīn.” (3)
Asiyê berdestî li dijî zulumê Firawnê (nimûneya şer li dijî şerê bi bawerî) şablonek ji bo jinan e ku piştgirîya rûhî û îmana xwe di dema şerê de parastin. Jinan ku di piştê şerê de bi sêbir û dûa piştgirîya şergeran dikin û xwe jî di rewşên dijwar de berdest dibin, li ser vê şablonê dixebitin. Dûaya jinan ji bo serkeftin û parastina şergeran “cihada mezin” a rûhî ye.
3. Rolan berxwedanî û şoreşgerî (cihada tebyîn û neftinê zulm):
Belqîs, jinê bi hêz û aqil, di dijî bangkirina Sulaiman (ع) bo yektiyê, bi tedbîr û bê şer û xwîn rihanî, bi şûr û rayedana mezin a gelê xwe, rêya aqilî û teslîmî li dijî rastiyê hilbijart. Piştî dîtina muctezayên Sulaiman, ew yektiya Xwedê qebûl kir. (4)
“Wa qālat Rabbī innī ẓalamtu nafsī wa aslamentu ma'a Sulaymān lillāhi Rabbil 'ālamīn.” (5)
Hegerçî Belqîs di şerê leşkerî de beşdar nebû, lê bi hêza biryar danê, neqebûl kirina zulm (şirk) û rêberiya gelê xwe bo rastiyê, şablonek ji bo kiryarîya siyasî û civakî ya mesûliyeta jinan e. Di demê şerê de, jin dikarin bi cihada tebyîn (tebyîna rastiyên û neftina şer û dozdan), ronahiyekirin û rêberiya fikrî ya civakê, rolê şoreşgerî bikarênin û li dijî zulmê çandî û bawerî ya dijminê berdewam bikin. Ev rol wek rolê Zeynebê Kobra (S.X) piştî Ashûra bû ku bi xutbeyan xwe binyadên zulmê tremtandin.
4. Şehîdî û fedakari (herî dawîya rûh):
Quran bi giştî li ser pîrozbahîyên mezin ên kesên ku di rêya Xwedê de cihad dikin û şehîd dibin, diaxive. Ev jî tê de jinan tên girtin ku heger di rêya parastina din, welat û mominan şehîd bibin, ew pîrozbahiyê hene.
“Wa lā taḥsabanna alladhīna qutilū fī sabīlillāhi amwātan bal aḥyā'un 'inda rabbihim yurzaqūn.” (6)
Jinan ku di bombaran, tevgera dijminan an jî di karên piştgirî û alîkarî de şehîd dibin, nimûneyên vê ayetan in. Fedakari û feda ya dayikanê şehîdan jî ku bi razîbûn û sêbir zarokên xwe daynin, herî bilind a fedakarî û kiryarîya mesûliyeta jinan e ku di bersiva rûhê naîmîna civakî û pêşxistina rûhiyê berxwedanê ye.
Encam:
Quranê pîroz bi şablonan ji jinên momin, dilsoz û bi tedbîr nîşan dide ku kiryarîya mesûliyeta jinan di demê şerê de tenê li ser karên malbatê nebe, lê her weha qada fireh a perwerdehiyê, piştgiriyê, tebyînê û heta şehîdî di rêya Xwedê de giredayî ye. Ev kiryarî li ser bingeha îmanê ya derûnî, teslîmî li Xwedê û bihîstinê li nirxên ilahî hate avakirin.
Not:
- (Sûre Qasas – ayet 7 heta 13)
- (Qasas: 7)
- (Tahrîm: 11)
- (Sûre Neml – ayet 29 heta 44)
- (Neml: 44)
- (Al-i İmrân: 169)
